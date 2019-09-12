«Падать тоже нужно правильно, чтобы избежать травм». 5 советов для начинающих фигуристов

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В этот раз мы расскажем о фигурном катании — как правильно себя мотивировать, не ошибиться с экипировкой и не бояться падать. Нам помогла кандидат в мастера спорта и участница всероссийских соревнований по фигурному катанию Анна Кириленко.

Поставьте себе цель. Это помогает сфокусироваться

Даже в 13 лет поздновато приходить в фигурку, поэтому мысли о профессиональной карьере придется отбросить сразу. Но важно помнить, что спорт не ограничивается Олимпийскими играми и чемпионатами мира. Во-первых, можно кататься для себя, просто получая удовольствие от танца.

Во-вторых, – если вам все-таки хочется добавить к занятиям соревновательный момент – в России есть любительские соревнования с возрастными категориями и отличной организацией — например, «Русская зима» (неофициальное первенство страны среди аматоров). Награждают медалями, все по-серьезному.

Международный союз конькобежцев (ISU) составил правила соревнований для спортсменов-любителей и проводит турниры — в октябре один из таких состоится в Лейк-Плэсид.

В любом возрасте можно выучить большинство элементов фигурного катания – даже прыжки. Конечно, до четверных дело не дойдет, но прыжки в два оборота вполне реальны.

В любом виде спорта важно правильно поставить цель и задать планку, остальное дело техники.

Проникнитесь фигурным катанием. Это очень красиво

И полезно. Фигурное катание помогает поддерживать здоровье и прокачивать тело: развиваются пластика и гибкость, уходит лишний вес и укрепляется позвоночник.

А еще это настоящее искусство — катаешься под музыку, придумываешь движения для программ, преобразуешь эмоции в танец. Фигурка – это состояние души.

Анна Кириленко: Так как фигурное катание – сложнокоординационный вид, оно способствует развитию всех систем организма, особенно мышечной, нервной и дыхательной. Занятия проходят в холодных условиях, поэтому организм заодно закаляется. Как ни крути, это спорт – выносливость тоже развивается.

Купите коньки. Удобные!

Можно взять коньки напрокат, но лучше купить – у вас к ним будет совершенно другое, трепетное отношение.

Важно тщательно подобрать коньки по ноге. Неправильно выбранная обувь может не только доставлять неудобства, но и вести к травмам – переломам, растяжениям и вывихам голеностопа. Лучше примерять их сразу на носки, в которых планируете кататься.

Шнуровка тоже должна быть правильной. Коньки нужно зашнуровывать плотно, чтобы нога не гуляла в ботинке – иначе есть риск получить вывих. У носка шнурки лучше затянуть чуть слабее, на середине – максимально туго, а несколько последних витков вновь ослабить. После шнуровки стопа должна быть прочно зафиксирована, так, чтобы ей невозможно было двигать в коньке.

Анна Кириленко: Прежде всего новичок должен понимать, что независимо от целей (для спортивных тренировок или массового катания) коньки нужны личные! Если коньки покупаются для уличного катания зимой, лучше сделать упор на утепленные (продаются в любом спортивном магазине) и помнить о запасе для теплых носков.

Если цель – все-таки спорт, то коньки покупают в специализированных магазинах. Коньки – своего рода обувь, поэтому должны быть по размеру с максимально удобной колодкой.

Перед покупкой следует полностью зашнуровать ботинки и немного походить в них, затем поприседать, чуть согнув ноги в коленях и голеностопах. Помните, что ботинки должны быть в меру жесткими и крепко держать стопу, но не мешать сгибанию голеностопа при небольшом усилии. Особенно это касается тех, кто покупает профессиональные коньки: не берите коньки для тройных прыжков, если еще не все одинарные освоены.

Правильно оденьтесь. Фигурное катание – зимний вид спорта

Одежда должна быть теплой. Лучше всего выбрать спортивный костюм с непромокаемой (или плохо промокаемой) тканью, так как падения на лед во время тренировок неизбежны. В мокрой одежде заниматься некомфортно, к тому же легко заболеть.

Для коньков понадобятся специальные чехлы (возможно, вы замечали такие у профессиональных фигуристов во время трансляций по телевизору) – во время прокатов они не дадут шнуркам развязаться и помешают им попасть под лезвие.

Анна Кириленко: «Одежда для тренировок должна быть максимально комфортной, не стесняющей движений и достаточно теплой, все-таки даже на крытом катке холодно.

Не забудьте про перчатки, которые не только согреют, но и защитят руки при падении.

Юным фигуристам (3-4 года) для начала советую надеть повязку на голову для защиты ушей от переохлаждения, особенно если это слабое место в организме».

Поймайте баланс. Без этого никуда

Самое важное в катании на коньках – равновесие. Если вы раньше не стояли на льду, то в первое время с этим точно будут проблемы. Но главное – преодолеть страх перед падениями.

Сначала можно пройтись по льду, держась за бортик. Торопиться некуда – чувство равновесия и уверенность обязательно придут, для этого нужна практика.

И не стоит стесняться людей на катке – все когда-то впервые выходили на лед, постоянно падали и вообще выглядели точно так же.

Анна Кириленко: «Чтобы держать равновесие на коньках, помните пару основных правил. Во-первых, ноги всегда должны быть немного согнуты в коленях и голеностопах. Для этого представляем, что садимся по стенке, прижавшись к ней плечами, попой и пятками, через эти же условные точки мысленно проводим прямую и присаживаемся.

Во-вторых, руки фиксируем в поднятом в стороны состоянии. У канатоходцев есть палка для равновесия, у фигуристов – руки. Ну а теперь можно начинать движение маленькими шагами».

Будьте готовы к падениям. Это самое важное

Падений будет много. Даже если вы уверенно стоите на коньках, любое движение из фигурного катания может привести к падению.

На самом деле падать на льду не так страшно, как кажется. Чаще всего падения происходят во время скольжения, а значит, инерция гасит силу удара.

Но все равно падать тоже нужно правильно, чтобы избежать травм. Старайтесь сгибать ноги в коленях, как бы приседая, и заваливаться на бок. На руки лучше не падать. Сразу после падения поднимайтесь как можно быстрее, не надо долго лежать на льду.

Чем больше вы будете падать, тем быстрее научитесь правильно группироваться, как бы странно это ни звучало. По-другому не выйдет. Помните: падают все, даже профи.

Найдите тренера. С этим мы вам поможем

Фигурное катание – не тот вид, где уместно самообучение: слишком велик риск травмы. Без посторонней помощи вы можете научиться держать равновесие и осторожно кататься, но чтобы выучить элементы фигурного катания нужен помощник.

Выход простой – найти хорошего тренера. Он не только научит азам катания и поможет избежать травм, но и станет вашим личным мотиватором.

Анна Кириленко: Тренер всегда лучше самообучения независимо от вида спорта, особенно в фигурном катании. В первую очередь важно заложить основы правильной техники, мгновенное исправление ошибок – а это возможно только при наличии тренера.

К тому же тренер может что-то показать «на себе», сделать прокат специально для вас. Не забудьте и о том, что первые шаги страшны, а потому тренер – не только наставник, но и тот, кто вас всегда поддержит».

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