Как начать играть в бадминтон? Инструкция для новичков

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Начинаем с бадминтона – у многих он ассоциируется с летом, хотя на самом деле в бадминтон можно играть круглый год. Вот что нужно сделать в первую очередь.

Нам помог мастер спорта по бадминтону, чемпион Европы среди юниоров, многократный чемпион и призер России, Кубка России, победитель международных серий турниров Андрей Иванов.

Полюбите бадминтон. Без этого ничего не получится!

Бадминтон не слишком популярен в России, и медали россиян на Олимпийских играх или чемпионатах мира – явление нечастое. Неудивительно, что по телевидению соревнования показывают редко (читай: никогда), так что придется вооружиться YouTube: там можно найти такие розыгрыши, что захочется немедленно взять в руки ракетку и воланчик.

Любить бадминтон действительно есть за что: правила простые, сложной экипировки не требуется, а для тренировки не нужна даже специальная площадка. Игра в бадминтон гасит стресс — идеальный вид спорта для жителей мегаполисов.

И главное – бадминтон хорош, если вы хотите держать себя в тонусе.

Андрей Иванов: «Бадминтон однозначно полезен для здоровья, помогает держать себя в отличной физической форме, держать мышцы в тонусе.

Бадминтон полезен для сердечно-сосудистой системы, помогает снизить риск возникновения многих заболеваний, в том числе инфаркта, инсульта и гипертонии. Оказывает положительное влияние на дыхательную систему, улучшает работу вестибулярного аппарата.

Еще это и отличная кардионагрузка. Даже минимально попадая по воланчику, ты уже можешь легко сжигать от 700 до 1000 ккал в час.

Бадминтон отлично тренирует зрение. Проводились российские и мировые исследования на эту тему, где была доказана положительная динамика в тренировке глазных мышц при игре в бадминтон. Такую методику тренировок даже запустили в школах, ведь наши дети сейчас все с гаджетами, а это, как известно, пагубно влияет на глаза».

Купите ракетку и воланчик. Это недорого

Это базовый набор игрока в бадминтон. Ракетка и волан продаются в любом спортивном магазине, самые простые стоят недорого. За профессиональный инвентарь придется выложить большую сумму, но для новичка достаточно и обычного.

Воланчики быстро выходят из строя (особенно перьевые), так что лучше купить сразу несколько наборов. Пластиковые воланы продаются трех видов: медленные (их упаковка обозначена зеленым), средние (синие) и быстрые (красные). Как ни удивительно, выбор зависит от температуры, в которой вы собираетесь играть – в большинстве случаев подойдут синие, но если на улице очень жарко, то лучше брать красные.

Частая проблема, когда при игре на природе ветер сдувает волан, решается кусочком пластилина в качестве утяжелителя.

Ракетки бывают разных размеров, но лучше всего выбрать стандартную – длиной 67-68 см. Не забывайте убирать ее в чехол после занятий и держать подальше от влажных мест – и она прослужит вам несколько лет. Если, конечно, вы не будете бить ей со всей силы по паркету.

Андрей Иванов: «Особенность бадминтона в том, что заниматься может каждый. Стоимость инвентаря на начальных уровнях невысока. Нужны ракетка, воланчик, кроссовки на каучуковой подошве. Стоимость ракетки для начинающих колеблется от 1000 до 3000, воланчики – это примерно 700 рублей за упаковку».

Подберите удобную одежду. Желательно – легкую!

Особых правил в одежде для тренировок и игры нет, но она точно должна быть удобной и не стеснять движений. Бадминтон – очень интенсивная игра, так что вы будете много потеть, поэтому шорты лучше штанов, легкая майка – тяжелой спортивной куртки. Обувь лучше выбрать легкую и с нескользящей подошвой; в больших спортивных магазинах есть специальные кроссовки для бадминтона. На ударную руку (в которой ракетка) можно надеть напульсник – он мешает поту стекать в ладонь.

Традиционный цвет одежды профессионального бадминтониста – белый. Но для тренировок и начинающих игроков цвет одежды не важен, лишь бы она была не тесной и плотной. На ноги, наоборот, желательно надеть плотные носки, чтобы лучше зафиксировать стопу в обуви.

Выберите место для игры. Это, впрочем, самое простое

Сложностей не возникнет – подойдет любое свободное место. Это могут быть небольшой участок во дворе, расчищенная полянка в лесу или парке, спортивная площадка. Если играть на природе, то лучше подойдет ровное место, где нет ям и выступающих корней деревьев.

Стандартная площадка для игры в бадминтон – 13,40 на 5,18 м. Поле делится ровно на две половины, посередине протягивается сетка. Для начинающих она не обязательна – можно просто перебрасывать волан с одной стороны поля на другую. Для удобства лучше расчертить границы площадки.

Андрей Иванов: «Начать можно как на улице, так и в спортзале, но если мы говорим о профессиональном бадминтоне, то играть, конечно, лучше в спортзалах, где волан не сдувает ветром и есть игровая разметка. Сейчас таких залов по Москве много; за последние годы занимающихся стало в разы больше, чем раньше».

Найдите пару. А к ней еще пару!

Тренироваться в одиночку реально (хоть и неудобно), но для полноценной игры обязательно понадобится еще один человек. Пол партнера не важен – это еще один плюс бадминтона.

Для начала можно просто перебрасывать воланчик друг другу – без резких ударов, атак и подсчета очков. Получится не только тренировка, но и отличный отдых. А если у вас есть сетка, попробуйте игру два на два – это и динамично, и весело (во время первых матчей гарантирована не одна смеховая пауза), и развивает коммуникативные навыки.

Вникните в правила. Они несложные, но есть нюансы

Тактику и технику ударов новичок, конечно, не знает; но понимать правила и суть нужно.

Матч состоит из сетов, каждый – до 21 очка. Игрок получает балл, когда перекидывает волан на сторону противника, при этом соперник не отбивает его обратно. И еще если соперник подал волан за пределы поля, получил фол, коснулся сетки или неправильно совершил подачу.

Кто первый набирает 21 очко – побеждает в сете. Кто взял два сета, выигрывает матч.

Жребий (монетка) определяет, кто подает первым в начале матча. Подача идет с правого угла своей половины в противоположный угол поля соперника. После каждого сета игроки меняются сторонами.

Первое время вы будете играть без судьи, а значит – непременно спорить, куда попал волан: в аут или в поле. Договоритесь сразу, что бадминтон – джентльменская игра, где принято доверять тому, на чьей половине произошло спорное событие. Это справедливо: издалека игровой эпизод искажается, и со своей половины часто кажется, что волан был в поле, хотя он попал в аут.

Андрей Иванов: «Бадминтон развивает концентрацию внимания, ведь каждое неверное движение или промах – это очко в пользу соперника. Отскока как в теннисе у нас нет, поэтому необходимо играть слету. Тело в постоянной концентрации, а руки и ноги готовы выстрелить в любую из сторон».

Подготовьте тело к нагрузке. С непривычки можно устать к середине первого сета!

Без общефизической подготовки в бадминтоне тоже не обойтись: бег и разминка удержат тело в тонусе и подготовят к тренировкам.

В бадминтоне важна выносливость, ее нужно развивать с первых занятий: прекрасно подойдут прыжки на скакалке – упражнение полезно для развития скоростной выносливости.

Андрей Иванов: «Большое внимание перед занятиями необходимо уделять разминке на все группы мышц, особенное внимание – рабочей руке, наклонам из стороны в сторону, ногам. Желательно активно и до первого пота. Это необходимо для того, чтобы в рваной игре мышцы были готовы держать нагрузки».

Найдите хорошего тренера. Ну, вы знаете, где искать :)

Готовиться можно и самостоятельно, но с тренером дела пойдут намного быстрее – и вы не будете совершать типичных для новичков ошибок. Тренер не только подробно объяснит правила, поставит удар, проследит за вашим прогрессом и на первом этапе станет неплохим партнером для игры, но и будет давать вам сбалансированную нагрузку на разные мышцы, чтобы польза от занятий была максимальной.

Андрей Иванов: «Если есть выбор – заниматься с тренером или нет, то непременно выбирайте вариант с тренером. Он научит правильной технике ударов и передвижения по корту, что в дальнейшем поможет избежать травм и избавит от переучивания. Ведь, как все знают, переучиваться всегда сложнее, чем сразу учиться правильно».

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Фото: shutterstock.com; Gettyimages.ru/Richard Heathcote, David Ramos; globallookpress.com/Kenjiro Matsuo/AFLO;Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов, Максим Богодвид