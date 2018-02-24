Трудный выбор Маурисио Почеттино

Маурисио Почеттино придется сделать трудный выбор перед встречей Тоттенхэма и Ювентуса.

Тренер клуба Тоттенхэм Хотспур остался без ключевого игрока перед игрой с Ювентусом в Лиге Чемпионов, которая состоится на следующее неделе.

Тоттенхэму предстоит решить невероятно сложную задачу, играя против Ювентуса во время второго матча команды в Лиге Чемпионов. Игра пройдет на стадионе Уэмбли в следующую среду, и от нее во многом будут зависеть, оправдаются или нет надежды команды на успех в этом сезоне.

В преддверии встречи с командой Макса Аллегриэ, немало волнений Маурисио Почеттино принесет состояние Яна Вертонгена. Бельгиец травмировал голеностопный сустав, и не смог принять участие в игре против Кристал Пэлас в прошедшее воскресенье.

Если 30-летний игрок не сможет принять участие в матче Лиги Чемпионов, аргентинец столкнется с парадоксальной ситуацией: продолжать делать ставку на тандем Дэвинсона Санчеса и Эрика Дайера , или вернуть в команду Тоби Альдервейлерда.

Безусловно, на это решение повлияет то, где именно Почеттино предпочтет более эффективно использовать игру Дайера.

Если босс Спёрз посчитает, что 24-летний футболист сможет лучше играть в центральной полузащите, возвращение Альдервейлерда в пару к Санчесу станет очевидным.

Хотя, у Поча может появиться соблазн продолжить работу с Суссой Дембеле и Виктром Ваньямой, как двумя эффективными глубокими полузащитниками.

Если дела будут обстоят именно так, хорошая парная игра Дайера и Санчеса поставит под вопрос возвращение Альдервейлерда.

Конечно, тренер Тоттенхэма мог бы играть в три защитника, и такой подход позволил бы проявить себя всем трем центральным защитникам.

Ювентус невероятно силен при игре в центре поля, но Спёрз стоило бы использовать двух крайних нападающих. В этом случае схема 4-2-3-1 могла бы стать хорошим выбором.

Кого Почеттино предпочтет поставить в обороне, нам еще предстоит увидеть, особенно если Вертонген не успеет вернуться на поле.

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