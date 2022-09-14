Ростов-папа, МакSим и питерский двор-колодец – ролик про РПЛ с отсылками к 16 клубам за 85 секунд

Титульный спонсор РПЛ – платежная система Мир – сделала видео, в котором за полторы минуты показала болельщиков всех клубов РПЛ.

«Болельщикам будет приятно погрузиться в кадры роликов не один раз, чтобы отыскать отсылку к каждому клубу лиги. Ведь внутри можно найти как исторические зашифрованные факты, так и географические принадлежности той или иной команды», – передает комментарий Мира Sostav.ru.

Что ж, мы посмотрели ролик – и расшифровали все отсылки.

Видео начинается с проезжающего поезда, возле которого идет железнодорожник и достает из сумки шарф «Локомотива». Кстати, так начинается не только этот ролик, но и картина братьев Люмьеров «Прибытие поезда» – одна из первых короткометражек в истории кино.

Следом появляется мальчик, которому мама на щеке рисует надпись «НН» – это команда из Нижнего Новгорода.

«Краснодар» показали машиной с принтом быка. Внутри – девушка в зеленом.

На фоне в ролике играет кавер на песню «Лететь» группы «А-Мега». На словах «Вдруг позвал летать» в кадре появляется маленький болельщик «Крыльев».

Дальше мы видим босую девушку в белом платье – отсылка к памятному образу МакSим, когда вместе с ней «Знаешь ли ты» пели 50 тысяч фанатов «Спартака».

Фанаты размахивают флагами на фоне надписи «Огнеопасно» – конечно, они болеют за воронежский «Факел».

«Урал» представляет маскот Шмель – тот самый, что эпично падал с мотоцикла.

«Ростов-папа»: к этой присказке отсылает надпись на футболках фанатов ростовской команды. Кроме того, на спине у болельщиков (отца и дочери) 15-й номер, под которым играет капитан «Ростова» Данил Глебов. У него как раз есть дочь.

«Оренбург» символизирует оренбургский пуховый платок. Пика популярности эти платки достигли на закате Российской империи – в это время в Англии даже изготавливались изделия с пометкой «Имитация под Оренбург».

Образ «Торпедо» – водитель, выходящий из ЗИЛа. Надев шарф, он присоединяется к остальным болельщикам автозаводцев.

У поклонника ЦСКА дома настоящий музей – когда он надевает шарф, слева на экране можно заметить торчащие лыжи. Это отсылка к происхождению клуба: в 1911 году возникла футбольная секция на базе Общества любителей лыжного спорта (ОЛЛС).

Болельщик «Химок» сначала вышел с большим клубным флагом на балкон подмосковной малоэтажки, а затем побежал с ним вниз по лестнице.

Фаны «Динамо» вместе идут на матч – в какой-то момент у бывалого болельщика в руках появляется кепка, отсылающая к знаменитому головному убору Льва Яшина.

А вот болельщиков «Ахмата» легко узнать по папахе. Популярный на Кавказе головной убор получил уже мировую известность благодаря Хабибу. Правда, чеченский и дагестанский вариант головного убора различаются.

Дальше в отражении стекла такси виден стадион «Фишт». Он построен к Олимпиаде-2014, а теперь здесь принимает соперников футбольный «Сочи».

Завершается ролик питерским двором, где на игру собрались несколько болельщиков «Зенита». Дворы-колодцы – один из самых узнаваемых образов Санкт-Петербурга.

А как вам это видео? Делитесь мнением в комментариях!

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