9 комментариев

Привет! Мы сделали случайные прогнозы на европейские топ-лиги.

Формат случайных прогнозов предполагает оригинальные и даже рискованные предсказания. Шуточные прогнозы тут тоже есть. Упор – на развлечение .

Так увлеклись процессом, что прогнозов набралось даже больше 100 – аж 113.

Англия

1. «Ман Сити» скучно выиграет четвертую АПЛ подряд – впервые в истории турнира.

2. А Холанд побьет свой же бомбардирский рекорд – 36 голов.

3. «Челси» ни разу не сыграет по схеме 4-4-3.

4. И никого не купит зимой.

5. «Лутон Таун» побьет антирекорд «Дерби Каунти» по очкам (11 в сезоне-2007/08).

6. «Арсенал» наконец-то станет четвертым.

7. Де Дзерби поругается и выгонит очередного лидера. Может, и двух.

8. «Эвертон» наконец вылетит. Ну уже пора, серьезно.

9. Летом 2024-го лучший игрок «Эвертона» Эшли Янг опять решит, что заканчивать рано, и найдет новый клуб.

10. Онана пропустит минимум один гол парашютом.

11. Под Рождество «Ливерпуль» обыграет фамилию Мак Аллистера с отсылкой к фильму «Один дома».

12. Эмоционального Микеля Артету хотя бы раз удалят.

13. На зажатом между жилыми домами стадионе «Лутона» мяч залетит кому-нибудь в окно.

14. Через год Хулена Лопетеги не будет в «Вулверхэмптоне». Или гораздо-гораздо раньше.

15. Родри забьет 5+ мячей в АПЛ.

16. Айвен Тоуни забьет в первом же матче за «Брентфорд» после дисквалификации за ставки (заканчивается в январе). Можно не считать это ставкой?

17. У «Бернли» Компани будет гол после атаки в 15+ пасов. А если это случится в домашнем матче против Шона Дайча? Ох.

18. Мы узнаем чуть больше про культуру Страны басков перед матчами «Борнмута» Ираолы против «Арсенала» Артеты или «Астон Виллы» Эмери.

19. Если Давид Райя перейдет в «Арсенал», он вытеснит Аарона Рэмсдейла из основы.

20. «Астон Вилла» Эмери и Мончи выйдет в Лигу Европу. Сказать, что будет дальше?

21. 37-летний Джеймс Милнер проведет не меньше 20 матчей в сезоне АПЛ за «Брайтон».

22. Ливай Колуилл станет основным защитником «Челси». А Михаил Мудрик наберет как минимум 10 результативных баллов с Почеттино.

23. Уилфрид Заа заедет на домашний матч «Пэлас» и примет всю любовь трибун.

24. Тренер «Фулхэма» Марку Силва ни разу не улыбнется за сезон. Да и поводов будет не много.

25. Поздравляем, в клубе вратарей с ассистами пополнение – Андре Онана. Это неминуемо. Возможно, пас примет Расмус Хейлунд.

26. Трент сыграет хотя бы пару матчей чистым опорником.

27. Пеп больше не нацепит ни на один матч белую рубашку как в Суперкубке.

28. Эллиот Андерсон из «Ньюкасла» – просто запомните это имя.

29. Зимой «Ноттингем Форест» подпишет больше игроков, чем летом.

30. Никто в «Шеффилд Юнайтед» не забьет 10 голов.

31. Если Кейн уйдет, в «Тоттенхэме» будет сезон Ришарлисона. Ага, после всего одного мяча в прошлом.

32. «Вест Хэм» уволит Дэвида Мойеса – слишком депрессивное лето.

Руслан Копылов (телеграм-канал) и Никита Киселев (телеграм-канал)

Италия

1. «Ювентус» по договоренности с УЕФА откажется от участия еще и в Кубке Италии.

2. Моуринью все-таки найдет нового нападающего и поссорится с ним раньше, чем выздоровеет Абрахам.

3. «Фиорентина» не найдет покупателя на Кокорина, и он снова воспитает топ-форварда.

4. Буффон заскучает и возобновит карьеру посреди сезона.

5. Одноклубники перестанут узнавать Тео Эрнандеса после очередной перекраски.

6. Сарри прибегнет к ротации, и мир не перевернется.

7. Индзаги наконец выиграет чемпионство.

8. Ди Франческо поставит классный футбол, но не доработает до января.

9. Федерация заставит «Юве» провести матч без зрителей из-за отказа от покупки Лукаку.

10. Еще один воспитанник «Интера», не пригодившийся клубу, станет открытием сезона в другой команде.

11. Аллегри выпустит одинаковый состав в двух матчах подряд.

12. Каприле из «Эмполи» станет вратарем-открытием года и перейдет в АПЛ за много миллионов.

13. Боули продолжит распродажу запаса в Италию и нечаянно отдаст кого-нибудь нужного.

14. Влахович забьет больше Рабьо.

15. «Фиорентина» пропустит быстрее, чем Йерри Мина развернется.

16. Мы напишем текст о новом перспективном тренере Джилардино.

17. Аллегри поставит вингера в центр полузащиты.

18. К марту «Милан» останется почти без центральных защитников...

19. и 18-летний Симич станет открытием весны.

20. Скамакка забьет больше Тюрама.

21. Погба проведет в игре целый тайм.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

Испания

1. Ла Лига опять отзовет регистрацию Гави.

2. Винисиус снова попадет в расистский скандал.

3. Гризманн покрасит волосы в цвета «Атлетико».

4. «Сосьедад» опять сыграет с «Ман Юнайтед», но теперь – в ЛЧ.

5. Хосе Рейна выбьет любого кипера, которого купит «Вильярреал».

6. Набиль Фекир из «Бетиса» поругается с Иско.

7. «Осасуна» больше не попадется на договорных матчах.

8. Иньяки Уильямс из «Атлетика» промахнется по пустым воротам с трех метров.

9. «Мальорка» заработает 5 красных за игру.

10. Виктор Цыганков из «Жироны» сделает 10+10 по гол+пас за сезон.

11. Президент «Райо» подерется с Раулем де Томасом.

12. Хесус Навас установит рекорд по навесам за матч «Севильи».

13. Александр Мостовой наедет на Яго Аспаса.

14. «Кадис» минимум по разу обыграет «Реал» и «Барселону».

15. Комментатор прямо во время эфира уснет на игре «Хетафе».

16. «Валенсия» уже к зиме уволит Рубена Бараху.

17. Шейх из «Альмерии» посмотрит на «Ньюкасл» и начнет тратить деньги.

18. Альберто Молейро из «Лас-Пальмаса» забьет «Барсе».

19. Хесус Вальехо станет лучшим защитником Ла Лиги.

20. «Алавес» пропустит 100 мячей за сезон.

Тимур Боков (телеграм-канал)

Германия

1. Это будет последний сезон Томаса Мюллера.

2. Томас Тухель публично раскритикует более пяти игроков «Баварии».

3. Лерой Сане наконец-то проведет сильную вторую половину сезона.

4. Харри Кейн станет лучшим бомбардиром Бундеслиги.

5. «Байер» Хаби Алонсо без проблем финиширует в топ-4.

6. «Дортмунд» тоже, но без заметной борьбы за чемпионство.

7. Джереми Фримпонг из «Байера» сделает 100 успешных обводок.

8. А Борна Соса из «Штутгарта» – 300 навесов.

9. У «Лейпцига» третий сезон подряд будут проблемы на старте, но теперь тренера не уволят.

10. «Унион» и «Фрайбург» не попадут в еврокубки.

11. Игроки «Вольфсбурга» сделают больше всех спринтов. Должен ведь быть хоть один железобетонный прогноз?

12. Вратарь «Бохума» Мануэль Риманн сделает минимум один ассист.

13. Мариус Бюльтер из «Хоффенхайма» отпразднует гол, сломав угловой флажок.

14. Никлас Фюллькруг и Марвин Дукш из «Вердера» снова забьют по 10+ голов.

15. Их примером заразятся Тим Кляйндист и Ян-Никлас Бесте из «Хайденхайма». Во второй Бундеслиге Кляйндист сделал 25+7 по гол+пас, Бесте – 12+12. Так мощно не будет, но все равно потащат «Хайденхайм».

16. Тренер «Кельна» Штеффен Баумгарт поправит кепку больше раз, чем «Кельн» наберет очков.

17. Тренер «Майнца» Бо Свенссон получит желтую карточку за саркастические аплодисменты судье.

18. «Аугсбург» вылетит – прервется серия из 12 успешных сезонов в борьбе за выживание.

19. Освободившееся место точно займет не «Гамбург» – будет 6-й сезон без возвращения в первую Бундеслигу.

20. Больше не будет новостей про онкологические заболевания. К сожалению, именно в Бундеслиге таких новостей (раз, два, три-четыре, пять) очень много.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Франция

1. «ПСЖ» не выиграет Лигу 1.

2. И не выиграет Лигу чемпионов.

3. И Кубок Франции тоже не выиграет.

4. Зато у «ПСЖ» будет самый высокий процент владения мячом в топ-5 лигах.

5. «Гавр» с Далером Кузяевым не вылетит из Лиги 1.

6. «Монако» с Александром Головиным опять не попадет в топ-2 Франции – и не пробьется в групповой этап ЛЧ.

7. 34-летний Пьер-Эмерик Обамеянг не будет так же результативен в «Марселе», как 34-летний Алексис Санчес в прошлом сезоне (14 голов).

8. А вот 33-летний Реми Кабелла из «Лилля» станет лучшим ассистентом Лиги 1.

9. Данте, которому исполнится 40 лет, все еще останется в основе «Ниццы».

10. «Страсбур», купленный владельцами «Челси», финиширует в середине – без еврокубков, но и не борясь за выживание.

11. «Ланс» продолжит радовать: зацепится за плей-офф если не ЛЧ, то ЛЕ, и снова финиширует в зоне еврокубков.

12. «Тулуза» вылетит из еврокубков позже «Милана», с которым у французского клуба один владелец.

13. О «Ренне» наконец-то начнут говорить так много, как клуб этого заслуживает качественной игрой в последние годы.

14. Бенжамен Менди после двух лет без футбола хорошо заиграет в «Лорьяне».

15. Вилла Стилла – 30-летнего тренера «Реймса» с 18-матчевой беспроигрышной серией в прошлом сезоне Лиги 1 – уволят по ходу нового сезона.

16. Брэдли Барколя сделает на Александра Ляказетта больше ассистов, чем Кевин де Брюйне – на Эрлинга Холанда.

17. Райан Шерки обведет полкоманды и вместо паса партнеру на пустые ворота загубит момент неловким ударом.

18. Минимум три баннера от фанатов «Лиона» за сезон, посвященных ужасному менеджменту нового владельца Джона Текстора. Жан-Мишель Олас тоже поругает Текстора в медиа минимум три раза за сезон.

19. Какой-нибудь матч остановится из-за беспорядков на трибунах.

20. Тежи Саванье больше забьет прямыми ударами со штрафных, чем получит красных карточек. В прошлом сезоне было наоборот: два гола со штрафных против трех КК.

Артем Денисов (телеграм-канал)

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Делитесь вашими случайными прогнозами в комментариях!

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill / Staff, Steve Bardens / Stringer, Mike Hewitt / Staff, Harry How / Staff, Gabriele Maltinti / Stringer, David Ramos / Staff, Denis Doyle / Stringer, Leonhard Simon / Stringer, Christof Koepsel / Stringer, Koji Watanabe / Stringer; Cristiano Mazzi/Keystone Press Agency, IMAGO/BRUNO PERREL/Global Look Press