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Выбираем топ-20 лучших команд сезона вместе с вами. Вперед!

тактика тактика
Футбол Футбол

Называйте своих кандидатов и расставляйте по местам.

Футбольный сезон в Европе финишировал, но у нас осталось незаконченное дело – определить топ-20 лучших команд! В июне мы задержались с выпуском рейтинга, чтобы подвести в нем итоги всего сезона. И, конечно, нам нужна ваша помощь.  

Заполняйте ниже форму (расставляйте клубы по местам), вписав минимум 10 команд – до 12.00 (мск) среды. А потом мы подведем общие итоги, суммируя ваш выбор с выбором авторов Sports.ru, которые пишут о футбольной тактике. 

Два условия. 

1. Мы оцениваем общую мощь команд в прошедшем сезоне, результаты – не главная, но важная составляющая. 

2. Выбираем только команды из топ-10 лиг рейтинга УЕФА. 

12 комментариев

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Nikita Kazakov
Виджет выбора команд не работает, происход рефреш страницы с открытием на соседней вкладки браузера
+9
0
+9
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Aboba Boba
Опять в приложении бесконечная ссылка...
+4
0
+4
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Nikolayevic
Хрень какая-то
+4
0
+4
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Aboba Boba
Ответ Павел Тихонов
Попробуйте еще раз, пожалуйста. Сейчас должно работать
Может конечно я что-то не так делаю, но на андроид не получается все равно)
+2
0
+2
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Павел Тихонов
Основатель блога
Ответ Aboba Boba
Опять в приложении бесконечная ссылка...
Попробуйте еще раз, пожалуйста. Сейчас должно работать
+1
0
+1
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Васген Ашотович
Зачем?
0
0
0
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Zombieset
1. Сити
2. Сити
3. Сити
0
0
0
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Аюр Баев
Не работает
0
0
0
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Daniel
В самой голосовалке указано:
Выбираем топ-20 лучших команд Европы за месяц

А в заголовке и тексте - лучшая команда сезона
0
0
0
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Азамат
Не получается открыть
0
0
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