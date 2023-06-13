12 комментариев

Выбираем топ-20 лучших команд сезона вместе с вами. Вперед!
Называйте своих кандидатов и расставляйте по местам.
Футбольный сезон в Европе финишировал, но у нас осталось незаконченное дело – определить топ-20 лучших команд! В июне мы задержались с выпуском рейтинга, чтобы подвести в нем итоги всего сезона. И, конечно, нам нужна ваша помощь.
Заполняйте ниже форму (расставляйте клубы по местам), вписав минимум 10 команд – до 12.00 (мск) среды. А потом мы подведем общие итоги, суммируя ваш выбор с выбором авторов Sports.ru, которые пишут о футбольной тактике.
Два условия.
1. Мы оцениваем общую мощь команд в прошедшем сезоне, результаты – не главная, но важная составляющая.
2. Выбираем только команды из топ-10 лиг рейтинга УЕФА.
2. Сити
3. Сити
Выбираем топ-20 лучших команд Европы за месяц
А в заголовке и тексте - лучшая команда сезона