12 комментариев

Называйте своих кандидатов и расставляйте по местам.

Футбольный сезон в Европе финишировал, но у нас осталось незаконченное дело – определить топ-20 лучших команд! В июне мы задержались с выпуском рейтинга, чтобы подвести в нем итоги всего сезона. И, конечно, нам нужна ваша помощь.

Заполняйте ниже форму (расставляйте клубы по местам), вписав минимум 10 команд – до 12.00 (мск) среды. А потом мы подведем общие итоги, суммируя ваш выбор с выбором авторов Sports.ru, которые пишут о футбольной тактике.

Два условия.

1. Мы оцениваем общую мощь команд в прошедшем сезоне, результаты – не главная, но важная составляющая.

2. Выбираем только команды из топ-10 лиг рейтинга УЕФА.