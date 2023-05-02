Power Rankings
Блог

Вместе с вами обновляем рейтинг топ-20 лучших клубов. Голосуйте!

тактика тактика
Футбол Футбол

Каждый месяц на Sports.ru выходит ежемесячный рейтинг лучших клубов Европы (вот версия за март). С недавних пор на него влияете и вы! 

Как это работает? 

Заполняйте ниже форму (расставляйте клубы по местам), вписав минимум 10 команд – до 12.00 (мск) среды. А потом мы подведем общие итоги, суммируя ваш выбор с выбором авторов Sports.ru, которые пишут о футбольной тактике. 

Два важных условия. 

1. Мы оцениваем силу команд прямо сейчас – на основе наблюдений за апрель. Никаких багажей прошлого. 

2. Выбираем только команды из топ-10 лиг рейтинга УЕФА

Вперед!

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пол Ганарара:
Ну, пошел абьюз удачного формата
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
onsigne
Плохая идея, в пользовательском топе всегда будут те у кого больше фанатов.
Как когда загиботы протащили Загитову в топ на лучшую спортсменку в истории России.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fantast1c
Россия ещё в топ-10 или как? Зенит был хорош в апреле, да и Акрон тоже стоит в десятку добавить)
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
saric
Клермон интересно только я в этот рейтинг включил?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
korysh
Ман Сити с первого места сможет выкинуть только вылет от Реала. Даже проигрыш в финале вряд ли их подвинет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rafaelkafa2012@gmail.com
Ответ fantast1c
Россия ещё в топ-10 или как? Зенит был хорош в апреле, да и Акрон тоже стоит в десятку добавить)
Ахахахах насмешил
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Итачи Учиха
Интересно, будут ли глупцы голосовать за Барсу после провального апреля? Она уж точно вне первой 8-ки должна остаться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Azamat Taalaibekuluu
Сити лучший.Я б ещё отметил б Кристалл пэлас.У Барсы поражение от Райо у Наполи вылет из Лч и ничья с Салерентиной.Ливер был неплох.Реал лучшем случае топ 7 так себе играли с исключением против Челси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Ну конечно же Райо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Azamat Taalaibekuluu
Ответ saric
Клермон интересно только я в этот рейтинг включил?
У меня в топ 10 есть Кристалл Пэлас
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рамамбахарамамбарум
Ответ saric
Клермон интересно только я в этот рейтинг включил?
+1
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
voroninboris
Ответ Azamat Taalaibekuluu
Сити лучший.Я б ещё отметил б Кристалл пэлас.У Барсы поражение от Райо у Наполи вылет из Лч и ничья с Салерентиной.Ливер был неплох.Реал лучшем случае топ 7 так себе играли с исключением против Челси
Кристалл перезагрузились, но по факту они последние 6 матчей сыграли с командами, которые борятся за выживание (6 из нижних 7 мест таблицы). Так что 4-1-1 во многом за счет результатов.
Тогда бы я отметил Астон Виллу, у которых тоже календарь довольно удачный, но зато 7-2-1 в 10 матчах (поражение минимальное только от МЮ в гостях)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий