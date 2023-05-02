12 комментариев

Вместе с вами обновляем рейтинг топ-20 лучших клубов. Голосуйте!
Каждый месяц на Sports.ru выходит ежемесячный рейтинг лучших клубов Европы (вот версия за март). С недавних пор на него влияете и вы!
Как это работает?
Заполняйте ниже форму (расставляйте клубы по местам), вписав минимум 10 команд – до 12.00 (мск) среды. А потом мы подведем общие итоги, суммируя ваш выбор с выбором авторов Sports.ru, которые пишут о футбольной тактике.
Два важных условия.
1. Мы оцениваем силу команд прямо сейчас – на основе наблюдений за апрель. Никаких багажей прошлого.
2. Выбираем только команды из топ-10 лиг рейтинга УЕФА.
Вперед!
Как когда загиботы протащили Загитову в топ на лучшую спортсменку в истории России.
Тогда бы я отметил Астон Виллу, у которых тоже календарь довольно удачный, но зато 7-2-1 в 10 матчах (поражение минимальное только от МЮ в гостях)