12 комментариев

Каждый месяц на Sports.ru выходит ежемесячный рейтинг лучших клубов Европы (вот версия за март). С недавних пор на него влияете и вы!

Как это работает?

Заполняйте ниже форму (расставляйте клубы по местам), вписав минимум 10 команд – до 12.00 (мск) среды . А потом мы подведем общие итоги, суммируя ваш выбор с выбором авторов Sports.ru, которые пишут о футбольной тактике.

Два важных условия.

1. Мы оцениваем силу команд прямо сейчас – на основе наблюдений за апрель. Никаких багажей прошлого.

2. Выбираем только команды из топ-10 лиг рейтинга УЕФА .

Вперед!