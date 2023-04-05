15 комментариев

Возможно, вы заметили: каждый месяц на Sports.ru выходит рейтинг лучших клубов Европы (вот версия за февраль). Наши футбольные авторы делятся тактическими наблюдениями и оценивают текущую силу команд. В комментариях вы часто не соглашаетесь с итоговой расстановкой, что вполне логично, ведь рейтинг субъективен (объективных параметров сравнения команд из разных лиг нет), его основная цель – рассказывать о текущей форме топ-клубов и подсвечивать интересные нераскрученные команды.

Но чтобы сделать соревновательную часть рейтинга честнее, мы подключаем к голосованию и вас! Заполняйте ниже форму (расставляйте клубы по местам), вписав минимум 10 команд – до 10.00 (мск) пятницы . А потом мы подведем общие итоги и сравним ваш выбор и наших авторов.

Два важных условия.

1. Мы оцениваем силу команд прямо сейчас – на основе наблюдений за месяц. Никаких багажей прошлого.

2. Выбираем только команды из топ-10 лиг рейтинга УЕФА .

Вперед!