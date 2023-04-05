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Выбираем топ-20 лучших клубов месяца. Теперь на рейтинг влияете и вы

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Возможно, вы заметили: каждый месяц на Sports.ru выходит рейтинг лучших клубов Европы (вот версия за февраль). Наши футбольные авторы делятся тактическими наблюдениями и оценивают текущую силу команд. В комментариях вы часто не соглашаетесь с итоговой расстановкой, что вполне логично, ведь рейтинг субъективен (объективных параметров сравнения команд из разных лиг нет), его основная цель – рассказывать о текущей форме топ-клубов и подсвечивать интересные нераскрученные команды.

Но чтобы сделать соревновательную часть рейтинга честнее, мы подключаем к голосованию и вас! Заполняйте ниже форму (расставляйте клубы по местам), вписав минимум 10 команд – до 10.00 (мск) пятницы. А потом мы подведем общие итоги и сравним ваш выбор и наших авторов.

Два важных условия. 

1. Мы оцениваем силу команд прямо сейчас – на основе наблюдений за месяц. Никаких багажей прошлого. 

2. Выбираем только команды из топ-10 лиг рейтинга УЕФА

Вперед!

15 комментариев

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KMR
Ответ Кирилл Новокщенов
тот самый Наполи, который Лацио и Милану проиграл?
Милану он проиграл в апреле
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Кирилл Новокщенов
Ответ KMR
Арс и Наполи без вопросов в лидерах.
тот самый Наполи, который Лацио и Милану проиграл?
+1
0
+1
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Benaplik
"Выбираем только команды из топ-10 лиг рейтинга УЕФА." (с)
Неплохо бы сюда прикрепить ссылку.
0
0
0
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DeadSilence
Сложно выбрать 10 команд, когда смотришь только АПЛ, Еврокубки и Пердив.
Арсенал и Наполи не похвалит лишь тот, кто их ненавидит. Отмечу Астон Виллу, Ньюкасл и Бенфику, потому что они прыгнули выше потолка.
0
-1
-1
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Константин Ловков
Ответ Shadow1882
Я так понимаю, РПЛ не в топ-10?
https://www.uefa.com/nationalassociations/uefarankings/country/#/yr/2023
0
0
0
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Flavius
Ответ Shadow1882
Я так понимаю, РПЛ не в топ-10?
Лучший из рассейских клубов - Зенит - на 54-м месте в рейтинге УЕФА.
А страна в целом - 23-я

С чего бы РПЛ быть в топ-10?
Разве только с целью взять ЛЧ за три дня
+3
-2
+1
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Антон Насонов
Победит Загитова.
+8
0
+8
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LASS1E
Челси, Лестер, Монца, ещё такие же весёлые команды и Лион за победу над ПСЖ.
0
0
0
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Ruscello
1-2.МанСити, Арсенал, остальное дело вкуса.
Лигу Чемпионов выиграет или Бенфика, или итальянская команда.)
0
-1
-1
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Shadow1882
Я так понимаю, РПЛ не в топ-10?
+1
-3
-2
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Alematte_Caunnabeau
Ничего ещё более нуднее и бредовее не могли придумать?
0
-1
-1
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Sinister Kid
Нажала на форму и мне сразу польский Лех предложили) Спортс что-то знает, чего мы не знаем.
+1
0
+1
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red hikkikomori
Кому интересны эти голосовалки , всегда полный бред получается по итогам
+2
-2
0
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KMR
Арс и Наполи без вопросов в лидерах.
+4
-1
+3
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Kanonir152
Рейтинги по итогам голосования будут еще менее объективны, чем предыдущие. Голосование за лучшего спортсмена России это подтверждает.
+14
-2
+12
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