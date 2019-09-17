Гифки с Бейонсе и цитаты Достоевского – все здесь. Всем привет! Мы заканчиваем первый сезон подкаста Green Room, который мы (шеф-редактор Sports.ru Влад Воронин и директор новых медиа «Зенита» Егор Крецан) делаем вместе с МегаФоном. Это были классные три месяца, поэтому на перерыв мы уходим разговором про приятное – эволюцию интонации и иронии в спорте. Если вы хотите продолжения, то пишите в комментариях, какие темы нам стоит обсудить в будущем – мы будем рады любой обратной связи. Внизу – таймкоды с самыми интересными моментами. Слушайте нас на всех платформах: Apple Podcasts (iTunes)...