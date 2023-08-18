Свежий выпуск подкаста Cappuccino&Catenaccio подводит итоги трансферного лета в Европе.

Игорь Порошин и Вадим Лукомский собрались, чтобы обсудить впечатления от летнего трансферного окна в Европе. Каждый составил рейтинг 10 главных трансферов.

Много ли совпадений в рейтингах? Достаточно. Чтобы не раскрывать все карты и не лишать вас интриги, в тексте подсветим несколько героев в произвольном порядке, а в конце вы найдете ссылку на полную версию выпуска: можно слушать целиком или воспользоваться удобными таймкодами, чтобы познакомиться с отдельными пунктами рейтингов.

Внимание, обнаружен эффективный трансфер «Челси»! Возвращаем в инфополе Кристофера Нкунку

История началась год назад, а к зиме все было согласовано. 60 миллионов за такого игрока атаки достойно было бы попадания в топ-3 лучших трансферов лета, если бы не два «но». Во-первых, смущает травматичность Нкунку. Он пережил серьезную травму в Германии, восстанавливался больше полугода, а оказавшись в «Челси», сразу же сломался на три месяца. Стоит ли винить в этом прошлый аномальный сезон с зимним чемпионатом мира? Возможно.

Во-вторых, настораживает контекст. Как бы ни был хорош Нкунку, он идет туда, где, по мнению Порошина, еще никому не удавалось выглядеть хорошо, если это не Тиаго Силва. Есть большие сомнения, что Нкунку украсит нынешний «Челси», но менеджмент клуба в этом случае сработал очень качественно. Лукомский, разделяя все сомнения, предлагает сравнивать трансфер по соотношению цена/уровень игрока с переходом Холанда в «Сити»! Ура, эффективные трансферы «Челси» существуют!

Усман Дембеле в «ПСЖ» – рациональная сделка с обеих сторон. «Барселона» выступает в роли потерпевшего

Дембеле в свой рейтинг включил Доктор. Есть два ракурса. С одной стороны, если посмотреть на сумму трансфера – 50 миллионов – и сопоставить с уровнем игры, которую показывал Дембеле в последнее время, то это хорошая сделка. С другой – возникает вопрос скорее этического характера: как он мог предать Хави, который, по сути, возродил его карьеру? Еще вопрос, где его карьера будет развиваться лучше – в «Барселоне» или в «ПСЖ»?

Есть и дополнительный контекст – особенности контракта Дембеле, заключенного с «Барселоной». Помимо соглашения, где была прописана обычная сумма отступных в 100 миллионов, запускающая трансфер игрока через Ла Лигу, был еще так называемый дополнительный контракт по трансферным обязательствам. И по этому дополнительному контракту клуб должен непременно продать игрока, если получает предложение в 50 миллионов.

Более того, и в без того безумном контракте – безумном, так как непонятно, зачем фиксировать одну сумму для Ла Лиги и совершенно другую для всех остальных! – был пункт, по которому сам Дембеле получает 25 миллионов при таком трансфере. То есть, в контракте Дембеле был прописан очевидный стимул искать уход из клуба, а это совершенно никак не выгодно «Барселоне»!

Да, конечно, из какой-то привязанности к Хави Дембеле мог бы им не воспользоваться, но если мы рассмотрим этот переход как рациональное поведение человека, он абсолютно объясним. Иррациональным, эмоциональным было бы, наоборот, остаться в «Барсе».

Для «ПСЖ» трансфер можно считать положительным – тем более и дублера Дембеле на случай травмы (или важной игры на приставке) клуб нашел в это же трансферное окно (попробуйте угадать, на какое место и в какой из рейтингов C&C попал этот игрок!). Не понятно только, как «Барселона» смогла оказаться в такой ситуации!

Валуйные игроки «Милана» и мастер-класс по свободным агентам от Беппе Маротты

В данном случае Порошин и Лукомский скорее предлагают зафиксировать явления или стилистические особенности на клубном уровне, чем выделить 1-2 конкретных трансфера. Впрочем подкаст оказался на грани закрытия, когда Пациент не нашел в cписке Доктора конкретного Бенжамена Павара.

Переход Павара в «Интер» Лукомский готов отправить чуть ли не в рейтинг сомнительных трансферов – все из-за высокой стоимости игрока, относительно скромных ресурсов миланского клуба и укомплектованности позиции, на которую приходит француз. Иными словами – жалко Дармиана! Он выдал едва ли не лучший сезон в карьере и по-новому раскрылся на позиции правого центрального в тройке защитников. Возможно, «Интеру» следовало потратить деньги иначе. А вот трансферы Маркуса Тюрама и Дэви Классена Вадим называет олицетворением того, как «Интер» работает со свободными агентами. Умение спортивного директора «Интера» Беппе Маротты виртуозно пользоваться такой возможностью трансферного рынка известно еще по «Ювентусу». Туринский клуб без Маротты пытался проводить похожую политику, но куда менее удачно. Тут важно найти баланс, как, повышая зарплату свободным агентам (вместо того, чтобы платить за трансфер), не нагрузить бюджет клуба на годы вперед. Просчетов у Маротты в этой области удивительно мало.

Другой клуб из «Милана» заслужил комплименты от Порошина и Лукомского за стратегию поведения на трансферном рынке. Вадим предлагает вводить понятие «валуйный игрок», чтобы описать, что именно делает спортивный департамент «Милана». В букмекерском языке есть понятие «валуйная ставка» – валуйная от слова value (ценность). Ставка, в которой букмекер недооценил вероятность события и назначил завышенный коэффициент. «Валуйный игрок», таким образом – это игрок, которого рынок оценивает ниже его реальной стоимости; игрок, который при определенных обстоятельствах может взлететь в цене.

Пример такого игрока – Кристиан Пулишич – олицетворяет путь нового «Милана». Они оперируют на рынке суммами около 20 миллионов и ищут недооцененные варианты. При этом у них пока очень высокий процент попадания. По стандартам рынка Пулишич может запросто стоить 50 миллионов, но из-за ситуации в «Челси» цена на него заметно опустилась. В случае, если его перформанс на старте чемпионата продлится на весь сезон, он сможет не просто стать новой успешной продажей «Милана» по примеру Тонали, у него есть шансы стать звездой нового «Милана», и это дополнительный бонус из-за его американского паспорта (дополнительная аудитория и источники доходов для клуба).

Что еще?

Из нового выпуска вы узнаете про «рынок опорников» и новую полузащиту «Вест Хэма», что за игрок попал сразу в оба рейтинга, кого любит Роберто де Дзерби, по какой позиции у Пациента полное совпадение с Фабрицио Романо и кто на первом месте в личном рейтинге лучших трансферов Доктора Лукомского.

00:00 О нравственных принципах учения Св. Фабрицио Римского и его совместимости с идеалами C&C.

07:50 Пять худших трансферов лета 2023-го: правила игры и первые жертвы. Доктор нарушает правила на первом же ходе. Запишет ли Кайседо подкаст имени Игоря Порошина?

17:50 Четвертые места: люди с труднопроизносимыми именами и дублер Дембеле.

26:33 Оплакиваем Коула Палмера и «Айнтрахт». Банда нового спортивного директора «ПСЖ». Кто на третьем месте?

38:35 Самый короткий таймкод. Полное согласие Доктора и Пациента по второй позиции рейтинга ужасов трансферного окна.

39:10 На первом месте вредитель Жоау Феликс и мафиози Жорже Мендеш.

50:18 «Я хочу другого!» Руководитель Карьерного центра Яндекс Практикума Артем Исакин – о гарантиях трудоустройства, первых шагах на пути к большим переменам и о том, как работают аналитики данных.

1:04:10 Слушатель Роман с Западного побережья – о трех лучших неочевидных трансферах этого лета. Что? Где? Когда?

1:09:35 Переходим к рейтингу самых удачных трансферов. Критерии отбора и правила игры.

1:14:54 Оксюморон: эффективный трансфер «Челси». Кристофер Нкунку.

1:21:22 Принцип greater fool: Карлос Балеба. «Новый Месси» в «Барселоне».

1:27:52 Подкаст на грани закрытия. Все замерли. Классен трансферен «Интера». Когда саудовцы придут за Беппе Мароттой?

1:36:23 Валуйные игроки. Хвалим работу спортивного департамента «Милана».

1:41:41 Пример адекватного трансфера внутри АПЛ (тоже почти оксюморон): любимый игрок Де Дзерби.

1:47:53 Оксюморон №3: хорошая сделка «ПСЖ». Максимально рациональное поведение Дембеле.

1:53:34 Интеллектуальная конструкция «Манчестер Юнайтед». Рынок опорников и новая полузащита «Вест Хэма».

2:00:27 Удачный трансфер 30-летнего игрока за 100 млн евро. Фокусник из Майами.

2:11:50 Позиция в рейтинге, по которой Пациент совпал с Фабрицио Романо.

2:16:48 Джуд Беллингем!!!

2:21:58 Неожиданное первое место от Доктора: идеальное сочетание по соотношению цена/качество.

2:28:32 Итоговый рейтинг. Чао!

Фото: Gettyimages.ru/Adam Hunger / Freier Fotograf, Marco Luzzani / Freier Fotograf; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press