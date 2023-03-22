Подкасты Sports.ru
Блог
Подкасты

Большая беседа про стиль Хави. Тимур Каргинов и скаут ЦСКА в гостях у Порошина и Лукомского

Барселона Барселона
Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Лига Конференций УЕФА Лига Конференций УЕФА
Футбол Футбол

Вышел новый эпизод подкаста Cappuccino & Catenaccio.

Подводим промежуточные итоги проекта Хави вместе с болельщиками «Барсы» – ведущим Kuji Podcast Тимуром Каргиновым и скаутом ЦСКА Георгием Кодзаевым. Нормально ли для «Барсы» побеждать 1:0? Подходит ли Левандовски ценностям клуба? Дембеле или Рафинья?

Во второй части разбираем итоги жеребьевки еврокубков и бьем рекорды хронометража перед паузой на сборные.

0:00 С вами киноальманах «Искусство игры в футбол». «Барселона» как банный лист. В гостях подкаста – Тимур Каргинов и Георгий Кодзаев.

03:05 Обсуждаем четвертое класико в сезоне.

13:13 Кто главный игрок для «Барсы»? Схоластический футбол. Мало ли в Испании донов Педри?

28:54 Победы 1:0. Камео «Зюдтироля». Будет ли второе пришествие Месси?

52:31 Разбор летних трансферов «Барселоны». Кто купит Дембеле?

1:30:16 Победа в Ла Лиге – как должное? Гюндоган – Кессье здорового человека. Фати.

1:42:24 Судейский скандал.

1:54:22 «Барса»: что дальше?

1:59:07 Лига Чемпионов. «Ман Сити» – «Лейпциг». Новая структура прессинга «Сити». Найден рецепт чемпионства: забивай 3 гола со стандарта за матч.

2:16:47 «Порту» – «Интер». Старая итальянская команда «Порту». Важность стиля для самосознания.

2:30:41 Жеребьевка. Новые проценты. Трио итальянцев vs трио лучших. «Ман Сити» – «Бавария». Равенство существует только на «Матч ТВ».

2:36:42 «Реал» – «Челси».

2:39:47 Серия А – самая разнообразная лига мира? Провинциализация итальянского сознания.

2:47:03 «Милан» – «Наполи». Леау – миланский Дембеле?

2:59:24 «Интер» – «Бенфика». Доктор пишет письмо Симоне Индзаги.

3:08:30 Лига Европы. «Арсенал» – «Спортинг».

3:15:09 «Спортинг» – «Ювентус».

3:24:36 «МЮ» – «Севилья». Шанс на ремейк «Хетафе» – «Аякс» 2019.

3:29:10 «Байер» – «Юнион». Артем Прожога – о небывало большой делегации бельгийского футбола в еврокубках.

3:38:29 «Фейеноорд» – «Рома». «Одиссея» Вейналдума.

3:46:01 Лига Конференций. Охотничий трофей Пациента: «АЗ». Разбор «АЗ» – «Лацио». Шансы в паре с «Андерлехтом».

3:53:20 «Хайп нового дня»: Гифт Орбан.

3:58:31 Ожидания от пары «Вест Хэм» – «Гент».

4:02:55 «Фиорентина» – «Лех» и «Ницца» – «Базель».

Наш подкаст на аудиоплатформах

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Коровин
Ответ Altim
Откровенно плохой подкаст вышел. Позвали людей, которые матчи не смотрели, даже Порошин не смотрел, и сидят обсуджают глобальные вещи, неся местами чушь. От Каргинова вообще уши вяли, хотя все "хороши". Кроме Лукомского там матчи никто не смотрит похоже. Долго ждал подскаста про Барсу - и такое разочарование.
не смотрел но одобряю
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maggiu
Послушал. Да, Порошин - действительно пациент.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Altim
Откровенно плохой подкаст вышел. Позвали людей, которые матчи не смотрели, даже Порошин не смотрел, и сидят обсуджают глобальные вещи, неся местами чушь. От Каргинова вообще уши вяли, хотя все "хороши". Кроме Лукомского там матчи никто не смотрит похоже. Долго ждал подскаста про Барсу - и такое разочарование.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий