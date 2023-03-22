Вышел новый эпизод подкаста Cappuccino & Catenaccio.

Подводим промежуточные итоги проекта Хави вместе с болельщиками «Барсы» – ведущим Kuji Podcast Тимуром Каргиновым и скаутом ЦСКА Георгием Кодзаевым. Нормально ли для «Барсы» побеждать 1:0? Подходит ли Левандовски ценностям клуба? Дембеле или Рафинья?

Во второй части разбираем итоги жеребьевки еврокубков и бьем рекорды хронометража перед паузой на сборные.

0:00 С вами киноальманах «Искусство игры в футбол». «Барселона» как банный лист. В гостях подкаста – Тимур Каргинов и Георгий Кодзаев.

03:05 Обсуждаем четвертое класико в сезоне.

13:13 Кто главный игрок для «Барсы»? Схоластический футбол. Мало ли в Испании донов Педри?

28:54 Победы 1:0. Камео «Зюдтироля». Будет ли второе пришествие Месси?

52:31 Разбор летних трансферов «Барселоны». Кто купит Дембеле?

1:30:16 Победа в Ла Лиге – как должное? Гюндоган – Кессье здорового человека. Фати.

1:42:24 Судейский скандал.

1:54:22 «Барса»: что дальше?

1:59:07 Лига Чемпионов. «Ман Сити» – «Лейпциг». Новая структура прессинга «Сити». Найден рецепт чемпионства: забивай 3 гола со стандарта за матч.

2:16:47 «Порту» – «Интер». Старая итальянская команда «Порту». Важность стиля для самосознания.

2:30:41 Жеребьевка. Новые проценты. Трио итальянцев vs трио лучших. «Ман Сити» – «Бавария». Равенство существует только на «Матч ТВ».

2:36:42 «Реал» – «Челси».

2:39:47 Серия А – самая разнообразная лига мира? Провинциализация итальянского сознания.

2:47:03 «Милан» – «Наполи». Леау – миланский Дембеле?

2:59:24 «Интер» – «Бенфика». Доктор пишет письмо Симоне Индзаги.

3:08:30 Лига Европы. «Арсенал» – «Спортинг».

3:15:09 «Спортинг» – «Ювентус».

3:24:36 «МЮ» – «Севилья». Шанс на ремейк «Хетафе» – «Аякс» 2019.

3:29:10 «Байер» – «Юнион». Артем Прожога – о небывало большой делегации бельгийского футбола в еврокубках.

3:38:29 «Фейеноорд» – «Рома». «Одиссея» Вейналдума.

3:46:01 Лига Конференций. Охотничий трофей Пациента: «АЗ». Разбор «АЗ» – «Лацио». Шансы в паре с «Андерлехтом».

3:53:20 «Хайп нового дня»: Гифт Орбан.

3:58:31 Ожидания от пары «Вест Хэм» – «Гент».

4:02:55 «Фиорентина» – «Лех» и «Ницца» – «Базель».