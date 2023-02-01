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Феномен «Челси»: Боули – пророк или безумец? Разбираемся с экономистом

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Свежий выпуск от Порошина и Лукомского.

Вышел новый эпизод подкаста Cappuccino & Catenaccio. Позвали в гости экономиста Григория Баженова и обсуждаем экономику «Челси» при Тодде Боули. Не обошлось без научной конспирологии.

Отдаем долги по «Челси» и обсуждаем итоги Лиги чемпионов недели: закономерно скучный проход «Баварии», прекрасный Тшау и новый «Аякс» Рогера Шмидта.

0:00 Финансовое здоровье футбола. Нужно ли быть здоровым, чтобы быть счастливым? Мнимое здоровье футбольного мира. Абрамович – лучше Боули?

5:04 Что это значит? Предприниматели – оптимисты. Репликаторы или новаторы?

14:15 Футбол – это бизнес? Профессионализация в замкнутом пространстве. Футбол как актив.

19:29 Половина АПЛ в руках американцев. Сможет ли Боули купить себе у себя же Энцо Фернандеса?

21:01 В чем идея Боули? Как получить бухгалтерскую прибыль, продав игрока в убыток?

27:31 Сверхпортугальский суперклуб.

31:20 Был ли «Челси» проблемным активом?

33:58 Внимание: сейчас будет конспирология! Гипотеза Григория. Ценность прямого эфира.

39:00 Английская Суперлига. Разрыв отношений с УЕФА. Англия – второй медиарынок в мире.

45:45 Боули: безумец или пророк? Григорий – латентный поклонник суперлиги? Мы живем в интересное, но неприятное время.

48:20 Что делает «Челси» на поле?! Так ли это интересно, как финансы «Челси»? Россыпь фейлов Грэма Поттера: стильно, модно, молодежно. «Хороший английский мужик» и сложности с адаптацией.

56:45 Матч «Челси» – «Боруссия». Когнитивный диссонанс: очень много прессинга и нет владения. «Зеркалка» против Дортмунда. Идеи Пациента лучше идей Терзича.

1:01:06 Потеря Юлиана Брандта для «Дортмунда». Три фактора победы «Челси».

1:03:36 «10 нелепых побед подряд». Фактор Кобеля. Ретроспективный анализ первого матча.

1:06:53 Hey Jude! Старая песня с нотками Поля Погба. Страдания юного Беллингема.

1:11:41 «Бавария Райана Гравенберха» – «ПСЖ». Проблемы управления «ПСЖ». Нехватка Шкриньяра.

1:20:28 Сочувствуем Марко Верратти.

1:22:44 «ПСЖ» как оперный театр. Поиск нового режиссера для постановки драмы «Жопа Данилы Перейро».

1:31:31 А что же «Бавария»? Решение по сдерживанию Мбаппе: Станишич. Гений Киммиха. Загадка, которую «ПСЖ» не решил.

1:39:45 «Тоттенхэм» – «Милан». Важность Сона для здоровья «Тоттенхэма». Нездоровье Конте.

1:49:30 «Милан»: переход на тройку центральных. О белло Тшау! Леау – почти Месси (и это не комплимент!). «Милан» – «Бенфика»: кто фаворит?

1:58:54 Как похорошела «Бенфика» при Рогере Шмидте. Новый «Аякс». Рафа Силва.

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