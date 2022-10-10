«Это не просто нейминг, это вера в регион». Как «Нижний Новгород» превратился в «Пари НН»

Внутри только текст.

В «Подкаст Сирена» заглянула Светлана Шабалина – это директор по маркетингу в букмекерской компании PARI. Обсудили с ней, как удалось переименовать «Нижний Новгород» в «Пари НН» и чем так хорош Баста. Ну и, конечно, про медиафутбол не забыли.

Ниже – только самое интересное.

Зачем PARI переименовал «Нижний Новгород»?

– Кейс с футбольным клубом действительно уникальный – первый с неймингом. Сейчас он является самым большим букмекерским контрактом, среди клубов РПЛ. Это не просто нейминг. Для нас это еще и вера в спорт, вера в регион, в тех болельщиков, которые есть.

У нас же есть еще баскетбольный клуб «Пари НН». То есть это охватывает полностью весь регион. И мы планируем достаточно большое количество маркетинговых активностей. Начали с большой красивой презентации на Стрелке Волги и Оки – с шоу дронов на ночном небе, после которого нас чуть не залило дождем.

«Пари НН» ярко открыл сезон: новичков представили на фоне Волги, а новое лого – с шоу дронов

Планируем продолжать, не останавливаться. И верим, что такие кейсы должны возникать чаще. Но при этом они должны поддерживать и развивать спорт – привлекать внимание, создавать комьюнити болельщиков и расширять его вокруг клуба, региона или вида спорта.

– А что значит именно смена названия клуба?

– Здесь получается вин-вин. Мы получаем большое количество упоминаний: закрепляем бренд PARI в головах у болельщиков, команд, аудитории внутри региона. Это очень хорошо работает.

«У него фанаты от Владивостока до Калининграда». Для чего подписали Басту?

– Баста сейчас один из самых узнаваемых музыкальных исполнителей в стране. У него фанаты от Владивостока до Калининграда. И это не просто фанаты, это люди, которые его творчество любят, слушают и понимают, что он еще помимо этого умеет экспериментировать с разными форматами. Вовлекает аудиторию, новых талантов. Он развивает себя как бренд.

В данном случае Баста это олицетворение всего, что, есть в нашем бренде. И Василий, и PARI – это про страсть, движение, азарт и мощную энергию.

– Каким должен быть инфлюенсер, чтобы вы предложили ему сотрудничество?

– Должно быть совпадение ценностей. Могу описать портрет амбассадора: это открытый, добрый энергичный человек, который имеет доверие со стороны аудитории и соответствующий имидж. То есть он не связан с какими-то плохими историями – развивается, растет все время. Делает новые проекты, не стоит на месте.

Помимо ценностей бренд, компания или человек должны иметь цель, к которой они идут. Еще нужно иметь график спортивных или лайфстайл-событий, которые можно совместно реализовать в виде маркетинговых активаций. Безусловно аудитория важна: охват, что она считывает с этого бренда, как к нему относится.

И даже если нет огромной аудитории, но есть динамика роста в любых показателях: клуб показывает хорошие результаты или человек как наш амбассадор. Если мы верим в этот актив, то готовы партнериться.

Что в PARI думают о медиафутболе?

«Это уникальное явление сейчас. Аудитория хочет шоу, которое большой футбол, к сожалению, сейчас показывает меньше, чем раньше. При этом, когда мы смотрим на матч «Амкала» или 2Drots, видим не только то как они работают с аудиторией внутри поля или за его пределами, но и хорошую игру в Кубке России.

А это уже запрос на профессиональный футбол, поэтому я считаю, что за миксом медиафутбола и профессионального футбола, скорее всего, будет будущее. Они привнесут это свежее дыхание. Можно же взять людей из медиа в профессиональный спорт».

Как работает редакция Sports.ru и почему на сайте появляется неспортивный контент? Влад Воронин и Паша Копачев – с ответами

Фото: РИА Новости/Григорий Соколов, Кирилл Каллиников