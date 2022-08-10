Большой гид по Суперлиге. Ой, извините, английской Премьер-лиге

Впервые в истории подкаста мы обсуждаем только одну лигу. АПЛ еще несколько лет назад окончательно возвысилась над остальными чемпионатами и превратилась в свой вариант Лиги Чемпионов.
В диагностировании нам помогает друг подкаста, футбольный тренер Евгений Калешин. В выпуске о 20 командах, душечка «Брайтон», стагнация «Лестера», новый Роналду-тренд и самый неожиданный прогноз.
00:00 — Кто слушает Cappuccino & Catenaccio?
00:54 — Какие клубы тратят больше всего на футболистов?
05:23 — Обреченное возвышение одной лиги над другими.
05:41 — Впервые C&C только про один чемпионат. Гость – Евгений Калешин о творческом отпуске, и почему хозяева «Твери» не слушали наш подкаст.
09:15 — О самой головокружительной карьере в истории российского футбола.
10:07 — Понятие чести в футболе отошли на второй план, а концентрация человеческого ресурса в АПЛ не приведет ни к чему хорошему.
12:10 — Когда стало понятно, что английские клубы находятся в самом выгодном положении в мире.
14:44 — Первые шаги в лабиринте АПЛ: пропасть между командами, правило пяти замен и Роналду-резервист с ЧМ-2022.
22:29 — «Ноттингем форест» – греческие полукриминальные авторитеты и 90 млн евро на игроков.
24:36 — История углового-мема и пути Игоря в спортивной журналистике. Спартак Гогниев в «Ноттингеме?»
28:53 — Почему стоит болеть за 20 место «Ноттингема». Что Евгений Калешин будет делать с 90 миллионами евро.
32:01 — 4 футболиста, которых нужно купить в стартовый состав.
33:33 — «Борнмут» – церковная мышь с русским владельцем грохнула накаченную деньгами «Астон Виллу».
38:54 — Как «Астон Вилла» вообще могла проиграть «Борнмуту»?
39:47 — Главная команда, которая поразила Игоря настолько, что он повторил знаменитые слова Уткина.
43:33 — Что стоит за суицидальным риском «Фулхэма» и усталостью команды. Тактический экспресс-анализ лондонцев
49:58 — Какой игрок точно пойдет на повышение, восьмое чудо света и бронтозавр по улице.
52:06 — Митрович или Влахович?
56:01 — «Фулхэм» в ЛЧ, а «Арсенал» чемпион?
56:56 — «Лидс» – дико удачные продажи и напоминание о книге про Бьелсу.
58:41 — 60 млн за Рафинью — что это такое?
59:39 — Чего ждать от антидогматика среди «лис»?
1:02:42 — Почему в этом сезоне боязно за «Лидс» даже с мотивационными цитатами Будды.
1:06:01 — Какую работу мы нашли Евгению Калешину в Ливерпуле. Связана ли игровая и тренерская карьера?
1:12:35 — Первый за историю подкаста комплимент от Вадима Игорю.
1:15:24 — О команде, которая существует в другом футбольном полушарии: как в стан «Саутгемптона» проникает «Манчестер Сити». И причем здесь ярославский «Шинник».
1:18:36 — «Святое» очарование прессингом.
1:20:03 — «Астон Вилла» – Мини-«Ливерпуль» нынешнего сезона.
1:22:42 — «Два товарища» на британских островах.
1:24:52 — Неужели «золотое полено» Коутиньо перезапустил карьеру?
1:27:16 — За кем следить в «Астон Вилле».
1:28:10 — Любимцы критиков и внимательных зрителей.
1:31:55 — Что феноменально использует «Брентфорд».
1:34:05 — Любимая команда BLM и главная звезда команды Виейра.
1:38:04 — «Сорочья» ярмарка – команда, о которой мы ничего не угадали. И как смотрят футбол в Китае.
1:45:45 — Первая десятка несколько долгожданных слов о «Вулверхэмптоне»
1:51:39 — Душечка «Брайтон» и футбольная полиамория.
1:55:51 — Абсолютная адаптивность к «Брайтону».
1:58:58 — Нужно ли что-то гениальному «Брайтону»?
2:01:06 — Разная идеология и беда медленного «Лестера»
2:04:29 — Страдания «Лестера»: путь Роджерса, стагнация и показатели хуже, чем у «Барселоны».
2:07:31 — Чем хорош Фофана? И на что готов ставить Вадим.
2:09:01 — В АПЛ пропала большая «шестерка»: какая команда присоединилась к группе привычных лидеров.
2:10:50 — О возможностях команды и жизни двух форвардов.
2:15:38 — Вадим диагностирует маленькое мышление у «Вест Хэма».
2:19:21 — «Манчестер Юнайтед» — дурной сон и романтический герой тен Хаг, который высушит это болото.
2:23:52 — Летающие защитники и лишние в «МЮ».
2:26:58 — Идеи «МЮ», за которыми интересно следить.
2:32:04 — Рождение нового тренда о Роналду. И почему ему не место в «МЮ».
2:39:02 — Состоялся ли разговор Роналду и тен Хага.
2:42:51 — Почти платоновские диалоги с Роналду и воля игрока, смешанная с желанием потрогать мяч.
2:47:56 — О культовой Кришиде и окончательному превращению Роналду в эгоцентрика.
2:49:39 — Крайняя неустойчивость «Арсенала»
2:54:35 — Зинченко и качество паса.
2:57:32 — Артета — мастер шоппинга Артета. Кто больше всего влияет на трансферы в «Арсенале».
3:02:27 — Кулусевски – восторг Игоря и «клинические мудаки» из «Ювентуса».
3:05:19 — Как Конте строит отношения с работодателями.
3:07:37 — Что есть у Конте, но не было у Почеттино.
3:08:57 — Что делает Кулусевски и главное впечатление от «Тоттенхэма».
3:11:15 — Каритаурный Абрамович правит в «Челси».
3:14:11 — Тухель не умеет ставить позиционный футбол.
3:18:46 — Стерлинг и Месси – что общего?
3:20:28 — «Ливерпуль», сознание Нуньеса и деньги спортивного департамента.
3:25:08 — О изменениях «Ливерпуля» благодаря Нуньесу
3:26:46 — Ставим на итоги АПЛ без обсуждения «Сити».
3:27:57 — Почему «Ливерпуль» станет первым в этом сезоне. Версия Евгения Калешина.
3:30:28 — Что насторожило в игре «Сити».
3:31:51 — Вадим идет путем сердца в своем прогнозе на сезон. Но только в одной позиции.
3:34:29 — Игорь хитрит и делает довольно неожиданный прогноз.
3:36:16 — Почему «Сити» теперь неузнаваемая команда из-за двух игроков, а этот сезон — уникальный в чемпионской гонке.
3:40:13 — Нестабильность и хайповые трансферы «Сити».
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