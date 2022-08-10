Большой гид по Суперлиге. Ой, извините, английской Премьер-лиге

Впервые в истории подкаста мы обсуждаем только одну лигу. АПЛ еще несколько лет назад окончательно возвысилась над остальными чемпионатами и превратилась в свой вариант Лиги Чемпионов.

В диагностировании нам помогает друг подкаста, футбольный тренер Евгений Калешин. В выпуске о 20 командах, душечка «Брайтон», стагнация «Лестера», новый Роналду-тренд и самый неожиданный прогноз.

Канал подкаста в телеграме.

00:00 — Кто слушает Cappuccino & Catenaccio?

00:54 — Какие клубы тратят больше всего на футболистов?

05:23 — Обреченное возвышение одной лиги над другими.

05:41 — Впервые C&C только про один чемпионат. Гость – Евгений Калешин о творческом отпуске, и почему хозяева «Твери» не слушали наш подкаст.

09:15 — О самой головокружительной карьере в истории российского футбола.

10:07 — Понятие чести в футболе отошли на второй план, а концентрация человеческого ресурса в АПЛ не приведет ни к чему хорошему.

12:10 — Когда стало понятно, что английские клубы находятся в самом выгодном положении в мире.

14:44 — Первые шаги в лабиринте АПЛ: пропасть между командами, правило пяти замен и Роналду-резервист с ЧМ-2022.

22:29 — «Ноттингем форест» – греческие полукриминальные авторитеты и 90 млн евро на игроков.

24:36 — История углового-мема и пути Игоря в спортивной журналистике. Спартак Гогниев в «Ноттингеме?»

28:53 — Почему стоит болеть за 20 место «Ноттингема». Что Евгений Калешин будет делать с 90 миллионами евро.

32:01 — 4 футболиста, которых нужно купить в стартовый состав.

33:33 — «Борнмут» – церковная мышь с русским владельцем грохнула накаченную деньгами «Астон Виллу».

38:54 — Как «Астон Вилла» вообще могла проиграть «Борнмуту»?

39:47 — Главная команда, которая поразила Игоря настолько, что он повторил знаменитые слова Уткина.

43:33 — Что стоит за суицидальным риском «Фулхэма» и усталостью команды. Тактический экспресс-анализ лондонцев

49:58 — Какой игрок точно пойдет на повышение, восьмое чудо света и бронтозавр по улице.

52:06 — Митрович или Влахович?

56:01 — «Фулхэм» в ЛЧ, а «Арсенал» чемпион?

56:56 — «Лидс» – дико удачные продажи и напоминание о книге про Бьелсу.

58:41 — 60 млн за Рафинью — что это такое?

59:39 — Чего ждать от антидогматика среди «лис»?

1:02:42 — Почему в этом сезоне боязно за «Лидс» даже с мотивационными цитатами Будды.

1:06:01 — Какую работу мы нашли Евгению Калешину в Ливерпуле. Связана ли игровая и тренерская карьера?

1:12:35 — Первый за историю подкаста комплимент от Вадима Игорю.

1:15:24 — О команде, которая существует в другом футбольном полушарии: как в стан «Саутгемптона» проникает «Манчестер Сити». И причем здесь ярославский «Шинник».

1:18:36 — «Святое» очарование прессингом.

1:20:03 — «Астон Вилла» – Мини-«Ливерпуль» нынешнего сезона.

1:22:42 — «Два товарища» на британских островах.

1:24:52 — Неужели «золотое полено» Коутиньо перезапустил карьеру?

1:27:16 — За кем следить в «Астон Вилле».

1:28:10 — Любимцы критиков и внимательных зрителей.

1:31:55 — Что феноменально использует «Брентфорд».

1:34:05 — Любимая команда BLM и главная звезда команды Виейра.

1:38:04 — «Сорочья» ярмарка – команда, о которой мы ничего не угадали. И как смотрят футбол в Китае.

1:45:45 — Первая десятка несколько долгожданных слов о «Вулверхэмптоне»

1:51:39 — Душечка «Брайтон» и футбольная полиамория.

1:55:51 — Абсолютная адаптивность к «Брайтону».

1:58:58 — Нужно ли что-то гениальному «Брайтону»?

2:01:06 — Разная идеология и беда медленного «Лестера»

2:04:29 — Страдания «Лестера»: путь Роджерса, стагнация и показатели хуже, чем у «Барселоны».

2:07:31 — Чем хорош Фофана? И на что готов ставить Вадим.

2:09:01 — В АПЛ пропала большая «шестерка»: какая команда присоединилась к группе привычных лидеров.

2:10:50 — О возможностях команды и жизни двух форвардов.

2:15:38 — Вадим диагностирует маленькое мышление у «Вест Хэма».

2:19:21 — «Манчестер Юнайтед» — дурной сон и романтический герой тен Хаг, который высушит это болото.

2:23:52 — Летающие защитники и лишние в «МЮ».

2:26:58 — Идеи «МЮ», за которыми интересно следить.

2:32:04 — Рождение нового тренда о Роналду. И почему ему не место в «МЮ».

2:39:02 — Состоялся ли разговор Роналду и тен Хага.

2:42:51 — Почти платоновские диалоги с Роналду и воля игрока, смешанная с желанием потрогать мяч.

2:47:56 — О культовой Кришиде и окончательному превращению Роналду в эгоцентрика.

2:49:39 — Крайняя неустойчивость «Арсенала»

2:54:35 — Зинченко и качество паса.

2:57:32 — Артета — мастер шоппинга Артета. Кто больше всего влияет на трансферы в «Арсенале».

3:02:27 — Кулусевски – восторг Игоря и «клинические мудаки» из «Ювентуса».

3:05:19 — Как Конте строит отношения с работодателями.

3:07:37 — Что есть у Конте, но не было у Почеттино.

3:08:57 — Что делает Кулусевски и главное впечатление от «Тоттенхэма».

3:11:15 — Каритаурный Абрамович правит в «Челси».

3:14:11 — Тухель не умеет ставить позиционный футбол.

3:18:46 — Стерлинг и Месси – что общего?

3:20:28 — «Ливерпуль», сознание Нуньеса и деньги спортивного департамента.

3:25:08 — О изменениях «Ливерпуля» благодаря Нуньесу

3:26:46 — Ставим на итоги АПЛ без обсуждения «Сити».

3:27:57 — Почему «Ливерпуль» станет первым в этом сезоне. Версия Евгения Калешина.

3:30:28 — Что насторожило в игре «Сити».

3:31:51 — Вадим идет путем сердца в своем прогнозе на сезон. Но только в одной позиции.

3:34:29 — Игорь хитрит и делает довольно неожиданный прогноз.

3:36:16 — Почему «Сити» теперь неузнаваемая команда из-за двух игроков, а этот сезон — уникальный в чемпионской гонке.

3:40:13 — Нестабильность и хайповые трансферы «Сити».