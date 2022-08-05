Тутберидзе сорвалась на Sports.ru – назвала туалетным чтивом. Наш ответ

Пожалуй, пришло время поговорить о профессии, коллегах, нашей прекрасной аудитории и заслуженном тренере по фигурному катанию, которая давно не уважает чужой труд.

Недавно досталось американскому журналисту Дейву Лизу – его Тутберидзе назвала «полным дерьмом». Теперь выпад в сторону своих же:

«Матч ТВ и Спорт Сру (так Этери, видимо, каламбурит – Sports.ru) давно завоевали звание туалетного чтива. Прочтение одних заголовков уже улучшает перистальтику. #такдержать #добровмассы», – написала Тутберидзе в соцсетях.

Мы не стали посвящать много времени туалетной теме, которая так нравится Этери, а записали подробный ответ, почему ее поведение со стороны выглядит растерянным, истеричным и неприемлемым.

К нашему эфиру подключились журналисты Влад Жуков («Матч ТВ») и Дмитрий Кузнецов («Спорт-Экспресс»), пишущие о фигурном катании, и рассказали о своих взаимодействиях с тренером.

Таймкоды, чтобы было удобно

0:00 – что случилось? Из-за чего взбесилась Этери? Почему мы вообще вспомнили про перистальтику?

7:10 – откуда у Этери талант закапывать свой имидж?

12:00 – единственный раз, когда Этери сама позвонила в Sports.ru

15:40 – чем высказывания Этери отличаются от комментариев пользователей?

17:30 – версия от Ивана Кузнецова, почему Этери так остро реагирует на критику?

20:18 – Брайан Орсер – пример как должен вести себя топ-тренер (памятка для Этери)

22:36 – Слава Самбур, редактор фигурного катания на Sports.ru, записал голосовое сообщение для Этери

26:32 – почему многие поддерживают бытовое хамство Этери? Есть запрос на бесстыдную грубость

30:36 – почему Этери ошибается, когда думает, что может диктовать журналистам – как им правильно работать?

34:00 – в гостях Влад Жуков, журналист “Матч ТВ”, – он уверен, что Этери третий раз гоняла в США

44:15 – в гостях Дима Кузнецов, журналист “Спорт-Экспресса”, – он рассказывает мини-инсайды про Этери

53:15 – почему Sports.ru вовсе не туалетное чтиво? Заступаемся за пользователей и коллег

1:00:14 – Полина Крутихина и ее 30 секунд в подкасте

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.