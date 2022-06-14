Грандиозные итоги евросезона от Лукомского и Порошина – 9 премий и 4 часа (да!)

Самый большой выпуск в истории подкаста Cappuccino&Catenaccio – DONE! 4 часа чистого времени – это наша самая масштабная церемония вручения 9 главных футбольных премий по итогам прошедшего сезона. Напоминаем номинации:

• «Открытие года»

• «Дно года»

• «Прорыв года»

• «10 000 метров над уровнем результатов»

• «Унылое говно года»

• «Тренер года»

• «Queer года»

• «Игрок года»

• «Команда года»

«Игрок года» – самая очевидная награда. А «Тренер года» – вовсе нет. Но сможет ли кто-то обойти Карло Анчелотти? Угадайте, в какие номинации попали «Эвертон» и «Рубин»? Премия имени Криштиану Роналду впервые достанется не ему. Как так?

Мы в очередной раз путаемся в матчасти и дефинициях, отличая «Прорыв года» от «Открытия года». Но обоих победителей называем почти единогласно. Выбирая «Команду года», мы будем час обсуждать «Челси», «Ман Сити», «Ливерпуль» и даже «ПСЖ», а награду в итоге заберет «Мадрид». И все-таки нет?

0:00 Жонглер звука – Даур Дбар.

1:23 Что будет с Криштиану, если в офис «МЮ» придет премия УГ-года? Подводим итоги с посетителем амбулатории Станиславом Мининым.

2:45 В какую номинацию попадет Стас?

4:00 «Открытие года» в партнерстве с «Тинькофф».

10:33 Почему стоит следить за Нико Шлоттербеком?

13:21 Как Бенжамен Бурижо открылся в 28 лет?

17:19 В чем прогресс Оркуна Кекчу, Гави и Юрриена Тимбера?

21:20 Нкунку – открытие или прорыв?

28:17 Кто лежит на дне? Ныряем в батискафе вместе с Вячеславом Даниловым.

32:05 Почему трансфер Грилиша в «Сити» – не «Дно года»?

36:09 Что совы думают о трансфере Лукаку?

43:15 Где выпивают болельщики «Торпедо»?

49:45 Что случилось с «Бордо»?

56:16 Добьем «Рубин», «Дженоа» или «Эвертон»?

1:01:54 Вадим выдвигает «МЮ» вне номинантов!

1:05:07 Почему мы удалили Стаса на номинацию «Прорыв года»?

1:08:46 Что такое «Зюдтироль»?

1:14:15 Что Филипп Клеман поменял в «Монако»?

1:17:18 Стоит ли Тчуамени 80 миллионов, и хотел ли Перес ослабить Францию?

1:25:20 Способен ли Ловчев грамотно оценить талант Тедеско? Обсуждаем «Спартак»!

1:29:22 Чем живет бельгийский «Юнион», набирающий игроков через алгоритмы?

1:42:18 Уличный философ Джоуи Бартон – в C&C!

1:48:42 Возрождение Усмана Дембеле и рывок Родри.

1:53:26 Юрий Вернидуб стал героем ЛЧ. Гений!

1:57:44 Данило Евролино борется с агентами и хочет изменить мир.

2:13:21 Кто забрался на 10 000 метров над уровнем результата?

2:15:03 Мы хейтим сборные, кроме чешской. Почему?

2:17:27 Виейра сделал с «Пэлас» лучший сезон после завершения карьеры.

2:19:45 «Торино» – новый виток вертикализации.

2:23:22 Почему «новый» Конте вылетел из Ла Лиги?

2:25:12 Сможет ли «Марсель» взять награду, показав результат?

2:31:50 Грэм Поттер вместе с «Брайтоном» вошли в чат.

2:38:00 Кто станет тренером года, кроме Анчелотти? Пытаемся узнать у Александра Шмурнова.

2:43:30 Магия Владимира Федотова.

2:45:00 Южноамериканские эмоции Александра о Европе.

2:53:29 В чем доблесть Итальяно?

2:56:21 Хави вернулся и сразу – в один ряд с Клоппом и Гвардиолой?

3:00:25 Так почему все-таки Анчелотти?

3:06:24 Какое тренерское направление в этом году было лучше?

3:17:10 «УГ года» станет не «Ювентус», а «Севилья» очень может. Почему?

3:23:10 «МЮ» был уг-шным при разных тренерах».

3:26:40 «Queer года». Кто, если не Криштиану?

3:28:42 Неймар борется со Слуцким.

3:34:18 Могут ли дети быть queer? Рассуждаем на примере Дембеле.

3:36:06 А философы – квиры?

3:41:02 Ванда+Мауро не смогут отнять премию у главной queer-персоны.

3:46:30 «Игрок года» – тотальное единогласие за Карима The Dream’а Бензема.

3:48:30 «Команда года» в партнерстве с маркетплейсом Flowwow.

3:52:18 Будем ли мы присуждать премию «Кислая рожа года»?

3:53:17 Почему «Реал» должен быть удостоен премии, но не получит ее?