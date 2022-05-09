Гвардиола выиграет ЛЧ, когда поверит в Бога. Очень жаркий спор – в подкасте C&C

Свежий выпуск от Игоря Порошина и Вадима Лукомского.

Финалисты всех трех еврокубков определились. Мы посмотрели все игры и спешим поговорить с вами о выдающихся (и не очень) матчах в прекрасных декорациях Джованни Пьерлуиджи Палестрины.

После невероятного полуфинала ЛЧ мы попытались найти богоизбранность Гвардиолы, а нашли богоизбранность «Реала». И дело, как обычно, не в результате. Игорь считает, что Пеп сможет выиграть ЛЧ только при одном условии. Нет, оно не в заголовке подкаста.

Сколько шансов будет у «Реала»? Финал в Париже – это короли хаоса против машины прессинга. Узнали у Георгия Кодзаева, большого фаната Гвардиолы, о религиозности Пепа и о сбывшихся прогнозах Гоши на полуфинал.

Жозе сначала вышел в финал, а потом расплакался. Сможет ли одиозный и грандиозный тренер выиграть еврокубковый требл?

0:00 C&C в прекрасных декорациях Джованни Пьерлуиджи Палестрины.

0:23 Мудрость и пытливый ум Гвардиолы, пытающегося переделать мир, проиграли.

4:19 Для идеального объяснения причин мы пригласили в гости Георгия Кодзаева.

6:15 В чем послевкусие матча «Реала» и «Сити»?

8:25 Почему Гоша знал исход матчей?

13:40 Сложно ли было Вадиму резюмировать игру?

18:09 Какие доводы объясняют, почему именно «Реал» прошел в финал?

23:48 Как решения тренеров по ходу второго тайма повлияли на игру? Смотрим на карьеру Гвардиолы и Анчелотти.

29:45 Прижимался ли «Сити» к воротам? Куда команду привело поведение Пепа?

35:26 Ода Александру Зинченко.

37:03 Есть ли в раздевалках розги? И нужны ли они?

40:12 «Почему он снял Кевина?»

44:40 Гвардиола опять предал ценности в овертайме?

47:29 В чем природа безысходности мышления игроков «Сити»?

53:53 Как можно доминировать через розыгрыши и ауты?

59:54 Нужно ли тренеру тратить время на магию, если можно отработать базовые вещи и не париться?

1:04:25 Почему Пеп не может выиграть ЛЧ в последнюю декаду?

1:12:20 Как описывается религиозность Пепа?

1:21:32 Кому поклоняется доктор Лукомский и что нужно сделать Гвардиоле, чтобы забрать кубок?

1:33:20 Что такое случайность и как на нее повлиять?

1:38:00 Может ли Пеп отпустить контроль и добиться успеха? Можно ли расслабить его команды?

1:45:45 Пепу много дано и с него много спрошено. Будет ли второе пришествие?

1:52:34 В финале Гоша будет болеть за Клоппа?

1:53:26 Можно ли возвысить «Вильярреал» над «Аяксом»?

1:59:55 В чем бесподобны Алиссон и Данни Маккели?

2:03:21 Чем закончится финал? Сколько случайностей там будет?

2:07:18 Символ второго полуфинала – Вирджил ван Дейк.

2:09:34 Как оценить шансы на финал ЛЧ?

2:11:22 Почему «Вест Хэм» не прошел в финал?

2:14:08 Что такое «Рейнджерс»?

2:18:45 Финал ЛЕ вырисовывается скучным. Что его спасет?

2:22:33 В какое говно играет «Лестер»?

2:25:31 Как классика Жозе актуализируется?

2:33:29 Помешает ли «Фейеноорд» Моуринью завоевать еврокубковый требл?