«Сити», как ты низко пал! Обсуждаем неделю ЛЧ – в подкасте C&C

Свежий выпуск от Игоря Порошина и Вадима Лукомского.
Четвертьфиналы еврокубков закончились! А это значит, что сейчас самое время обсудить итоги и рассказать о шансах команд на полуфиналы в рамках нового выпуска подкаста Cappuccino&Catenaccio. Только доктор, пациент и слушатели.
На кого похож сенсационный «Вильярреал»? Это «Аякс», «Монако» или кто-то еще?
Игорь считает, что «Сити» предал свои принципы в ответной игре с «Атлетико». Вадим не так категоричен, но это не помешало нам сравнить команды с противостоянием цивилизации и варварства.
«Челси» с «Реалом» выдали самый яркий матч решающих игр 1/4 ЛЧ. Тухель исправил ошибки, но этого не хватило. Почему? (Спойлер: речь не только про пас Модрича). И что ждет «Реал» в игре с «Сити»?
«Барса» и «Аталанта» вылетели из ЛЕ. Чего сейчас не хватает обоим клубам? «Лейпцигу» – респект, теперь это главный фаворит турнира.
А еще обсудили английский Супербоул между «Сити» и «Ливерпулем». Слушать тут:
0:00 C&C в роковые дни. Теперь только вы решаете, сколько раз в месяц нам выходить.
1:04 Что случилось в игре «Ливерпуля» и «Бенфики» кроме ничьей?
6:25 «Матч «Атлетико» и «Сити» – самое отвратительное, что я увидел в последнее время». Почему так?
8:59 Первый тайм мадридского матча был третьим актом манчестерской игры?
12:57 Чем первый тайм не похож на предыдущий матч?
14:50 На какую (внезапную) команду был похож «Сити»?
19:25 Чья из команд была инициатором игры: Гвардиолы или Симеоне?
21:03 Пеп неожиданно реагировал на изменения. Что делал испанец? (Спойлер: Уокер – недооценен)
26:24 Достойна ли цивилизация победить варварство? Кажется, «Сити» отказался от достоинства.
30:08 Как трактовать варварство на поле? И как цивилизация может себя отделить?
36:32 Что задевает в игре «Сити»?
40:17 Симуляция Эдерсона – это вообще что?
41:13 Как противостояние изменит отношение пациента к «горожанам»?
43:35 Игорь смотрел пиратскую трансляцию британского Супербоула и нашел там новое некрасивое.
47:56 До чего человека доводит «Сити»?
49:04 Кто из клубов провел более убедительный матч? И как играл «Ливерпуль»?
53:46 Ничейный результат в АПЛ – стечение обстоятельств?
55:34 Где смотреть финал Кубка Англии?
56:11 Чем предопределен характер матча «Баварии» и «Вильярреала»?
59:52 Кто вам кажется героем матча у «Вильярреала»?
1:01:44 С кем можно сопоставить сенсацию «Вильярреала»?
1:07:47 В чем заключался план «Вильярреала», и почему они так много теряют очков в Ла Лиге?
1:11:22 Ищем пятна на Солнце: какой вклад во всем этом у «Баварии»?
1:13:34 «Леванте» вошел в чат. Команду тренирует Антонио Конте-мини.
1:16:30 Правда ли, что «Реал» – это «Челси»-2012?
1:21:48 Почему работа Тухеля во втором матче – восхищение?
1:23:13 Игорь критикует VAR, а Алонсо ставит лайк подкасту.
1:24:56 Как Тухель исправил собственные ошибки?
1:28:12 «Реал» забил два гола из контрпрессинга. Чем обусловлен Бензема?
1:30:04 Как оценивать Рюдигера?
1:34:05 Когда доктор будет рвать волосы на голове? Конте, помоги!
1:36:20 В каком командном компоненте «Реал» входит в топ-10?
1:38:20 За счет чего «Реал» попытается пройти «Сити»?
1:41:19 Как «Ливерпуль» распарковывает автобусы?
1:46:23 За кого вы будете болеть в финале: «Реал» или «Вильярреал»?
1:48:26 В чем выявилось решающее преимущество «Лейпцига»?
1:53:43 Что будет с «Аталантой»? Нужна ли ей пересборка?
1:59:30 Нужен ли «Аталанте» другой Папу Гомес? Кто это?
2:02:03 Что не так с «Барсой» и что так с «Айнтрахтом»?
2:05:50 На какой позиции играет Филип Костич?
2:09:21 «Барселона» еще сырая. Почему?
2:12:38 Можно ли назвать «Рейнджерс» сенсацией ЛЕ?
2:17:19 «Рома» уже получила «Кубок прогресса», а получит ли кубок Лиги конференций?
2:20:53 Какая команда хуже «Ромы» в плане коллективной организации игры в Серии А?
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