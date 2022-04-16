«Сити», как ты низко пал! Обсуждаем неделю ЛЧ – в подкасте C&C

Свежий выпуск от Игоря Порошина и Вадима Лукомского.

Четвертьфиналы еврокубков закончились! А это значит, что сейчас самое время обсудить итоги и рассказать о шансах команд на полуфиналы в рамках нового выпуска подкаста Cappuccino&Catenaccio. Только доктор, пациент и слушатели.

На кого похож сенсационный «Вильярреал»? Это «Аякс», «Монако» или кто-то еще?

Игорь считает, что «Сити» предал свои принципы в ответной игре с «Атлетико». Вадим не так категоричен, но это не помешало нам сравнить команды с противостоянием цивилизации и варварства.

«Челси» с «Реалом» выдали самый яркий матч решающих игр 1/4 ЛЧ. Тухель исправил ошибки, но этого не хватило. Почему? (Спойлер: речь не только про пас Модрича). И что ждет «Реал» в игре с «Сити»?

«Барса» и «Аталанта» вылетели из ЛЕ. Чего сейчас не хватает обоим клубам? «Лейпцигу» – респект, теперь это главный фаворит турнира.

А еще обсудили английский Супербоул между «Сити» и «Ливерпулем». Слушать тут:

0:00 C&C в роковые дни. Теперь только вы решаете, сколько раз в месяц нам выходить.

1:04 Что случилось в игре «Ливерпуля» и «Бенфики» кроме ничьей?

6:25 «Матч «Атлетико» и «Сити» – самое отвратительное, что я увидел в последнее время». Почему так?

8:59 Первый тайм мадридского матча был третьим актом манчестерской игры?

12:57 Чем первый тайм не похож на предыдущий матч?

14:50 На какую (внезапную) команду был похож «Сити»?

19:25 Чья из команд была инициатором игры: Гвардиолы или Симеоне?

21:03 Пеп неожиданно реагировал на изменения. Что делал испанец? (Спойлер: Уокер – недооценен)

26:24 Достойна ли цивилизация победить варварство? Кажется, «Сити» отказался от достоинства.

30:08 Как трактовать варварство на поле? И как цивилизация может себя отделить?

36:32 Что задевает в игре «Сити»?

40:17 Симуляция Эдерсона – это вообще что?

41:13 Как противостояние изменит отношение пациента к «горожанам»?

43:35 Игорь смотрел пиратскую трансляцию британского Супербоула и нашел там новое некрасивое.

47:56 До чего человека доводит «Сити»?

49:04 Кто из клубов провел более убедительный матч? И как играл «Ливерпуль»?

53:46 Ничейный результат в АПЛ – стечение обстоятельств?

55:34 Где смотреть финал Кубка Англии?

56:11 Чем предопределен характер матча «Баварии» и «Вильярреала»?

59:52 Кто вам кажется героем матча у «Вильярреала»?

1:01:44 С кем можно сопоставить сенсацию «Вильярреала»?

1:07:47 В чем заключался план «Вильярреала», и почему они так много теряют очков в Ла Лиге?

1:11:22 Ищем пятна на Солнце: какой вклад во всем этом у «Баварии»?

1:13:34 «Леванте» вошел в чат. Команду тренирует Антонио Конте-мини.

1:16:30 Правда ли, что «Реал» – это «Челси»-2012?

1:21:48 Почему работа Тухеля во втором матче – восхищение?

1:23:13 Игорь критикует VAR, а Алонсо ставит лайк подкасту.

1:24:56 Как Тухель исправил собственные ошибки?

1:28:12 «Реал» забил два гола из контрпрессинга. Чем обусловлен Бензема?

1:30:04 Как оценивать Рюдигера?

1:34:05 Когда доктор будет рвать волосы на голове? Конте, помоги!

1:36:20 В каком командном компоненте «Реал» входит в топ-10?

1:38:20 За счет чего «Реал» попытается пройти «Сити»?

1:41:19 Как «Ливерпуль» распарковывает автобусы?

1:46:23 За кого вы будете болеть в финале: «Реал» или «Вильярреал»?

1:48:26 В чем выявилось решающее преимущество «Лейпцига»?

1:53:43 Что будет с «Аталантой»? Нужна ли ей пересборка?

1:59:30 Нужен ли «Аталанте» другой Папу Гомес? Кто это?

2:02:03 Что не так с «Барсой» и что так с «Айнтрахтом»?

2:05:50 На какой позиции играет Филип Костич?

2:09:21 «Барселона» еще сырая. Почему?

2:12:38 Можно ли назвать «Рейнджерс» сенсацией ЛЕ?

2:17:19 «Рома» уже получила «Кубок прогресса», а получит ли кубок Лиги конференций?

2:20:53 Какая команда хуже «Ромы» в плане коллективной организации игры в Серии А?