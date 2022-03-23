«Барса» Хави: чудо в реальном времени. Смотрим и разеваем рот

Подкаст Игоря Порошина и Вадима Лукомского.

В европейском футболе категорически содержательная неделя (еврокубки + класико) – обсуждать ее пригласили категорически содержательного Евгения Калешина.

Перед актуальным поговорили о вечном: Марсело Бьелса больше не тренирует «Лидс». Узнали у его последователя, как оценивать работу аргентинца в Англии. Сам Евгений теперь тренирует в Твери. Чем его привлек клуб из ФНЛ-2?

«Аякс» не прошел «Бенфику», а вернувшийся Андре Онана ужасен. «Юве» снова вылетел в 1/8 финала. Макс Аллегри все еще топ-тренер? Джейдон Санчо не впечатляет Игоря. Стоит ли англичанин потраченных «Юнайтед» денег? И что ждет «Атлетико» против «Сити»?

«Барселона» – на пути к прекрасному. Чего ждать от клуба Хави, почему расцвел Обамеянг и где играет лучшая полузащита мира? Бонус: неприлично детальное обсуждение плюсов и минусов Давида Алабы.

Плей-офф ЛЕ и ЛК тоже обсудили. От результатов зависит, когда в подкаст снова придет Никита Хайкин?

0:00 – Привет. К нам в гости пришел Евгений Калешин!

0:50 – Патроны, мы переезжаем с патреона на sponsr.ru, но этот выпуск выложим одновременно на всех площадках.

2:38 – Как Евгений воспринял отставку Бьелсы?

4:43 – Какие проблемы «Лидса» выделяет Вадим?

8:55 – За кем теперь следить, если не за Бьелсой, и чем Моуринью похож на Кадырова?

11:31 – Куда уедет работать Марсело Бьелса?

13:15 – Евгений работает «Твери». Как так получилось?

15:58 – Звали ли Евгения в «Краснодар»?

16:14 – Чего ждать от блокады российского футбола?

23:03 – Онана вернулся в ворота «Аякса», но выглядит крайне неубедительно. Сможет ли он вернуться на прежний уровень?

26:03 – Почему «Аякс» не прошел в 1/4?

34:33 – Игорю понравился «МЮ», но он не понял, за что так высоко ценят Санчо.

42:58 – Есть ли фанатское влияние в «Юнайтед»?

48:33 – Нравится ли Евгению Калешину «Атлетико»?

51:43 – Как Феликс развивается у Симеоне?

53:50 – Цитируем Арриго Сакки и Макса Аллегри без смс и регистрации.

55:20 – Какие перфомансы на разных этапах игры показали команды?

58:57 – В чем разница между милым футболом и NBA?

1:02:24 – Что общего у Влаховича и остального футбольного мира?

1:05:59 – Когда «Юве» вновь станет диверсифицированным (и выиграет скудетто)?

1:08:26 – Лео и Криштиану второй год подряд вылетают на стадии 1/8. Это тенденция или случайность?

1:10:46 – Нужно ли что-то говорить о матче «Челси»?

1:12:03 – Обсуждаем жеребьевку! Кто фаворит: «Реал» или «Челси»? Как санкции влияют на «синих» изнутри команды?

1:17:08 – Есть ли у Симеоне шансы против Гвардиолы?

1:22:54 – Какие слабости «Баварии» найдет Эмери?

1:27:04 – При каком сценарии Вериссиму превратит «Ливерпуль» в «Аякс»?

1:33:58 – Что такое прессинг? Выясняем у Евгения Калешина, обсуждая «Эль-Класико».

1:39:58 – Как Хави смог наладить прессинг посреди сезона?

1:42:35 – Почему Обамеянг засиял?

1:46:01 – Полузащита «Барселоны» стала лучшей в мире, водя хороводы. Что?!

1:49:14 – Как Пике влияет на розыгрыш «Барсы»?

1:51:00 – Разбираем индивидуальные ошибки в матче. Почему в первом голе Алаба ошибся?

1:57:57 – В чем были сложности «Барсы» в матчах против «Галатасарая»?

2:03:11 – Что такое «Айнтрахт»? Есть ли у команды шансы против Хави?

2:05:44 – Тедеско может остановить «Аталанту». При чем тут Бога?

2:11:31 – В чем «Лейпциг» похож на «Аталанту»?

2:12:44 – Почему «Лион» будет хорошей мишенью для «Вест Хэма»?

2:20:31 – «Рейнджерс» снова в четвертьфинале еврокубка.

2:22:39 – О чем говорит постоянство финальных голов «Ромы»?

2:27:13 – Когда мы снова позовем Никиту Хайкина в подкаст?

2:30:42 – Где сейчас «Славия»?

2:32:28 – Чем живет ультра-авангардный проект из «Марселя»?

2:34:21 – «Лестер» VS ПСВ. Кто кого?