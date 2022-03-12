У «ПСЖ» был план? Большая дискуссия о ценности парижского проекта – в подкасте C&C

Свежий выпуск от Игоря Порошина и Вадима Лукомского.

Друзья, выкладываем новый выпуск подкаста Cappuccino&Catenaccio – про самое важное, что случилось в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

• «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов от «Реала». Какая из команд была более цельной за два матча? И можно ли считать, что «ПСЖ» оправдал ожидания?

• «Ливерпуль» не заслужил счет 2:0 в первом матче, а «Интер» – победу во втором. Так кто же должен был пройти дальше?

• «Бавария» растоптала «Зальцбург», а Мануэль Нойер опять стал одним из важнейших игроков в матче. Смотрим на ребенка Нагельсманна через призму присутствия и отсутствия легендарного вратаря.

• Должна ли «Аталанта» постоянно играть и выигрывать у УГ? Кажется, Вадим внезапно анонсировал номинанта на одну из самых обсуждаемых премий Cappuccino&Catenaccio.

0:00 Валентин Сильвестров уехал из Киева. Сегодня с нами его «Безделушки».

1:04 Патроны, спасибо за поддержку. Мы думаем, как нам быть дальше, и скоро напишем вам.

2:21 C&C Classic. Что случилось в ЛЧ и ЛЕ за последние три дня?

2:51 Есть ли южная кровь у Нассера Аль-Хелайфи?

3:37 Пациент написал письмо с извинениями президенту «ПСЖ».

6:23 Что после матча написал доктор?

8:00 «Реал» прошел «ПСЖ». При чем тут бог и научный подход?

12:24 Можно ли сравнивать две игры с забегом?

15:24 Что можно сказать о интеллектуальном управлении парижан?

16:56 «ПСЖ» до сих пор лишен баланса?

19:18 Анализ игры обоих команд.

21:30 Когда «ПСЖ» оправдает ожидания?

26:00 Кто был более цельной командой: «Реал» или «ПСЖ»?

34:01 Какие ожидания были у Игоря от парижан?

36:30 Нуну Мендеш влиял на игру?

40:58 Чем был хорош Камавинга?

43:57 Почему Анчелотти так часто перестраховывается?

46:22 Можно ли оценить матч в Ливерпуле по тем же меркам, что и игру в Милане?

51:13 Почему «Ливерпуль» заслужил проход в следующую стадию?

53:12 Можно ли считать вылет «Интера» достойным?

56:01 Как «Ливерпуль» научился читать давление «Интера»?

59:12 «Сегодня в «Ливерпуле» нет ни одного игрока, без которого команду нельзя представить, а у «Интера» есть Брозович».

1:02:05 Можно ли 7:1 в Мюнхене описать через присутствие Мануэля Нойера на поле?

1:06:16 Как Ману повлиял на открытое начало матча? И что было бы без него?

1:08:31 Кто антипоэт XIX века и как он помог с определением игры «Зальцбурга»?

1:11:40 Почему Левандовски уничтожил оборону австрийцев?

1:17:04 Почему «Бавария» лучше «Зальцбурга» на 2-3 гола, а счет 1:1 с 7:1 нельзя расценивать как определение класса двух команд?

1:19:14 Буквально два слова про игру «Сити».

1:22:35 «Севилья» канонически обыграла «Вест Хэм». Увозим «севилистас» в НФЛ.

1:27:30 Почему «Аталанта» обязана играть с УГ и побеждать УГ?

1:30:08 Игорь тизерит выпуск про «УГ года». Пишите в комментариях, о какой команде говорит пациент.

1:32:20 «Аталанта» теряет часть своего обаяния.

1:35:15 Из-за чего «Аталанту» так раскачивает в этом сезоне? Разбираем на примере «Байера».

1:41:46 Какая лига сильнее: немецкая или итальянская? И есть ли лиги?

1:47:21 «Хайп нового дня»: Флориан Виртц.

1:53:37 Муриэль и Малиновский сотворили чудо.