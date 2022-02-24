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Аренды в футболе – это не так просто, как кажется. Как клубы увиливают от выплат, что ломают ссоры, кого арендовать вообще нельзя?

бизнес
Михаил Прокопец
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«SILA Права» дальше разбирает детали трансферов.

Подкаст «SILA Права» продолжает спецпроект, посвященный трансферам. В новой серии ведущие – Михаил Прокопец, Юрий Зайцев и Илья Чичеров – говорят про футбольные аренды. Спортивные юристы разобрали каждый этап оформления, главные тонкости, трудности – и вспомнили забавные истории из своей практики.

📝 Как и при каких условиях оформляется аренда?

💵 Иногда клубы прописывают опцию выкупа – как именно это работает?

⚽️ Какая из сторон имеет право вернуть футболиста?

❌ Что происходит с арендой, если игрок рассорился с новым клубом и расторг контракт по уважительной причине?

Чем неустойка отличается от опции выкупа? «SILA Права» объясняет главное о близких, но принципиально разных понятиях

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