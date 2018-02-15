Футуристичная спортэкипировка из США

Все уважают «классику». Но всегда ли уместны классические решения или всё же пора насладиться плодами технического прогресса без ложного стеснения?

Регулярная спортивная активность – отличный задел на будущее. И само будущее уже пришло в спорт, чтобы сделать его ярче, многообразнее и безопаснее.

Некоторые позиции обзора сами по себе принципиально не новы – революционно именно исполнение. Другие являются недавними разработками, аналог которым в «классике» просто не подобрать. И те, и другие, к сожалению, редко можно встретить в российской витрине – форма продукта бывает настолько необычна, что товар автоматически попадает в группу риска.

1. Тренировочная маска Aduro

Любимое боксёрами, кроссфитерами и бегунами пыточное устройство, заполонившее спортивные паблики. Имитирует тренировку в условиях высокогорья. Намеренное затруднение дыхания развивает общую выносливость и растит силу диафрагмы. Можно сказать, это тренировки с отягощениями, только для лёгких.

Каждый сеанс физнагрузки в таком девайсе способствует увеличению рабочего объёма лёгких и их эластичности. Сопротивление регулируется четырёхуровневым клапаном – в зависимости от уровня подготовки «бойца». Символический вес (менее 100г) и комфортная посадка за счёт анатомического кроя. Маска не доставляет неудобств кроме обязательного – собственно, дышать в ней в разы труднее. Но разве не в этом прелесть?

Размер регулируется – Aduro Sport Workout Training Mask сядет как на голову пятидесятикилограммового атлета, так и массивного пользователя весом за сотню. Приятный момент: производитель даёт пожизненную гарантию.

Отдельной позицией идёт специальный очищающий спрей.

2. Коврик для йоги

Казалось бы, что футуристичного можно привнести в такой простой предмет, как коврик для йоги, и в целом в настолько древнюю и окрепшую дисциплину. Но Liforme нашли свою грань. Ультратонкий коврик в духе времени (и в духе йоги) произведён в ключе эко-френдли и абсолютно не скользит благодаря цепкому материалу GripForMe (что сегодня абсолютный «мастхэв» для любого достойного экземпляра).

Также на него нанесена фирменная разметка AlignForMe – карта, которая помогает ориентироваться в асанах, соблюдать углы и отступы, более технично выполнять элементы.

Размеры снаряда – 185х68х0,4 см. Доступен в сером, розовом, голубом и зелёном цвете. Чехол с наплечным ремнём прилагается.

И снова чистящий набор за отдельные деньги.

3. Кроссовки Furoshiki

Пожалуй, самая безумная позиция обзора. Японские кроссовки-«обмотки» Furoshiki представляют собой крепкую подошву от Vibram с двумя лёгкими бортами-лентами, покрывающими верхнюю часть стопы внахлёст. Ленты крепко, но вместе с тем деликатно удерживают стопу. Стопа дышит – «перепончатая» структура бортов это предусматривает.

Кроссовки шикарно ведут себя на любой местности. Одинаково хороши и для бега по пересечённой местности, и для тяжёлой атлетики, и для уличного баскетбола. Земля, резина, асфальт – Vibram всё съест. Подошвы Vibram – чудо итальянской промышленности. Изначально зарекомендовавшие себя в мире альпинизма, сегодня они используются в производстве спортивной и туристической обуви почти тысячи брендов.

Furoshiki крайне универсальны, компактны и унисексуальны. Публику эпатируют вровень с такими же неординарными FiveFingers и ninja shoes. Резюме: закономерный выбор человека нового мира.

4. Стеклянная бутылка в силиконовом чехле Takeya

Мы уже привыкли, что всё прогрессивное должно быть сделано исключительно из «хайтековых» материалов: пластик, резина или лёгкие сплавы, неизвестные средневековым металлургам. Такие материалы легки, износостойки и в массе своей эстетичны. Но уместны ли они, когда дело касается продуктов питания? Спросите у вашего диетолога, и он вам скажет: для хранения любого напитка нет ничего лучше, чем стекло. Несмотря на то, что пластик и металл становятся всё более «пищевыми», стекло в отличие от них гарантировано не подменит натуральный вкус напитка неоднозначным вкусом прогресса. Капля традиционности всё же порой важна.

Бутылка для воды Takeya слегка тяжелит сумку, но, согласитесь, это приятная ноша, учитывая все плюсы. Стеклянная ёмкость (630 мл.) одета в силиконовый чехол, что обеспечивает крепкий хват и защиту от повреждений. Не воюет с посудомоечной машиной.

Позиция доступна в шести цветах и с двумя типами крышки: на петле и винтовой. В обоих случаях имеется ушко для переноски.

5. Светящиеся в темноте мячи Wilson

Будущее как среда многим из нас представляется как пышущий неоном лес из трёхсотэтажных небоскрёбов. Когда эта картина станет явью, предсказать пока сложно, но вы сами уже можете зажечь первые огни. Вместо рыжей вилсоновской классики, например, можно выбрать дерзкие люминесцентные модели Illuminator для баскетбола и американского футбола. Эти версии светятся в темноте и позиционируются как мячи для ночных игр. Даже если вы вышли вечерком побросать мяч в одиночку, будьте уверены, эти малыши довольно быстро привлекут потенциальных напарников.

Баскетбольный Illuminator сохранил все свойства традиционных моделей: пупырчатую фактуру и фирменные широкие канальцы. Illuminator для американского футбола же полностью гладкий, что необычно, а шнуровка окрашена в синий.

6. Мяч для американского футбола Wilson

Ещё более неистовая модель мяча для амерфута. Этот совершенно космический экземпляр оснащён датчиком, считывающим дальность броска, скорость вращения, ускорение, а также фиксирующим принятые пасы. Батарея этого хитрого элемента рассчитана на 200.000 бросков. Приложение дружит с iOS и Android 5.0 (и выше).

Несмотря на то, что эта модель заглянула в будущее гораздо дальше, чем Illuminator, вид у него относительно классический – винно-красная фактурная шкурка с пижонскими деталями: тиснёнными лого бренда и самой модели, а также «иксом», спрятанным в шнуровке.

7. Перчатки для американского футбола Under Armour

Ещё одна игрушка для амерфута. Не удивляйтесь – этот спорт лихо набирает обороты в России и ближайшем зарубежье. И даже если вы не планируете становиться частью футбольной команды и испытывать свои конечности на прочность, просто покидать необычный мяч в свободное время – занятие однозначно весёлое. Перчатки в этом мероприятии – вещь практически незаменимая (особенно это актуально в случае с вышеописанной моделью Illuminator с гладкой «кожицей»). Они многократно повышают шансы на удачный приём мяча и даже иногда покрываются специальным липким гелем. Плюс пальцы останутся целы.

Этот сегмент амфут-экипировки никогда особо скучно не выглядел – яркие цвета, блестящие вставки, рисунки на ладонной части в виде супергеройских лого. Но есть модели, которые и опытных игроков, сносивших не одну пару, могут очаровать.

UA Swarm Gloves именно из таких. Напичканы хайтеком от запястья до кончиков пальцев: разработка ClutchFit обеспечивает ощущение второй кожи – структура не подминается и не болтается на кисти, технология HeatGear в ответе за то, чтобы руки не потели и не отекали, а цельное покрытие ладонной части Super-sticky Armour гарантирует мёртвый хват мяча.

Кстати, игрокам в регби перчатки тоже придутся как нельзя кстати. Особенно при игре в российских реалиях, в дождливую погоду или зимой.

Размеры от S до XXL. Цветовых комбинаций аж восемь. Гель по желанию.

8. Атлетические перчатки Under Armour

Тем, кому американский футбол и экипировка для него пока всё же кажутся спортивной экзотикой, перчатки для спортивной активности всё равно пригодятся: кроссфит, воркаут, бодибилдинг, пауэрлифтинг. Менее экстравагантные, но не менее технологичные CTR Trainer HF Gloves. Универсальные атлетические перчатки всё от тех же Under Armour (бренд в России достаточно известен, но массово, к сожалению, не представлен; даже в таких позициях).

Лёгкие, дышащие, с уже знакомым HeatGear, ладонное покрытие из нейлона и полеуретана (пополам). Размерный ряд классический. Цвет чёрно-серый.

9. Защита колена G-Form Pro X

G-Form Pro X – экипировка, которую заслужил новый мир. Колено – чрезвычайно нежный узел. Даже обычное сидение влияет на него не лучшим образом, а прямой контакт с игровым полем, землёй или камнями подавно. Такой экзоскелет невредно будет иметь в гардеробе баскетболисту, сноубордисту, велотриальщику – всем, кому может не повезти приземлиться на колено или даже полететь кубарем.

Основа рукавообразная. Дышит и отводит влагу, что в свою очередь препятствует сползанию. Щиток сегментарный, выполнен с учётом геометрии коленного сустава. Мягкий «в состоянии покоя» материал щитка крайне интересно ведёт себя при контакте – он «абсорбирует» удар, становясь в этот момент твёрже.

G-Form Pro X – долгожданная революция в защитной экипировке, ещё немного продлевающая век спортсмена. Размерная сетка в знакомом диапазоне XS-XXL. При стирке не капризничает. Цвета: чёрно-серый, чёрно-красный, чёрно-желтый.

10. Боксёрки Title Predator

Достаточно консервативный в плане дизайна боксёрский экипировочный бренд Title тоже не смог удержаться от ностальгии по будущему. Sci-Fi боксёрки Predator, как следует из названия, подарят носителю шаг хищника. Однозначно +5 к доминации в ринге.

Как и многие позиции этого обзора, Title Predator патологически легковесны – будете «порхать как бабочка» по выражению одного знаменитого боксёра. Позиционируются брендом как одни из самых лёгких моделей на сегодняшний день в принципе (около 280 г). Притом Predator сохранили знаковую тайтловскую поддержку голеностопа в трёх измерениях и высокую износостойкость. Подошва выполнена из ненаполненного вулканизата, который сцепит стопу с канвасом, когда вы захотите «вкопаться», и при этом не замедлит вас в атаке.

Высота модели примерно 18 см. Исполнение в четырёх цветах: полностью чёрные, чёрно-белые, чёрно-синие и чёрно-красные.

10+1. Силиконовое кольцо Qalo

Силиконовая вишенка на виниловом торте. Считать новые царапины, оставленные грифом штанги на золотом обручальном кольце, никому не хочется, а после нескольких лет в браке снять кольцо даже на время тренировки многими расценивается как акт эксгибиционизма. Выход очевиден: носите с собой тренировочную одежду – носите и тренировочное кольцо. Пока ваша «обручалка» ждёт в шкафчике с другими ценными вещами, силиконовое кольцо Qalo покорно выполняет его функцию – обозначает статус персоны, уже занятой другой персоной, и отгоняет особей противоположного пола, приходящих в спортзал устроить свою личную жизнь.

Неудивительно, что эти кольца также полюбились американским военным операторам – фронт, как и спортзал, не щадит дорогие ювелирные изделия.

Линейка Qalo достаточно разнообразна в смысле форм, фактур и цветов. Вариант для мужчин и для женщин.

Эти и другие спортивные девайсы дешевле брать в США. Кроме того, в Россию многое из этого еще не дошло. А пересылкой товаров в Россию занимаемся мы, Pochtoy.com. Можно зарегистрироваться, ввести код SALEUSA и получить $5 на счет первого заказа.