«Бостон» все же «закрыл» Карри. Оказалось, что это ничего не дает

Развязка близка.

Пятый матч – худший во всей финальной серии. И обидно, если он в итоге окажется решающим.

Худший потому, что в нем на первый план вышла усталость. Обе команды предстали изможденными и не показывающими максимум: обе посредственно атаковали из-за дуги (22% - у «Голден Стэйт», 34% - у «Бостона»), обе подарили немало нелепых владений, «Селтикс» ко всему прочему оскандалились на линии штрафных (21 из 31) .

В этой проверке на выносливость потребовалась полная ревизия всех ресурсов.

Выяснилось, что у «Голден Стэйт» в загашнике имеется еще один игрок звездного уровня, который весь плей-офф использовался меньше, чем предполагают его способности – и «Уорриорс» сделали Эндрю Уиггинса наконечником множества изоляционных владений. Неплохая такая возможность к пятому матчу достать человека, который будет штамповать броски с отклонением.

Выяснилось, что «Голден Стэйт» глубже, по крайней мере, у себя дома. Пока скамеечники «Селтикс» как один самоустранились, у «Уоррорс» раскрылись Джордан Пул (3 из 6 из-за дуги) и Гэри Пэйтон (6 из 8 с игры).

Выяснилось, что «Голден Стэйт» – это больше про систему, нежели про талант. «Селтикс» перегрузили лидеров ввиду полного отсутствия помощи с банки и пришли к тому, что те в четвертой четверти буквально доходили на паркете – допускали нелепые потери, не читали защиту, не попадали свои броски. Усталость же Карри (или что там с ним случилось) на игре его команды вообще никак не сказалась, они просто переключили акценты, при которых системообразующий игрок остался не менее полезным и без 40 очков за матч. С ним «Уорриорс» выдали невероятные цифры эффективности нападения – 118,7 очка на 100 владений.

Одновременно на контрасте с этим «Селтикс» «поплыли». Совпадение это или нет, но проиграли они в тот момент, когда после двух неоднозначных решений арбитров (не зафиксированного фола в атаке у Томпсона и зафиксированной отмашки у Смарта) увязли в ненужной дискуссии и потратили энергию не туда.

«Бостон» избавился от трехочковых Карри, но лучше от этого не стало

«Селтикс» все-таки изменили защиту против лидера «Уорриорс»:

• его держали плотнее (лицом к игроку, не обращая внимания на то, что происходит вокруг) и мешали получать мяч;

• центровые перестали садиться и теперь выбегали высоко на дугу;

• его чаще пытались поймать «ловушкой».

Не факт, что именно это привело к 0 из 9 из-за дуги. С самого начала Карри был не совсем похож на себя – показалось, что прыти в движении без мяча ему не всегда хватает, мяч после первых трехочковых приземлялся на переднюю дужку, и в одном из эпизодов толстячок Грант Уильямс успел обежать заслон и накрыть его. После кучи промахов (4 из 9 с помехой, 4 из 11 открытых) разыгрывающий стал вести себя еще скромнее – и его стеснительность в моменте, когда он не решился бросить из-за дуги в быстром прорыве, это главная заслуга «Селтикс» в этой игре. На чужой половине у Карри только 22 касания (по сравнению, например, с 49 касаниями у Тейтума и Брауна на брата).

При этом лучший показатель плюс-минус из игроков стартовой пятерки (15) – у Карри. Что вообще не должно удивлять, Карри – лучший по плюс-минусу последние лет десять, его личная статистика никаким образом не коррелирует с его потрясающим влиянием на атаку.

До этого «Бостон» делал сознательный выбор – лучше броски от Карри с сопротивлением, чем полноценная карусель от «Голден Стэйт». И в пятом матче Удока как бы показал, что советчики, призывающие отказаться от дропа, могут идти лесом. Эффективность Карри «Селтикс» нейтрализовали (7 из 22 с игры), эффективность «Голден Стэйт» – нет. Зацикленность на Карри привела к задействованию Грина и Уиггинса после двоек (у Карри 8 передач), к большей свободе у снайперов (Томпсона и Пэйтона), к большей свободе в зоне, которой и воспользовался Уиггинс в проходах. И в таком случае, скажем, у Керра и мысли не может быть о том, чтобы как-то сократить минуты Грина в защите, чтобы поправить атаку.

«Голден Стэйт» опять же удивил еще большей адаптивностью. Любой ребенок знает, как устроен баскетбол «Уорриорс», и тут в пятом матче финальной серии Эндрю Уиггинс превращается в Джейсона Тейтума и бьет в Деррика Уайта каждый раз, когда видит его перед собой (у «Уорриорс» 17 из 30 против Уайта в последних двух играх). Только эта команда может приберегать напоследок сюрпризы такого масштаба. Уиггинс лишь 9 раз за сезон выдавал больше 10 проходов по щит, 2 из них приключились в последних двух матчах.

Серия решается на половине «Голден Стэйт»

Из-за того, что атака «Уорриорс» – явление стабильное, с пуляющим Карри или с пасующим Карри, главная разница между победами и поражениями «Бостона» – то, какой команда предстает в атаке. И пятая игра – очередное разочарование.

За матч «Бостон» выиграл одну четверть – третью. Главным образом из-за того, что в ней «Голден Стэйт» допускал легкие размены на Карри – получая преимущество (Карри разменялся шесть раз и отдал 14 очков), «Селтикс» потом совершали драйв-н-кик и создавали легкие броски. Удока умоляет команду играть проще, но когда очевидных решений «Уорриорс» им не дают, происходят затыки, которых в этом финале и в этом плей-офф было уже навалом.

В четвертой четверти «Голден Стэйт» уже применял разные способы, чтобы не оставлять Карри/Пула один на один:

• призывал Гэри Пэйтона страховать в «краску» и бросать человека на слабой стороне;

• разменивался обратно, пока «Селтикс» долго соображали;

• использовал дабл-тим и затруднял движение мяча, что давало возможность перегруппироваться.

• страховал Карри без ущерба для остального

В четвертой четверти «Голден Стэйт» перестал отдавать Карри на съедение. И вот что выяснилось.

1. «Бостон» все интеллектуальные силы тратит именно на поиск цели. Когда с этим не получается просто, время на атаку стремительно тает и «Селтикс» остаются с заведомо некомфортными попытками.

Как бы хороши ни были Тейтум и Браун, но для того, чтобы создавать, им нужно избавляться от Уиггинса, Томпсона, Пэйтона и Грина.

И с этим – уже на второй стадии атаки, которая требует шорт-ролл, в том числе от их как бы основного разыгрывающего Маркуса Смарта – у «Селтикс» часто возникают проблемы.

2. «Уорриорс» приноровились к Тейтуму и еще больше к Брауну.

Против первого удачно страхуют и инициируют дабл-тимы.

Обоих заставляют вести левой рукой, что само по себе чревато потерями.

3. Дрэймонд Грин – рим-протектор не хуже Роберта Уильямса.

Надо тут сказать, что Роберт Уильямс завершил игру с «+11» и отбегал аж 30 минут. Благодаря ему «Бостон» взял щит 47-39 и, несмотря на 18 потерь, уступил во владениям не слишком много (у «Уорриорс» на 5 больше). В концовке Удока перешел на супермаленькую пятерку, чтобы разбудить нападение, и убедился, что в таком сочетании никакой защиты не наблюдается. Без Уильямса их вообще снесли – «Селтикс» проиграли 59 очков на 100 владений за те 18 минут, что центровой отдыхал.

Но пятый матч – один из классических перформансов в исполнении Грина: тот выдал безупречную подстраховку и вновь понизил процент атаки «Бостона» из «краски» (59% - в регулярке, 55% - в первых трех раундах, 51% - в финале). Он буквально защищается под щитом на уровне Уильямса (у обоих сопротивление составляет 50%), лучше только Брук Лопес и Деандре Эйтон, которым Грин смотрит в пупок.

Даже потеряв Луни из-за перебора фолов (только 17 минут), «Голден Стэйт» сохранил структуру защиты – создавал плотность в «краске» (только 36 очков), успевал накрывать периметр, не давал эксплуатировать слабых защитников.

В четвертой четверти это вылилось в коллапс нападения гостей (11 из 15 с игры).

Опять же, Удока признал, что заслуга «Уорриорс» здесь частичная. Босс «Селтикс» вновь испытал на прочность своих лидеров. Тейтум (1 из 5 в четвертой четверти) провел в этом плей-офф больше времени, чем кто-либо еще, и это на фоне выступления на Олимпиаде летом. Браун (1 из 4 в четвертой четверти) провел в этом плей-офф больше времени, чем кто-либо из «Голден Стэйт». В пятом матче, уже в начале которого они смотрелись не лучшим образом, они отбегали по 44 минуты. И странно было ждать, что в четвертой четверти это никак не скажется.

Какой бы крутой ни была защита «Бостона», плохое нападение остается ее самой уязвимой частью. В этой серии «Голден Стэйт» набирает чуть не по 1,5 очка за быстрое владение, и с 18 потерями (4 в последней четверти) – это приговор.

Лишь одной команде в истории («Лейкерс»-1988) удавалось по ходу плей-офф выиграть три серии с семью матчами. «Селтикс» потребуется нечеловеческая выносливость.