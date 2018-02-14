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    PistonStan
    Немного о Детройте
      Автор petit_goave

      Немного о Пистонс

      Достаточно часто в последнее время хотелось выразить свои мысли по поводу моей любимой команды НБА - Детройт Пситонс, но что-то руки никак не доходили...или времени не было. Но, в результате трейда, благодаря которому в команде появился Блэйк Гриффин, причин молчать уже не находилось. Моя «любовь» к Детройту началась с приходом в эту команду тренера Стэна Ван Ганди. Этот тренер вызывал неподдельное уважение ещё со времён работы в Орландо. Человек попросту живёт игрой и того глядишь, схватит инфаркт прямо около скамейки. Особенно запомнился момент, когда во время одной из игр с Клив...
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