PistonStan

14 февраля, 23:52 Автор petit_goave Немного о Пистонс Достаточно часто в последнее время хотелось выразить свои мысли по поводу моей любимой команды НБА - Детройт Пситонс, но что-то руки никак не доходили...или времени не было. Но, в результате трейда, благодаря которому в команде появился Блэйк Гриффин, причин молчать уже не находилось. Моя «любовь» к Детройту началась с приходом в эту команду тренера Стэна Ван Ганди. Этот тренер вызывал неподдельное уважение ещё со времён работы в Орландо. Человек попросту живёт игрой и того глядишь, схватит инфаркт прямо около скамейки. Особенно запомнился момент, когда во время одной из игр с Клив...