Я все еще жду, когда Джейсон Тейтум выйдет на новый уровень. Есть несколько идей, как ему этого добиться

Можно ли критиковать игрока, который в третий раз подряд вошел в первую сборную All-NBA по итогам регулярного чемпионата, вывел свою команду в финал во второй раз за три года и к 26 годам сыграл в пяти финалах конференции? Члены Зала славы Трейси Макгрейди и Дуэйн Уэйд, к примеру, попадали в первую All-NBA только дважды за карьеру, а Винс Картер – ни разу. Как и легенда «Бостона» Пол Пирс.

Я и сам удивился от того, насколько цифры Пирса отстают от того, насколько он был хорош у меня в голове. На пике 30-летний Пирс в сезоне-2007/08 взял титул, набирая в среднем 19,7 очка при 5 подборах и 4,6 передачи и 44% реализации бросков с игры. А 24-летний Пирс дошел до финала конференции 24,6 очка при 8,6 подбора и 4,1 передачи, но с 28% попаданий издали и 40% с игры.

Разумеется, в случае с Джейсоном Тейтумом нужно делать много поправок. Он больше бросает, а сама игра течет быстрее с акцентом на трехочковые. Тейтум не провел еще и половины того, что отыграл Пирс в НБА, не привел свою команду к титулу и вообще еще не обрел свою финальную версию в качестве первой звезды команды. Но если обрубить историю «Селтикс» 1974-м годом, то получится, что… Тейтум претендует на звание второго лучшего игрока «Бостона» за последние 50 лет?

Вау, сильное заявление.

Где серьезные ожидания – там критика не заставит себя долго ждать. Тейтум закончил серию с «Индианой», набирая 30,3 очка при 10,3 подбора и 6,3 передачи. Элитные цифры, как ни крути. Но он не получил приз лучшему игроку финала Востока и продолжает огребать за недостаток лидерских качеств и других атрибутов, присущих суперзвездам.

А как все начиналось… Помните данк совсем еще зеленого Тейтума через Леброна в финале Востока-2018? Тогда еще заговорили, что этот парень совсем не испугался легенды и не спасовал в сложный момент, поэтому может пойти по стопам своего именитого коллеги.

Больше Тейтум и Леброн в плей-офф не встречались. И сравнения между ними оказались слишком щедрым авансом в пользу игрока «Селтикс». Я бы сказал, что Тейтум по-прежнему считается 5-6-м лучшим игроком НБА, в то время как Леброн не вылезал из топ-6 голосования за MVP со своего второго года и до самого 2019-го (каждый раз впечатляет!).

Тем не менее, мы видели уже достаточно версий Леброна, чтобы усвоить истину – даже на вершине всегда есть место для развития. Поэтому мне бы хотелось разобраться в тех аспектах игры Тейтума, работа над которыми помогла бы ему выйти на новый уровень. И выиграть финал-2024 у «Далласа».

Для понимания Джейсона Тейтума, на мой взгляд, нужно посмотреть одно видео. Можно даже не смотреть, а пролистать первые 8 минут.

Это тренер Дрю Хэнлен, который помогает игрокам НБА развивать их индивидуальные навыки. Еще пять лет назад Тейтум засветился на видео с канала Хэнлена , где он играл один на один с Джоэлом Эмбидом. И перечень движений, которые описывает Хэнлен в своей видеоинструкции – это и есть Джейсон Тейтум. Горизонтальные переводы на месте с раздергиванием баланса оппонента, кроссоверы, переходящие в проход под кольцо, степбэки, сайдстепы, вера в средний бросок. Все это было и в арсенале Коби Брайанта, с которого Тейтум наверняка брал пример в детстве. И сделал эти движения основой своего игрового профиля в НБА.

Как это выражается на деле? Сравнения с Пирсом, Кобе и Леброном неслучайны – Тейтум не совсем похож на прототипичного современного винга. В этом плей-офф у него очень ровное распределение бросков со всех дистанций – 21% из-под кольца, 16% в диапазоне 1-3 метра, 13% с 3-5 метров и 11% с 5-7 метров. Те самые 40% реализации средних, которые невзлюбили в аналитическую эру – Тейтум все это практикует. Да, 36% всех его бросков составляют трехочковые. И это средний для Тейтума показатель за карьеру, но в этом плей-офф у него лишь 30% реализации дальних бросков при 32% в прошлом розыгрыше. Трехочковые из угла – всего 5% всех дальних бросков. 19-20-летний Тейтум бросал из угла в районе 20% своих трехочковых и попадал 28%. В этом плей-офф Тейтум выполнил 6 трехочковых из угла и не реализовал ни одного.

Тейтум – один из последних в «Бостоне» по доле «эффективных» бросков (из-под кольца или трехочковый) и лидер по средней дальности средних бросков. Причем если они сопоставимы с Брауном по частоте средних, то по части реализации они вообще не близко – 58% попаданий у Джейлена и 32% у Джейсона. По частоте дальних средних Тейтум однозначный король – у него уже 51 такой бросок против 22 у Брауна.

Следует ли Тейтуму избавиться от тяги к «устаревшим» броскам? Если он это сделает, то перестанет быть самим собой. Но все фанаты «Бостона» наверняка ощутят холодок по спине, когда вспомнят владения «Селтикс», в которых Тейтум начинает свою стритбольную канитель с последующей трешкой через руку. Такие моменты комментаторы часто называют «стагнацией в атаке», поскольку во время подобных эпизодов партнеры Тейтума стоят на месте, загипнотизированные его выкрутасами.

На мой взгляд, Тейтум гораздо более хорош, когда он не выеживается, а резко принимает решение и начинает давить на защитника сразу, провоцируя реакцию обороны.

Неудивительно, что Тейтум лидирует в «Бостоне» по очкам с трехочковых без чьей-либо результативной передачи, идет худшим по eFG% и третьим с конца по TS%. А в своей любви к затяжным владениям он довольно сильно отличается, к примеру, от Паскаля Сиакама, который большую часть работы проводит без мяча и чаще атакует вообще без дриблинга.

С другой стороны, Тейтум с мячом вводит в транс не только своих одноклубников, но и соперников. В тех ситуациях, когда он не сбивается на бросок с отшажки и акцентированно идет в трехсекундную, то на него часто выходит подстраховка. А Тейтум находит освободившегося партнера передачей. Благодаря этому он лидирует в «Селтикс» по ассистам (83) и очкам с его передач (211). У Брауна, к примеру, лишь 37 передач и 99 очков с них.

Что любопытно, в плей-офф-2023/24 у Пейтона Притчарда очень вырастает процент попаданий издали, когда Тейтум находится с ним на площадке (55% против 31%).

Среди пятерок, которые провели в этом плей-офф вместе хотя бы 50 минут, по атакующему рейтингу лидирует сочетание Хорфорд/Тейтум/Холидей/Притчард/Хаузер. У этой пятерки лучший TS%, то есть наливают ребята будь здоров, все бросают издали.

Выборка очень маленькая, у этого сочетания всего 56 минут вместе. Но она наталкивает на интересные размышления. Например о том, что Тейтум недооценен как подбирающий – в «Селтикс» он лидирует по отскокам в защите (132 против 72 у ближайшего преследователя). Это не означает, что он чудо как хорош на щите – но у него определенно есть потенциал в качестве центрового в маленькой пятерке. Тренерский штаб «Бостона» упорно держится за наличие на площадке классического бигмена, вроде Порзингиса, Хорфорда или Корнета, поэтому пока сложно делать выводы, насколько Тейтум был бы хорош в защите против крупных ребят. Но в компании Хорфорда или Порзингиса для Тейтума открывается проход в трехсекундную. Пространство для самостоятельного маневера, скидки на дугу или даже аллей-упа.

Любопытно, что в финале Востока встретились две самых эффективных команды плей-офф по очкам за владение, которые играют в контрастных стилях – «Бостон» занимает третье место с конца по секундам за владение (16,25), а «Индиана» – второе с начала (14,5). Больше всего «Бостон» любит пешеходить после промаха оппонентов издали – команда занимает последнее место по длительности владения после таких ситуаций.

Здесь палка о двух концах. Джейлен Браун входит в число лидеров НБА по очкам в быстром нападении – в регулярке выше него по таким владениям только Яннис. Отсортируем вылетевших в первом раунде – и Браун будет лидером плей-офф по транзишн-владениям (5,6), очкам (6,9), броскам (4,5). При этом Тейтум обгоняет одноклубника по эффективности быстрых атак (1,43 очка за владение против 1,23) и частоте набора очков (68% против 60%).

Я объясняю это тем, что Тейтум на момент броска соперников оказывается ближе к своему кольцу. То есть Тейтум в защите играет ближе к четвертому номеру, а Браун – ближе ко второму. Но если обратить внимание на моменты смены владений, то заметно, что Тейтум реже рвется вперед сломя голову. Для него это не приоритет — обогнать защиту с позиции глубоко под своим кольцом будет сложновато, да и силы лишний раз тратить не хочется.

Но когда Тейтум бежит – получается очень здорово.

Когда Тейтум разгоняется, то остановить его без фола очень проблематично. Не скажу, что он прям Леброн, но тоже та еще машина. Внушительные плечи (как по мне – одни из самых впечатляющих после Леброна и Ховарда) в сочетании с серьезным атлетизмом работают как чит-код.

То есть в случае с Тейтумом я бы определенно пересмотрел баланс между легкими очками (быстрые атаки, трехочковые сразу после получения мяча) и сложными владениями (дальние средние и трехочковые после череды финтов и разворотов).

Что я однозначно назвал бы камнем в огород Тейтума – так это его навыки движения без мяча. Которые периодически выглядят совсем уж позорно.

Качественные каты под передачи – еще один способ для Тейтума упростить себе жизнь. Я понимаю, что кумиры детства большую часть времени проводили на мяче. Но, как выяснилось из ударившего меня в самое сердце мема , GTA Vice City, вышедшая в 2002-м, сейчас уже ближе к своему сеттингу, чем к сегодняшнему дню. Так что и Тейтуму стоит либо меньше заниматься хиро-боллом, либо прибавлять по части организации игры и прокачивать навыки разыгрывающего.

Если честно, Джейсон Тейтум напоминает мне… Алексея Шведа. Бросает больше спорных трешек, чем хотелось бы. Хорошие габариты для позиции. Недооценен как подбирающий. Хорошо высматривает передачи, если нет пути внутрь. Берет разгон далеко от кольца. Без мяча прохлаждается на дуге. Много сайдстепов и степбэков, которые красиво выглядят, но не так уж эффективны. Плюс, иногда впадает в спячку по ходу игры и не похож на эмоционального лидера со своим понурым языком тела.

Парадокс – Тейтума много критикуют, но ему также много прощается благодаря партнерству с Брауном. Провел не слишком выразительный матч – в случае победы все простится и забудется. Чемпионство же заставит говорить об этом дуэте в еще более хвалебном контексте.

Два года назад создалось впечатление, что Тейтум был морально и технически не готов забирать титул. Потом был конфуз в финале конференции против «Майами». Посмотрим, как будет на этот раз.

Фото: Gettyimages.ru /Stacy Revere