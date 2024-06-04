Не надо ругать «Бостон» за легкий путь к финалу. Для истории НБА это обыденность

Большое зачет «Индиане» за достойное сопротивление в серии с «Бостоном». В истории останутся 4-0, но так же было и в случае с прошлогодним финалом конференции «Денвер» – «Лейкерс», который получился даже более конкурентным, чем финал «Денвер» – «Майами».

На пользу «Селтикс» работают сразу два фактора: (а) это действительно очень мощная и универсальная команда, которой (б) серьезно везет в розыгрыше плей-офф с травмами у соперников. Первый раунд против «Хит» без Джимми Батлера, полуфинал конференции частично без Джаррета Аллена и Донована Митчелла, финал Востока без Тайриза Халибертона в решающих встречах. И дело не только в навыках – присутствие лидера на площадке (особенно в случае с наглым Батлером) вселяет в команду уверенность, что она способна тягаться на равных с кем угодно. Тут важна иррациональная уверенность, что вам все по плечу. В то время как даже трибуны «Пейсерс» как будто стали спокойнее в отсутствие Халибертона – команда была рада дать бой однозначному фавориту, но когда маячил реальный шанс забрать победу, то начинались ошибки, дрожали коленки, принимались плохие решения. Тот же Рик Карлайл, на мой взгляд, посредственно отработал серию против «Бостона». Свою вину за исход первого матча он признал сам, хотя никто не заставлял Халибертона терять мяч на ровном месте. Плюс, тренер «Индианы» не взял тайм-аут, когда Нембхард понесся выигрывать третий матч. Классный защитник-ветеран предугадал действия неопытного коллеги и выиграл матч.

В этом весь «Бостон»-2024 – у него слишком много козырей в рукаве, чтобы выигрывать у него, допуская ошибки. Особенно с учетом того, что двуглавный тандем лидеров «Селтикс» вообще никогда не получает травмы.

Был ли финал Востока «Бостон» – «Индиана» самым неконкурентным в истории? Ну, букмекеры давали на победу «Пэйсерс» коэффициент +600, то есть 7,0. Это не самые высокие цифры за последние годы – в 2017-м на «Сперс» против «Голден Стэйт» давали 7,75, на «Торонто» против «Кливленда» в 2016-м – 9,85. Самый сильный апсет с 2000 года, который я нашел, пришелся на серию «Кливленд» – «Орландо» в 2009-м (6,5 на «Мэджик») – даже на «Майами» против «Бостона» в прошлом году было меньше (5,0), хотя казалось бы. И это при том, что те «Мэджик» выиграли в регулярке 59 матчей.

Если брать коэффициенты для фаворитов, то здесь «Бостон»-2024 (-900 или 1,11) уступает «Уорриорз»-2017 (-1050 или 1,10) и «Кливленду»-2016 (-1350 или 1,07). По мнению букмекеров, с 1988 года не было большего фаворита в истории финалов конференций, нежели «Чикаго»-1997 против «Майами» (-1700 или 1,06)

Почему-то я не слышал, что у «Наггетс»-2023 был легкий путь к финалу, хотя их оппоненты имели в среднем лишь 43 побед в регулярке, против 47 побед у «Пейсерс»-2024 и тех же самых 47 победах в среднем у оппонентов «Селтикс»-2024. Дальше можно заниматься математической эквилибристикой – на Ringer , например, высчитывали силу соперников «Бостона», вычитая из их результата в регулярном чемпионате победы, достигнутые благодаря лидерам. Согласно продвинутой статистике, Джимми Батлер «стоил» 9 побед, то есть против «Селтикс» на площадку как бы вышла команда с 37 победами, а не 46. «Кливленду» в среднем по серии при таких подсчетах присвоили 35 побед, а «Индиане» – 40. В таком случае – да, «Бостон» имел самый легкий путь к финалу с 1984 года.

Самый легкий путь до финала В ИСТОРИИ – это абсурд, поскольку в 1960-х команд было меньше и для места в решающей серии было достаточно выиграть финал конференции против низкосортного соперника. Тот же аргумент касается, к примеру, 1980-х, когда в плей-офф выходили 16 команд из 23, то есть отсеивались только совсем уж слабачки.

Сила конференции? С этим у Востока в целом действительно есть проблемы. Команды из Восточной конференции в регулярке-2023/24 одержали 580 побед при 650 поражениях, то есть оказались ниже 50% побед (47,2%). В случае с Востоком это 11-й худший процент побед в истории. И разговоры о том, как перед Леброном расстилалась ковровая дорожка до финала в 2010-х имеют под собой определенную базу – в топ-10 худших по проценту побед Восток также входил в сезонах-2010/11 (47,1%, первый финал Леброна в «Хит»), 2012/13 (47%, чемпионство «Майами»), 2014/15 (46,9%, поражение «Кливленда» Леброна от «Уорриорз») и 2013/14 (45,2%, поражение «Майами» Леброна от «Сперс»).

Нынешний Запад – один из самых сильных в истории. В сезоне-2023/24 западные команды показали пятый лучший результат по победам. В матчах между командами из разных конференций Запад тоже доминировал, показав 6-й результат в истории по победам в очных встречах (261 против 191 у восточных клубов) и 11-й по проценту. Восток не выглядел так плохо против западных команд (всего 42% побед) уже почти десять лет – с 2015-го. Что любопытно, в 2021-2023 годах Восток впервые с 2009-го выиграл у клубов с Запада больше 50% матчей. И была надежда, что баланс конференций выровнялся, но нет. Тем более, что сезон-2008/09 был аномалией – если его убрать, то получается, что Восток не был сильнее Запада в очных встречах аж с 1999-го с исторической ямой в сезоне-2003/04 (36,7% побед для Востока между командами из разных конференций).

«Селтикс»-2024 выступили значительно лучше средних значений по конференции: команда выиграла 76% матчей (23 из 30) против клубов с Запада. Та же «Индиана» – лишь 50% (15-15).

Чемпионство – это всегда история удачи с травмами, то есть сочетание отсутствия выбивших и наличия повреждений у соперников. Кто знает, как сложилась бы серия «Маверикс» – «Клипперс», если бы Кавай был здоров. Но так можно принижать достижения многих команд, включая «Лейкерс»-1986/87, которые выиграли в финале у «Бостона» после сухой победы в финале Запада над «Сиэтлом» (39-43 по итогам регулярки) с 7-го места в конференции. Единственное, что имеет значение – это итоговая победа.

Кстати, «Селтикс» сейчас охотятся именно за результатом «Лейкерс»-87, поскольку та команда завершила сезон с результатом 80-20 с учетом регулярного чемпионата и плей-офф. У «Бостона» сейчас 76-20, так что для круглых цифр им нужно одержать сухую победу в финале. Что, согласитесь, маловероятно. Ниже 20 поражений «Селтикс» уже не опустятся, так что по-настоящему исторические результаты останутся в неприкосновенности. В топ-10 по успешности «Бостон» не войдет, лучший сезон в клубной истории (82-18 в сезоне-1985/86) не превзойдет.

А если «Бостон» и станет чемпионом, то почему легкий путь в плей-офф нужно ставить им в укор? Команды не выбирают себе соперников, чужие проблемы их не касается. Тем более, что и сами «Селтикс» уверенно шагают вперед без Порзингиса, то есть ключевого игрока, потеря которой была бы близкой к фатальной для любой другой команды.

Плюс, должна же регулярка значить хоть что-то?! «Бостон» уверенно занял первое место в конференции и тем самым обеспечил себе менее сложный путь по сетке плей-офф. В этом и смысл посевов, нет?

Фото: Gettyimages.ru /Justin Casterline