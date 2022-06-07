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Политолог Екатерина Шульман (признана иноагентом на территории РФ – прим. ред.) много говорит, что с середины 2010-х годов россияне повернулись лицом к остальному миру, захотели примерять на себя ценности первого мира и, говоря по-простому, дружить. Отношение к внешнему миру вернулось «от агрессивного или панического изоляционизма к более доброжелательному взгляду», — пишет она про политические итоги десятых в статье на «Афише». По ее мнению, «катализатором этого процесса стал футбольный чемпионат мира-2018: он ускорил уже идущий процесс, но после окончания карнавала всеобщей дружбы улучшение отношения к зарубежным странам не остановилось».

О чем-то похожем и тоже с акцентом на спорт (хоккей) писал недавно в своем телеграм-канале Никита Петухов. Его внимание привлек эпизод с домашнего для Финляндии финала ЧМ-2022, где премьер-министр страны Санна Марин радуется за сборную своей страны с бокалом вина в руке.

«Хочется сказать что „вот бы нам так же“, но тут нет ничего сложного — я вот буквально так и живу уже. Я уверен, что вы вот примерно так на жизнь и смотрите, легко и расслабленно; и Россия на самом деле уже вот такая же, как эта Финляндия. Просто у нас корочка пригорела, оболочка эта. Но ничего, она когда-нибудь отпадет — и мы покажем какие мы на самом деле классные», — написал Петухов.

Финал Единой лиги ВТБ тоже в каком-то смысле приоткрыл для меня эту дверь. Мне как будто сказали: «Смотри, у нас тоже может быть классно». И сложная тактическая борьба в рамках серии до четырех побед, и неожиданные закруты сюжета, и — самое главное — победа андердога. Седьмой матч, полные трибуны, очевидный интерес и понимание высоты ставок всеми присутствующими, даже кое-какие узнаваемые медийные лица на трибунах. Седьмая игра — просто конфетка с перетягиванием инициативы, трагичной травмой лидера одной из команд и катарсисом от победы над доминирующим клубом.

Хотелось обнять этот финал Единой лиги и долго-долго не отпускать. Потому что как только закончилась игра, началось кое-что совсем другое.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис объявил об уходе, а лента новостей мгновенно заполнилась слухами о том, в каком европейском клубе ждут того или иного легионера топ-команды Лиги ВТБ. Бранко Максимович вроде как покидает «Локомотив-Кубань», судьба Хавьера Паскуаля из «Зенита» пока повисла в воздухе.

Сразу же после финала президент ЦСКА Андрей Ватутин назвал причины поражения армейцев в финальной серии. На мой взгляд, разобрал все предельно адекватно и по делу, но руководимый им клуб добился такого статуса, что любой их промах воспринимается как «конец эпохи» или «поражение века».

Ватутин не говорит об этом, но это как бы подразумевается (ох, опять это пресловутое «Все все понимают») — ЦСКА не был фаворитом в плей-офф. Да, они предпочтительнее смотрелись на финише регулярного сезона Единой лиги и набрали отличную форму к марту, но явственно ощущалось, что у армейцев не такой запас прочности как в прошлые годы. Перед финальной серией с «Зенитом» я лично поставил бы на ЦСКА, но с каждым матчем ресурсы армейцев истончались, пока окончательно не иссякли к пятой игре. После этого команда уже катилась под откос, лишенная привычной глубины и вариантов ротации.

Почему так получилось? Спецоперация на Украине оказалась дестабилизирующим фактором, поэтому командами пришлось заново перелопачивать состав. ЦСКА, мне кажется, действительно пострадал сильнее всех. Нет, это не очередная попытка сказать «это не „Зенит“ выиграл, это ЦСКА проиграл». Просто фиксирую свое ощущение — мне было жутко непривычно видеть отсутствие глубины у ЦСКА на всех позициях, которая лишала их качественной защиты на периметре (Хэкетт, Лундберг) и подбора в защите (тут был совсем караул, когда Милутинов садился отдохнуть).

Можно долго гадать об исходе серии между «Зенитом» и ЦСКА в доспецоперационных составах. Ставить звездочку над чемпионством «Зенита» тоже не хочется — может, время покажет, что коронавирусное (пузырь в НБА) или спецоперационное чемпионство ценнее и памятнее, чем обычное.

Поражение ЦСКА-2022 я бы сравнил не с эпохой «Урал-Грейта» и не двоевластием 2011-го, а с периодом распада СССР, то есть с 1991-м годом. Тогда из-за политического кризиса ЦСКА отошел на второй план, «Жальгирис» отказался участвовать в чемпионате, а тбилисское «Динамо» снялось по ходу сезона. Я совсем мало знаю о том периоде отечественного баскетбола, но даже простой взгляд на таблицу призеров производит впечатление. ЦСКА — четвертый? Вау, такое вообще бывает?

Дискуссия вокруг чемпионства «Зенита»-2022 пахнет похожим образом — вау, обыграли ЦСКА. Но вот здесь моя тяга к мифологизации жизненных сюжетов дает сбой. Ведь если руководство Единой лиги не сделает выводов из финальной серии, то победа «Зенита»... Нет, нельзя сказать, что она была зря — петербургская команда уже подарила эмоции, которые в организме любителя отечественного баскетбола как бы спали (надеюсь, еще не атрофировались). Но не хотелось бы, чтобы спустя 10 лет после документального фильма о победе «Зенита» можно было пустить голой строчкой титр: «В дальнейшем ЦСКА снова выиграл десять титулов подряд».

Сезон-2021/22 Единой лиги получился очень аномальным. Но так уж получилось, что спецоперация расшатала устои отечественного спорта таким образом, что это привело к интересной финальной серии в баскетбольном чемпионате. Привела ли она к повышению уровня турнира? Нет, без глубины даже ведущие команды смотрелись ужасно за пределами первых 5-7 ведущих исполнителей, а россияне-резервисты с трудом держали даже малейшие минуты и ответственность. Привела ли сложившаяся ситуация к повышению конкуренции? За пределами финальной серии нет, в плане интересности чемпионат не стал лучше. Если закрыть глаза на феерическое противостояние «Зенита» и ЦСКА, то все остальные встречи завершились уверенной победой фаворитов со значительным преимуществом.

Но так уж получилось, что совершенно не по своей воле Единая лига наткнулась на клад, на настоящий сундучок с золотом. Серия «Зенит» — ЦСКА — это визитная карточка, но она представляет не то, какой лига является прямо сейчас, а то, какой она может быть. В этом сундучке — все то, о чем, по идее, должна мечтать лига — интерес зрителей, интересные сюжеты и перспективы развития. Но этот сундучок подразумевает серьезнейшую политическую волю — желание изменить облик лиги и сделать шаг вперед в обновленных условиях. Инструменты для подобных шагов — потолок зарплат в первую очередь — лежат на поверхности. А вот согласится ли руководство Лиги их применить — вопрос открытый.

Следующий сезон Единой лиги будет значительно слабее по уровню, исполнители и тренеры высокого уровня не поедут в Россию. Скорее всего, составы команд к августу-сентябрю будут выглядеть совершенно иначе. В этом тоже есть определенный интерес — любопытно же, кого удастся заманить деньгами или как себя проявят команды-новички Единой лиги из Суперлиги.

Но лично у меня прощание с сезоном-2021/22 получается несколько тоскливым. Плей-офф досматривался с таким ощущением, как если бы ты знал, что ты уволен начиная с завтрашнего дня, но сейчас только обед и нужно еще досидеть до шести вечера. И вроде прощание с коллегами получилось приятным, но дальше ваши пути расходятся. У них-то все будет хорошо, а тебе придется строить все заново.

Фото: Единая Лига ВТБ/Михаил Сербин (ПБК ЦСКА)