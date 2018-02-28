Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika
    Блог Спартак Плюс

    Кубок - это похороны. Так дальше продолжаться не может

    Теги Леонид Федун РФС Кубок России Спартак Крылья Советов

    Дальше будет только хуже.

    Кубок России напоминает сейчас Кубок Содружества. Турнир, который потерял былую мощь и не определился со своей нужностью стране. Вот перестали приезжать на него Йозеф Блаттер и Мишель Платини, а потом и те, кто пришел им на смену и соревнования закрыли – вы что-то потеряли?

    Представим, подпорка в виде путевки в Лигу Европы по каким-то причинам пропадет у Кубка страны и непонятно, что может стать мотивацией для команд премьер-лиги его выиграть.

    В новейшую эпоху РФС так и не придумал философию турнира, не нашел ему фишку и финансирование. Понятно, сколько получает победитель РФПЛ – около 5-6 миллионов долларов из коммерческих доходов лиги. Предельно ясны премиальные за еврокубки: выход в Лигу чемпионов гарантирует клубу под 30 процентов доходной части бюджета.

    В Кубке же России все сложно. Участники финала, насколько знаю, делят между собой доходы от проведения решающего матча. Но самое главное заключается в том, что РФС просто не справляется с организацией соревнований. Пример с четвертьфиналами показателен. Ведь состав стадии определился еще в октябре прошлого года, а то, что в феврале в Перми, Петербурге и Хабаровске холодно, известно очень давно. Это правила русской зимы.

    Из пар четвертьфиналов только в одной имелись противопоказания по переносу – "Спартак" мог пройти "Атлетик" в Лиге Европы и, кроме как 28 февраля, играть на Кубок в другую дату действительно было бы нереально.

    Но с остальными-то что? Что помешало еще в ноябре-декабре-январе собрать бюро исполкома (с исполкомом тяжело – его раз в полгода проводят) и перенести три четвертьфинала на март, когда риски с погодой не настолько высоки? Да и "Спартак" вылетел из Лиги Европы уже неделю как – с того момента встречу красно-белых с "Крыльями" можно было сдвинуть на март – например, на 7-е, 14-е или 28-е. Как сейчас это, возможно, и произойдет с самарским матчем. Даты совпадают с еврокубками, но если закончить играть в России до 18.00 по европейскому времени, договориться с УЕФА можно. Всей этой дичи с минусовыми температурами можно избежать, просто меняя даты встреч. Но проблема в том, что турнир мучает всех, начиная с его организаторов.

    Что помешало подумать над другим ходом, который сейчас подсказал "Спартак", а еще раньше – владелец клуба Леонид Федун? В Сочи плюс 15, есть отличный стадион с великолепным газоном – и сейчас в городе очередная комиссия ФИФА по ЧМ-2018. Почему бы не провести все четвертьфиналы именно там, устроив два футбольных дня и еще раз проверив готовность всех служб арены?

    Но нет. К предложениям Федуна отношение в целом скептическое, а вообще "мы работы не боимся, на работу мы придем, но работать мы не будем, и с работы не уйдем". Сыграем в морозы, потому что бывало и хуже.

    Но в мае ждет, возможно, и еще одна интрига. В полуфинал уже вышли ярославский "Шинник" и курский "Авангард", на пороге этого события кто-то из пары "Тосно" – "Луч-Энергия". В обеих командах футболисты относительно недавно объявляли забастовку с требованием погасить долги.

    Турнир и финал (вы, кстати, уверены, что МВД разрешит провести его в Волгограде 9 мая?) спасет "Спартак" – если красно-белые будут двигаться по сетке, интереса соревнованию это добавит.

    Но что случится, если путевку в Лигу Европу завоюет клуб ФНЛ или, например, "Тосно" – а шансы есть? Нас ждет интрига – пройдет ли этот клуб процедуру лицензирования и получит ли, соответственно, право выступить в Европе? Нужно ведь соответствовать финансовому фэйр-плей, не иметь долгов перед футболистами, тренерами и персоналом. В случае, если лицензия получена не будет, место в еврокубках, надо полагать, перейдет к команде РФПЛ, занявшей по итогам сезона следующую после зоны Лиги Европы строчку. То есть – шестую.

    И главный вопрос, который в этом случае можем задать – а зачем вообще тогда России нужен Кубок по футболу в его нынешнем виде?

    Сергей Егоров. СЭ

    Автор
    • Alexxx

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться