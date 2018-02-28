Кубок - это похороны. Так дальше продолжаться не может

Дальше будет только хуже.

Кубок России напоминает сейчас Кубок Содружества. Турнир, который потерял былую мощь и не определился со своей нужностью стране. Вот перестали приезжать на него Йозеф Блаттер и Мишель Платини, а потом и те, кто пришел им на смену и соревнования закрыли – вы что-то потеряли?

Представим, подпорка в виде путевки в Лигу Европы по каким-то причинам пропадет у Кубка страны и непонятно, что может стать мотивацией для команд премьер-лиги его выиграть.

В новейшую эпоху РФС так и не придумал философию турнира, не нашел ему фишку и финансирование. Понятно, сколько получает победитель РФПЛ – около 5-6 миллионов долларов из коммерческих доходов лиги. Предельно ясны премиальные за еврокубки: выход в Лигу чемпионов гарантирует клубу под 30 процентов доходной части бюджета.

В Кубке же России все сложно. Участники финала, насколько знаю, делят между собой доходы от проведения решающего матча. Но самое главное заключается в том, что РФС просто не справляется с организацией соревнований. Пример с четвертьфиналами показателен. Ведь состав стадии определился еще в октябре прошлого года, а то, что в феврале в Перми, Петербурге и Хабаровске холодно, известно очень давно. Это правила русской зимы.

Из пар четвертьфиналов только в одной имелись противопоказания по переносу – "Спартак" мог пройти "Атлетик" в Лиге Европы и, кроме как 28 февраля, играть на Кубок в другую дату действительно было бы нереально.

Но с остальными-то что? Что помешало еще в ноябре-декабре-январе собрать бюро исполкома (с исполкомом тяжело – его раз в полгода проводят) и перенести три четвертьфинала на март, когда риски с погодой не настолько высоки? Да и "Спартак" вылетел из Лиги Европы уже неделю как – с того момента встречу красно-белых с "Крыльями" можно было сдвинуть на март – например, на 7-е, 14-е или 28-е. Как сейчас это, возможно, и произойдет с самарским матчем. Даты совпадают с еврокубками, но если закончить играть в России до 18.00 по европейскому времени, договориться с УЕФА можно. Всей этой дичи с минусовыми температурами можно избежать, просто меняя даты встреч. Но проблема в том, что турнир мучает всех, начиная с его организаторов.

Что помешало подумать над другим ходом, который сейчас подсказал "Спартак", а еще раньше – владелец клуба Леонид Федун? В Сочи плюс 15, есть отличный стадион с великолепным газоном – и сейчас в городе очередная комиссия ФИФА по ЧМ-2018. Почему бы не провести все четвертьфиналы именно там, устроив два футбольных дня и еще раз проверив готовность всех служб арены?

Но нет. К предложениям Федуна отношение в целом скептическое, а вообще "мы работы не боимся, на работу мы придем, но работать мы не будем, и с работы не уйдем". Сыграем в морозы, потому что бывало и хуже.

Но в мае ждет, возможно, и еще одна интрига. В полуфинал уже вышли ярославский "Шинник" и курский "Авангард", на пороге этого события кто-то из пары "Тосно" – "Луч-Энергия". В обеих командах футболисты относительно недавно объявляли забастовку с требованием погасить долги.

Турнир и финал (вы, кстати, уверены, что МВД разрешит провести его в Волгограде 9 мая?) спасет "Спартак" – если красно-белые будут двигаться по сетке, интереса соревнованию это добавит.

Но что случится, если путевку в Лигу Европу завоюет клуб ФНЛ или, например, "Тосно" – а шансы есть? Нас ждет интрига – пройдет ли этот клуб процедуру лицензирования и получит ли, соответственно, право выступить в Европе? Нужно ведь соответствовать финансовому фэйр-плей, не иметь долгов перед футболистами, тренерами и персоналом. В случае, если лицензия получена не будет, место в еврокубках, надо полагать, перейдет к команде РФПЛ, занявшей по итогам сезона следующую после зоны Лиги Европы строчку. То есть – шестую.

И главный вопрос, который в этом случае можем задать – а зачем вообще тогда России нужен Кубок по футболу в его нынешнем виде?

Сергей Егоров. СЭ