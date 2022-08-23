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«Матео Кассьерра зарабатывает желтую карточку, которая не сломает игру!» – «Зенит» в предматчевой программке потроллил главного тренера московского «Спартака» Абаскаля, который несколько раз пожаловался на Карасёва из-за показанной карточки футболисту москвичей Михаилу Игнатову на 10-й минуте матча «Спартак» — «Зенит»