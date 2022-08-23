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«Зенит» красиво потроллил «Спартак» за «желтую карточку, убившую игру». Читаем клубную программку на игре с «Уралом»

Зенит Зенит
Спартак Спартак
Футбол Футбол

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«Матео Кассьерра зарабатывает желтую карточку, которая не сломает игру!» – «Зенит» в предматчевой программке потроллил главного тренера московского «Спартака» Абаскаля, который несколько раз пожаловался на Карасёва из-за показанной карточки футболисту москвичей Михаилу Игнатову на 10-й минуте матча «Спартак» — «Зенит»

2 комментария

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Great Football Moments
Ответ ФК "Урожай"
Ахахах)) Затроллили, затроллировали, затраллюнькали "Спартак"! Вот это "Зенит" даёт! Вот это работает пресс-служба питерцев! Зениииит! Зенииииит! Зениииит! Гло гло гло гло гло! Зениииит! Зениииит!
опять в москве полыхает … как же так, а? матч в питере , а пожары в москве 🤷‍♂️
Россия не перестаёт удивлять
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+2
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