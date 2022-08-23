«Зенит» хочет приобрести Коваленко из «Крыльев»

Петербургский «Зенит» заинтересован в услугах 19-летнего полузащитника «Сочи» Александра Коваленко, который проводит нынешний сезон в «Крыльях Советов» на правах аренды. Летом 2023 года футболист вернется в расположение «Сочи».

По нашим данным, «Зенит» намерен выкупить Коваленко у «Сочи» следующим летом.

19-летний российский полузащитник является воспитанником футбольной школы «Чертаново». Также у игрока есть предложение выступать за основную национальную команду Армении.

Источник – «РБ Спорт»