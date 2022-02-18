Болельщики «Бетиса» оценили «Зенит»

Поклонники «Бетиса» обрадовались удачному для их любимой команды исходу, также отметив качественную атакующую линию у сине-бело-голубых.

@Pepeverderon: – Приличная команда у «Зенита», они очень быстры в атаке, при этом и мы довольно уязвимы в обороне, что тревожит перед вторым матчем. @Betiko89: – Все-таки нельзя говорить, что у нас плохая оборона: сегодня нам не хватало многих игроков основы, да и к тому же у «Зенита» есть вполне достойные футболисты. @Crl008: – Люди у нас забывают, что с этого стадиона сам «Челси» увез только вничью. @PELU71: – «Зенит» показался мне отличной командой: в линии атаки у них быстрые, сильные и высококлассные игроки. Во втором матче «Бетису» нужно действовать с максимальной концентрацией и не допускать ошибок.

@wsanz3: – Два гола «Зенит» сам подарил сегодня. @alexferj_: – «Зенит» в текущем сезоне проиграл только два домашних матча. В общем, «Бетис» увез победу с тяжелого выезда, при этом играя без Фекира и Каналеса. Волшебный результат для нас! @Solobetis_: – «Бетис» выглядел конкурентоспособным даже с некоторыми игроками резерва. Мы забили 3 гола «Зениту» на поле, где «Челси» сыграл вничью, а «Ювентус» сумел дожать русских только в конце. @ElReLiCaRiO4: – В гостях у «Зенита» выиграет далеко не любой. @Gitanuco: – Я безумно горд своей командой, выдавшей шикарный матч без своих лидеров! «Зенит» – хороший коллектив, но у них явно ощущалась нехватка игрового ритма. @miguelguerrer17: – Классный и зрелищный матч выдался. «Бетис» убедительно выглядел на фоне команды довольно высокого уровня. Браво нашим! @Footprix: – Да, редко увидишь, когда тренер снимает с игры двух центральных защитников, как это сделал наставник «Зенита» сегодня. Оборонялись русские не очень хорошо. @Samuelbeticovlc: – Если брать атакующую линию, то «Зенит» выглядел классно.

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