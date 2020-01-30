Игра: «Спартак», «Локомотив» или «Ростов»? Выиграйте Кубок Parimatch Премьер со своей любимой командой

Игра для фанатов.

Наверное, все в детстве играли в простую настольную игру: есть кубик, есть дорожка из 50 ходов, надо быстрее остальных дойти до финиша. Сделать это помогают клеточки, которые могут переместить тебя на несколько ступеней вперед или дать возможность кинуть кубик дважды. И наоборот, есть опасные клетки – они возвращают тебя назад.

Мы сделали похожую игру, только в онлайне, и играть надо не просто за обезличенную фишку, а за любимую команду, которую нужно привести к победе в Кубке Parimatch Премьер. По игре раскиданы бонусы от Parimatch – не пропустите их!

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