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    Сразись против Конора Макгрегора в игре Parimatch и Sports.ru

    Теги Конор Макгрегор UFC MMA UFC Санкт-Петербург 2019 ПариМатч Ставки

    20 апреля в Санкт-Петербурге при поддержке Parimatch состоится второй турнир UFC в России. В главном поединке встретятся тяжеловесы Алексей Олейник (9 номер рейтинга) и Алистер Оверим (6 номер). Попасть на этот бой и еще десяток интересных противостояний просто: принять участие в нашем розыгрыше билетов среди пользователей, которые поделятся игрой с друзьями Вконтакте или Твиттере.

     

    18 апреля мы случайным образом определим трёх победителей, которые получат по два билета на мероприятие. Удачи!

    Полные правила розыгрыша

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    • Sports.ru

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