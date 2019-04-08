Сразись против Конора Макгрегора в игре Parimatch и Sports.ru

20 апреля в Санкт-Петербурге при поддержке Parimatch состоится второй турнир UFC в России. В главном поединке встретятся тяжеловесы Алексей Олейник (9 номер рейтинга) и Алистер Оверим (6 номер). Попасть на этот бой и еще десяток интересных противостояний просто: принять участие в нашем розыгрыше билетов среди пользователей, которые поделятся игрой с друзьями Вконтакте или Твиттере.

18 апреля мы случайным образом определим трёх победителей, которые получат по два билета на мероприятие. Удачи!

Полные правила розыгрыша