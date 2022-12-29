«Если разведусь с женой, перееду в фан-клуб». Рим проводит футбол через поколения

«Не пропускаю ни одной игры с 13 лет».

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Юрий Семин и Саша Аксенов встретились с большими фанатами «Ромы» и «Лацио» – а еще пообщались с парнем, который с детства поддерживает «Локомотив».

«Не пропускаю ни одной игры с 13 лет». Любовь к «Лацио» или «Роме» идет от родителей

• Франческо Куомо 48 лет болеет за «Лацио». Он владеет баром в Риме, и там же бьет татуировки. «Лацио – первый клуб в Риме, он появился в 1900 году. «Рома» образовалась в 1927-м в результате слияния всех маленьких команд. Они объединились, чтобы противостоять нам.

Я болею за «Лацио», потому что это традиция. В Риме сложно не болеть за команду своих родителей. У меня три дочери, так что я фанат в четвертом поколении, и уже готово пятое. Я болею с рождения, а совсем плотно слежу – не пропускаю ни одной игры – с 13 лет», – признался Куомо.

По словам Франческо, болельщики «Ромы» и «Лацио» сильно отличаются – причем не только на трибунах, но и в обычной жизни: «Это два абсолютно разных образа жизни. Романисты больше бросаются в глаза, шумят, показывают себя. Фаны «Лацио» сдержаннее, более закрытые, празднуют не так буйно».

Куомо кажется, что футбол стал терять страсть: «Сегодня многие люди смотрят футбол, потому что болеют за одного игрока, не за команду. Когда мы были детьми, для меня не было ничего, кроме «Лацио». Точка.

На стадионе то же самое: когда я был подростком, там было опаснее, больше страсти. Сегодня это скорее для семей: какие-то выступления, музыка, лазерное шоу, фейерверки. Это превратилось в американщину».

• Юрий Палыч и Саша Аксенов заглянули в Тестаччо – район Рима, где расположен первый стадион «Ромы», тут почти все болеют за этот клуб.

Флавио Каппаруччи поддерживает «Рому» уже 57 лет, он сейчас руководит клубом болельщиков, которому 52 года (один из старейших в Риме). «Если разведусь с женой, перееду сюда», – смеется Каппаруччи.

Флавио просто обожает футбол и «Рому»: «Это как болезнь. Мы говорим, что лучше сменить жену, партию место жительства, хоть пол – но футбольную команду не сменишь.

Итальянское слово «ультрас» означает, что человек выходит за рамки обычного боления. Это не когда я увидел его и сразу побил. Это когда я увидел его и такой: «Пошли пивка выпьем».

• Семин и Аксенов даже нашли в Италии парня, который с детства болеет за «Локо» – он знает русский язык и кайфует от Палыча и других легенд клуба. «Все началось в 2010 году, – делится Стефано Конфорти. – Я наполовину русский, нашел несколько сайтов и смотрел там результаты игр, самые элементарные вещи.

«Локомотив» мне сразу приглянулся, потому что красный и зеленый – цвета, которые мне очень нравились. Почитав про таких легенд как Сычев, Лоськов, про их достижения, я представил себя на их месте и меня это привлекло».

Италия – через яркие воспоминания Семина: восторг от штрафных Баджо и разговор с Криштиану

• В 1993 году Семин впервые заехал в Италию тренером – тогда «Локо» сгорел «Ювентусу» (0:3). «Роберто Баджо забил 2 штрафных, как рукой кинул. Перед этим у них была разминка и я смотрел. После нее [Баджо] поставил 10 мячей – и 8 [раз] в одну точку попал.

Я говорил нашим: «Вы стенку, пожалуйста, [ставьте] по удару. Сделайте шажочек вперед и на носочки встаньте». Все равно не вышло, хотя хитрость рабочая, если судья не заметит», – рассказывает Юрий Палыч.

• Немного отвлечемся от Италии и вспомним ЧМ-1994 – тогда Юрий Палыч сгонял в США помощником Павла Садырина. На том турнире Россия даже не вышла из группы с бразильцами, шведами и камерунцами (3-е место) – по мнению Семина, сильно повлияло «Письмо четырнадцати».

Коротко напомним: перед ЧМ-1994 группа игроков сборной потребовала повышения гонораров и отставки главного тренера.

«Была самая сильная сборная, самые талантливые игроки. Если бы не было этой смуты... Они же не поехали многие. Получили первые контракты, богатыми стали, им показалось, что все можно. Это их и сгубило», – считает Юрий Палыч.

• А теперь – вновь к итальянцам. В 2003-м случился исторический разгром «Интера» – банда Юрия Палыча выиграла 3:0. Уже на 2-й минуте Лоськов расстрелял верхний угол ворот Тольдо, а во втором тайме Ашветия и Хохлов учинили погром. Благодаря этой победе, «Локо» залетел в плей-офф Лиги чемпионов. «Посмотри, какие футболисты у «Интера» были: Вьери, Рекоба, игроки сборной Италии», – вспоминает Семин.

• Резко переносимся в октябрь 2019-го – и Семин рассказывает, как встретился с Криштиану Роналду.

«Я вышел на футбольное поле. Криштиану общался, я его поприветствовал, и мы перекинулись парой слов. Криштиану тогда сказал: «Тренер, вы очень много в обороне играете…». А я ответил: «Вы нам не давали из обороны выйти».

Но мы достойно играли, не зря после этого матча, Алексея [Миранчука] пригласили играть в Италию». Тогда «Ювентус» переиграл «Локо» 2:1, благодаря дублю Пауло Дибалы. В составе москвичей отметился как раз Миранчук.

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