Семин держал район, а его трансфер в «Спартак» согласовывал Зюганов – мы приехали на родину Палыча, где умер профессиональный футбол

А любители получают по 250 рублей в сутки.

Путешествие Юрия Палыча и Саши Аксенова продолжается. Во второй серии они посетили Орел, родину Семина, чтобы понять, как город, подаривший нам легенду, живет сейчас и почему в нем нет профессиональной футбольной команды?

Ниже – самое главное из нового эпизода, вышедшего в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Юрий Палыч – о первой любви, переходе в «Спартак» и дружбе с Валерием Бариновым (они держали целый район!)

«Я родился в Оренбурге. Но мы сюда приехали – [тогда] мне, наверное, 2 годика было. Это моя родина. Отсюда все и сказано», – говорит Юрий Палыч.

• Семин поделился и любовной историей – он встретил будущую жену на маленьком стадионе, который ближе к зиме заливали льдом: «Раньше как знакомились: катит красивая девочка – «Давай прокатимся». Если она тебе ручку дала, ты ее взял и катаешься, о чем-то разговариваешь».

• В 1965-м Семин переходил в московский «Спартак» – в трансфере поучаствовал даже Зюганов: «К отцу приехали. Он всегда давал добро с мамой: «Как ты считаешь, так и делай». Я закончил школу и поехал в Москву. Геннадий Андреевич [Зюганов] здесь комсомолом руководил. А раньше получить комсомольскую характеристику... Это серьезный человек, он дал характеристику».

• Так Юрий Палыч вспоминает игровую карьеру: «Футболистом был задиристым. В «Спартаке» зайди в музей, там он потрясающий, и оказывается первый гол советских команд в еврокубках забил «Спартак [против] ОФК (в 1966 году сыграли в Белграде – Sports.ru). Я играл тогда за «Спартак» и забил два первых».

• Семин до сих пор жалеет, что так и не выучил английский в школе: «Если ты плохо знаешь язык, не можешь донести до игрока через переводчика, ну никак. Выучил бы я, у меня была бы перспектива».

• Легенда «Локомотива» давно дружит с Валерием Бариновым, народным артистом России. Семин даже говорил, что они держали в Орле целый район: «Уважаемыми людьми были на улице Монастырка – за счет футбола».

Послевоенный Орел – голубятники и оружие в оврагах (даже находили ящики с ракетами!)

Баринов перенес нас в Орел начало 50-х – тогда особенно запомнились голубятники и ракеты в оврагах.

– Как говорят, это столица литературная. Орел дал такое количество великих писателей (Иван Тургенев, Федор Тютчев, Афанасий Фет и другие – Sports.ru). И в тоже время Орел назывался до революции городом-всадником. Тут было три тюрьмы. Из них никто ни разу не убегал.

И естественно вся эта округа послевоенная, голубятники. Жесткий район был. После войны [были] овраги, забитые оружием. Один раз вообще нашли два ящика ракет и ракетницу – и палили. Потом ходил участковый дядя Ваня Дударев – искал по дворам, у кого, где что спрятано.

– Как вы не стали гангстерами?

– Был момент увлеченности. У меня – сценой, поэтому была своя цель. Я вот из-за упрямства. Не знаю почему ни он (Юрий Палыч), ни я не курили. Хотя у нас все курили с семи лет.

Юрий Палыч, конечно же, больше увлекался спортом: «Я в хоккей хорошо играл». И Семина в Орле обожают – не только просят сфотографироваться, но и бесплатно рисуют его портрет на улице. «Дима Пашков, художник, рисовал бесплатно. Они всем районом собирали 16 тысяч рублей на краску. И он из любви к футболу, искусству нарисовал вас во весь гараж», – добавляет Саша Аксенов.

Сейчас в Орле есть только команда КФК (любители) – игроки получают по 250 рублей в сутки

Юрий Палыч начал свою большую карьеру на стадионе «Центральный» – сейчас там базируется команда КФК «Русичи-Орел».

«Ребята получают 250 рублей суточных. Один болельщик приходит к нам: «Я вам свои деньги выдаю за каждый забитый гол». Вот мы играли с «Курском» – он зашел в раздевалку и три тысячи отдал тем, кто забили гол. Я получаю 20 [тысяч] с копейками грязными. Не хватает, поэтому приходится на нескольких работах [трудиться]», – говорит главный тренер команды Валерий Ноздрин.

Кстати, в 90-х Палыч звал его в «Локомотив» – правда, Ноздрин сам уехал обратно: «Приехал, подписал контракт и взял, дурак, сам уехал. Сам свою судьбу прощелкал. Мечта была. Они поехали в Волгоград на игру, а меня еще не успели заявить. Я собрал вещи с базы и поехал домой. Дело молодое. Только женился, не мог оторваться [от девушки]».

«В этом городе невозможно уже играть в футбол так, как было раньше, – грустит вратарь «Русичей» Максим Сафонов. – С тех времен еще все считали, что Орел это футбольный город. Мы играли в Первой лиге, занимали там четвертое или пятое место. И потом как-то все пошло под откос. Свалились в КФК. Варимся там лет 5-6. Каждый год нам обещают, что будет здесь Вторая лига».

Николай Пчелкин, председатель федерации футбола в Орле, уверяет, что профессиональный клуб скоро появится: «Мы ведем переговоры. Надеюсь, что на следующий год у нас будет команда [мастеров]».

Аксенов и Семин вдохновились мамой Юрия Палыча – она просила у сына мячи и сама раздавала их детям

Юрий Палыч рассказал шикарную историю про маму: «В 90 лет она попросила: «Привези мне мячи, пусть у меня будут. Я вижу, что здесь мальчишки во дворе играют, а мячей у них нет А я выхожу здесь, смотрю, на лавочке сижу». Я привез мячи.

Один раз приезжаю сюда в гости – она сидит руководит, а дети играют. А потом, такая у них традиция пошла, что мячи у нее. Дети стучаться к ней: «Теть Вер, дайте». Она им дает, они поиграют и потом опять ей возвращают».

Так у ведущих родилась суперидея. «Мы с Юрием Палычем придумали футбольный закон: чтобы в каждом дворе, где есть футбольная площадка, город обеспечивал в каждый подъезд хотя бы по одному мячу. Чтобы дети приходили, знали, где мяч и шли играть, возвращали».

С этой идеей Юрий Палыч и Саша Аксенов обратились к губернатору и футбольным чиновникам города. Те поддержали, но и сами ведущие показали, как работает новый закон на примере: привезли мячи во двор, где вырос Семин и раздали их местным жителям. Даже повесили специальный плакат, чтобы дети знали куда обращаться.

Надеемся, что новый закон в Орле приживется.

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