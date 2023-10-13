Сколько Овечкин забьет в новом сезоне? Наши прогнозы

Полтинников больше не будет?

В один момент – и сложно сказать, после какой шайбы именно – карьера Овечкина превратилась в сериал (кстати, а лига через год приставит к нему операторов, чтобы снимали каждый шаг?). Он довольно монотонный, и временами сюжет вообще не продвигается, но все равно увлекательный – за ним следят десятки миллионов по всему миру. Называется все «Гонка за Гретцки» – и развязка вроде бы близка, Александр на финишной прямой. Правда, она довольно большая: расстояние до Уэйна – 72 шайбы – точно не покорится за один сезон, да и не факт, что за два. А дальше вообще могут появиться сомнения в успехе всего мероприятия.

В плане игры Овечкин уже не топ-звезда НХЛ (хоть и решает более великие задачи, пока остальные приземленно бьются за первый «Морис Ришар Трофи») – и голы ему даются чуть сложнее. Хоть Александр давно доказал, что организм не в курсе цифр в паспорте, но все же он не робот и когда-то начнет сдавать. Именно поэтому лучше настрелять бóльшую часть оставшихся шайб как можно раньше – конкретно в этом сезоне.

История НХЛ знает случаи, когда и 40-летние выбивали 44 гола, но все же это редкое исключение. Лучший результат конкретно для 38-летних – 37 голов Бретта Халла, заброшенные 20 сезонов назад.

Сможет ли Овечкин установить новый возрастной рекорд лиги и сократить отставание от Гретцки более чем в два раза? И сколько вообще он выбьет за этот год? Давайте прикинем.

Антон Руднев – придумал собирать все про Овечкина в одном блоге

Овечкин забьет: 25-30 голов

Весь смысл участия «Вашингтона» в НХЛ сейчас сводится к тому, чтобы помочь Александру стать лучшим снайпером всех времен. Конечно, в клубе хотели бы усидеть на двух стульях – приблизить лидера к заветной цифре и хотя бы попасть при этом в плей-офф, но глобальных амбиций у «Кэпиталс» уже нет. Это даже понятно по назначению Спенсера Карбери – молодого перспективного тренера, которому дадут несколько лет освоиться в лиге в роли главного. И вряд ли он решит укоротить себе карьеру, посадив Ови в запас. Так что у Александра будет и отличный айстайм, и время в большинстве.

Насколько воспользуется этим – ключевой вопрос. Есть опасения, что при очередных 40 голах Овечкина в регулярке исторического рекорда не будет – его просто заберут ученые на исследование и опыты: ну невозможно так играть в этом возрасте. Но все же я подозреваю, что годы впервые дадут о себе знать – 30 шайб будет потолком для нападающего в новом сезоне. И почему-то кажется, что где-нибудь на 22 голах возникнет длительный сбой, и все починится только к концу регулярки. Но очень хочется ошибаться.

Дмитрий Шевченко – спокойно наполняет блог про Овечкина, без особого фанатизма

Овечкин забьет: 35-39 голов

Честно говоря, можно найти аргументы за то, что он забьет 40+, но еще больше причин, почему Овечкин этого не сделает. Заметьте, о полтиннике сейчас уже речи не идет, хотя это случай, когда будет приятно ошибиться с прогнозом.

Очевидно, что в «Вашингтоне» будут играть на него и всячески помогать побить рекорд. Это хорошо, но проблема в том, что он и так много бросал в большинстве, и в равных составах всегда был опасен, когда шайба находилась в чужой зоне. То есть, что глобально должно измениться, чтобы мы увидели плюс 5-10 голов от Ови?

А вот в то, что он начнет забивать меньше – поверить можно. Как ни крути, но годы берут свое. Овечкин не становится моложе и постепенно устает – это неизбежный процесс. Посмотрите на прошедшее лето: Алекс был активен, но уже не до такой степени, как в 2022-м. Да, он ходил на интервью и всякие шоу, сыграл на прощальном матче Зарипова, но в целом его летняя программа намекала на то, что он все-таки экономит силы на длинный сезон.

Алексей Белов, главный фанат Овечкина в хоккейной редакции

Овечкин забьет: 35-39 голов

Если честно, я уже не знаю, как можно что-то прогнозировать по Овечкину. Год назад я угадал интервал – прям в точку, но только по факту. Он однозначно был бы ближе к полтиннику, если б не потеря отца. И даже в таких обстоятельствах он почти сохранил свой классический темп в 0,6 гола за игру – получилось 0,58.

То есть со скидкой на обстоятельства можно сказать, что в прошлом сезоне возраст все еще не сказался, спада результативности все еще не случилось.

Но это же неизбежно! Поэтому я опять прикидываю примерно минус 0,05 гола за игру и некоторое количество пропущенных. В этих минус пяти сотых заложено и объективное старение (причем совсем минимальное), и непонятный эффект нового тренера, и здоровье Бэкстрема, и мотивация Кузнецова.

Например, мы не знаем, как долго Карбери будет ставить пенсионерское звено Овечкин – Бэкстрем – Оши. В чем тут идея? Его же перебегает абсолютно любая тройка НХЛ, в которой нет Кори Перри. Или они засыпят лед песком, и соперник потом будет в нем вязнуть?

Не знаем, когда Овечкина снова попробуют с Кузей, каким будет Кузя в этот момент, как он вообще сработается с Карбери.

Не знаем, как долго протянет Бэкстрем на одной ноге. У этого «Вашингтона» миллион переменных и как будто единственная постоянная – Овечкин будет забивать. У него просто нет вариантов.

Линейная регрессия, к Овечкину равнодушна (но это не факт)

Овечкин забьет: 40 и больше

Второй год подряд приглашенная звезда нашего опроса – регрессионная модель с линейной функцией зависимости. Ей вообще плевать, кто такой Овечкин – ей интересны только цифры: изучив все сыгранные матчи и забитые хоккеистом голы, она уверяет, что Александр выбьет 44 шайбы за 76 игр. То есть это еще с учетом пропуска нескольких матчей.

Получается, математика верит в Александра даже больше авторов Sports.ru. Хотя, конечно, она совершенно не учитывает возраст игрока. С другой стороны – Овечкин и сам его не учитывает, когда спокойно кладет очередные 40 голов.

А сколько голов вы ждете от Овечкина в новом сезоне? Жмакайте на нужный вариант опроса – и пишите конкретную цифру в комментариях.

Фото: East News/AP Photo/Andrew Harnik, Nick Wass