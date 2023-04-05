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«Вашингтон» в эпоху Овечкина: один Кубок Стэнли, три победы в регулярке, четыре раза – мимо плей-офф

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Александр Овечкин Александр Овечкин
Хоккей Хоккей

Первый пролет за 9 сезонов.

С победой «Флориды» над «Баффало» (2:1) кубковые расклады для «Вашингтона» закончились – даже не играя, «столичные» потеряли математические шансы попасть в плей-офф. И это только четвертый раз за 18 сезонов, которые провел в команде Александр Овечкин.

Что мы видели на этой длинной дистанции? Команда стабильно выходила в плей-офф – теперь за четырьмя исключениями, но так же стабильно у нее там ничего не получалось – за одним бесконечно ярким исключением. Результативность Овечкина, при этом, вообще никак не коррелирует с тем, как команда идет по сезону. Он забивал на старте карьеры с очень слабым «Вашингтоном», забивал потом с очень сильным, забивает сейчас – с не то чтобы слабым, но угодившим в очевидную яму и очевидно требующим каких-то решений. А спады Овечкина больше связаны с его личными обстоятельствами и экспериментами тренеров разной степени глупости.

Так или иначе, этот сезон для «Вашингтона» – один из трех худших за всю совместную с Овечкиным историю. Даже если «столичные» проиграют все оставшиеся матчи, ниже 25-го места не опустятся – задел вполне приличной первой половины не позволит. Собственно, они еще в начале марта обошли по очкам показатели первых двух сезонов, но после этого окончательно развалились.

Теперь главное, чтобы планомерное падение «Вашингтона» (4 – 5 – 7 – 13 – 24) не продолжилось в следующем сезоне. 

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Фото: East News/AP Photo/Nick Wass

2 комментария

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amra73
НЮР вообще 50+ лет не выигрывал КС до 94 года, и это в эпоху без потолка, даже собирая всевозможных галактикос в состав. А тут всего-то 4 невыхода в ПО
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Павел павел
Торонто с Остином. Таваресом.Нюландером Марнером не обного выхрда в финал КС забыл уже с какого года. я наверно тогда еще и не родился)
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