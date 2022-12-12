Эх, 801-го у Овечкина опять нет. Зато есть новый рекорд НХЛ по броскам – 6211!

А еще две передачи.

Александр Овечкин в шаге от второго места в истории: 1 гол – и он наравне с Горди Хоу, 2 – и единолично второй в истории. Даже родственники Хоу переживают за лидера «Кэпиталс», лишь выражая пожелания, чтоб не в пустые ворота забивал.

Но есть одна загвоздка – против Овечкина и так всегда играли плотно, а теперь вообще стараются максимально внимательно следить за его действиями. Особенно вратари. «Питер Дебур нам сказал, что после двух следующих голов Овечкина весь «Вашингтон» вывалит со скамейки запасных на лед – говорил неделю назад кипер «Далласа» Джейк Эттинджер. – И мне не хотелось, чтобы это произошло. Не против нас».

Такой же логики, видимо, придерживались Илья Самсонов, Вилле Хуссо, а сегодня ночью и Кэм Тэлбот – с одной стороны экзамен они выдержали и на вечных повторах 801-го гола не будет их лиц. С другой – от Овечкина они не пропустили, но все трое «Вашингтону» проиграли – и Александр в этом все равно поучаствовал (ну разве что «Торонто» повезло).

С «Сенаторс» Ови выдал отличный матч – уже в первом периоде он выписал классный слепой пас на Кузнецова. Он точно снайпер, а не плеймейкер?

И по традиции Овечкин был в сантиметрах от 801-й шайбы: во втором периоде, когда большинство «Вашингтона» только-только закончилось, нападающий мощно выстрелил из офиса. Шайба прошила Тэлбота, но засомневалась перед самой линией ворот. Сонни Милано пришлось ее проводить – а то вокруг было слишком много игроков «Оттавы».

Но, конечно, все до последнего – а матч затянулся до овертайма – ждали от Овечкина гола. Но в своей смене он не успел, а потом Маркус Юханссон не стал играть с огнем – и решил все в пользу «Вашингтона» сам.

«Вы просто должны пережить это, – прокомментировал Александр четвертый матч без голов. – Если б я выходил на лед и у меня не было шансов – да, я бы волновался. Но у меня есть моменты. Вратарь «Оттавы» играл хорошо, так что сейчас важно набрать два очка и продолжать двигаться вверх в турнирной таблице».

Но при этом Овечкин продолжает бить рекорды, даже не забивая – у него сегодня 6 бросков за вечер. А в сумме за карьеру – 6211! Это лучший результат в истории – ну или, по крайней мере, с 60-х годов, когда начали считать эту статистику.

Не исключено, что это рекорд в итоге останется вечным – конкурентов среди действующих игроков в пределах видимости нет. Во всяком случае пока.

У «Вашингтона» пока нет время на передышку – следующий матч уже ближайшей ночью: после перелета домой играют с «Виннипегом» – любимейшей франшизой Овечкина-снайпера (51 гол). Кажется, пора.

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Фото: REUTERS/Marc DesRosiers-USA TODAY Sports