Сколько забьет Овечкин? Отвечаем на главный вопрос сезона в НХЛ

Ждете нового полтинника?

С тех пор, как Александр Овечкин со своим «Вашингтоном» взял-таки Кубок Стэнли, самый популярный вопрос про НХЛ: «Забил ли Овечкин?». Именно с него тысячи людей начинают утро после матчей «Кэпиталс». В новом сезоне он станет еще актуальнее – рекорд Гретцки гораздо ближе и гораздо реальнее. И все это начнется уже утром четверга, когда «Вашингтон» сыграет с «Бостоном» в первом матче регулярки.

А пока мы обсуждаем другой популярный вопрос: «Сколько же он забьет на этот раз?». Ему уже 37 – недавно мы вспоминали, как в этом возрасте играли другие легенды. Как ни печально, на топ-уровне оставались немногие. Сомнения, опасения, что вот этот сезон и станет началом заката главной русской суперзвезды, конечно, есть. Но каждый раз есть и надежда, что еще год он все-таки продержится – ведь чем больше он забьет сейчас, тем меньше нужно будет потом, когда голы пойдут все реже.

А чего больше у вас?

Дмитрий Шевченко, не любит ни «Вашингтон», ни Овечкина

Овечкин забьет: 50+

Если совсем точно – ровно 50. Вот прям ни больше, ни меньше. Здоровье при нем, бросок при нем, топовый центр – пусть это и Кузнецов, а не Бэкстрем – тоже при нем. Почему должно быть иначе? Конечно, эта машина может вколотить и больше, но вряд ли прям намного. Погрешность в этом случае минимальна.

Классно сказал Кевин Уикс из NHL Network: «Вы знаете, откуда он щелкает – вы просто не знаете, куда он попадет». На самом деле и вне офиса Овечкин опасен. У него огромная заряженность на ворота, задор, драйв – ощущение, что ему 25, а не 37. И главное – он кайфует от хоккея.

Очевидно, что если не случится ничего экстраординарного (вроде ковида или даже хуже), то Александр побьет рекорд Гретцки. Где-то через пару лет мы уже будем максимально активно смаковать его приближение к заветным цифрам.

Александр Поливанов, любит «Вашингтон», но не Овечкина

Овечкин забьет: меньше 35

НХЛ и Овечкин идут в разных направлениях: лига ускоряется, Александр не молодеет. 30-35 голов за 82 матча позволят ему остаться в гонке за рекордом Уэйна Гретцки, но из всех рейтингов лучших хоккеистов сезона он постепенно начнет исчезать.

Привычные партнеры вокруг Овечкина меняются – из-за травм какую-то часть сезона пропустят Уилсон и Бэкстрем (Оши наверняка тоже). Вытянет ли Кузнецов на элитном уровне в одного – непонятно; скорее всего, фартожопость будет проявляться местами. Овечкину вполне по силам самому создавать себе моменты – но если в какой-то момент это не будет получаться, капитан начнет допускать обрезы и потери, а тренерам придется сокращать его игровое время.

В прошлом сезоне пропала магия большинства «Вашингтона», и вряд ли она вернется в этом. Соперники знают, за каким рекордом идет Овечкин, и знают, что в большинстве ему особенно часто будут посылать шайбы в офис. А предсказуемость тут плохой партнер.

Но великая карьера Овечкина продолжается. Если вдруг он снова, как и в предыдущие годы, превзойдет ожидания – это будет так на него похоже. И все же, мне кажется, что лучше чуть занизить их, чем переживать, что Ови не выбил полтинник.

Антон Руднев, сделал больше всех постов про Овечкина

Овечкин забьет: 50+

Верю в новый полтос. Как бы ни говорили тренеры и игроки (в том числе сам Овечкин), что «Вашингтон» идет за Кубком Стэнли, это далеко от правды. «Вашингтон» идет за рекордом Гретцки. Всей командой.

Овечкин будет выходить в первой бригаде большинства, будет выходить при снятом вратаре, в его офис будут идти передачи при любой возможности. Потому что это помощь лидеру и шанс войти в историю – не только для Ови, для всей команды его оруженосцев.

У Гретцки было не так: он сменил четыре клуба и играл на свою статистику и на свое имя (в хорошем смысле). Овечкин же никуда не уйдет до конца карьеры – и его возможный рекорд будет привязан в том числе и к «Вашингтону», и к партнерам.

И да, я не верю, что между 37-летним Овечкиным и 36-летним большая разница в игровых и физических возможностях (а вот через год уже может быть резкий спад) – в этом сезоне он спокойно доберется до 40, а там и полтинник всей командой ему наскребут, если будет выбиваться из графика.

Алексей Белов, главный фанат Овечкина на Sports.ru

Овечкин забьет: 40-44

Я знаю его, возможно, лучше всех в мире, и верю в него безусловно. Но я также знаю, что такое возраст. И вижу, например, сколько забивает на старте этого сезона Криштиану (почти не забивает). У большинства спортсменов возрастной спад случается очень резко. Плавный закат карьеры удается немногим. Но это неизбежно – и как бы я ни надеялся, что закат Овечкина начнется не в этом сезоне, разум и логика подсказывают, что с каждым следующим вероятность все выше.

Однако пока он главная звезда «Вашингтона», у него неплохое окружение, даже несмотря на травмы Бэкстрема и Уилсона (очень верю в этом смысле в новичка Коннора Брауна), и это позволяет рассчитывать, что резкого спада пока не будет. Поэтому для прогноза между осторожным и оптимистичным вариантом я выбрал второй. Потому что еще выше – это уже не оптимизм, а фантастика.

Никита Петухов, спрашивал Овечкина об интервью (безуспешно)

Овечкин забьет: 50+

В прошлом сезоне Овечкин забросил ровно 50 шайб, что подсказывает: его эффективность в следующие годы – вопрос скорее здоровья, чем мастерства. То есть его мастерство, скилл, чтение момента не упали.

При этом как мы с вами знаем, здоровье – это главная суперсила Овечкина. Благодаря своему здоровью (натурально богатырскому) он так долго играет на таком высоком уровне – не думаю, что в этом сезоне что-то изменится. Прибавьте кучу косвенных факторов – поддержку от команды и желание партнеров помочь Овечкину бросить еще один камешек в этот, казавшийся бездонным, котел под названием Погоня За Гретцки.

К тому же мне просто хочется, чтобы этот сезон был 50+ – если Саша забьет 20, то в гонке за Гретцки все станет ясно. Вне зависимости от того, догонит ли Овечкин лучшего в истории, хочется, чтобы эта интрига пожила подольше.

Линейная регрессия, к Овечкину равнодушна

77 игр, 45 голов

Приглашенной звездой нашего опроса выступила регрессионная модель с линейной функцией зависимости. Она смотрит только на цифры, и на основе всех сыгранных Александром матчей (и пропущенных тоже) и забитых голов считает, что статистика у него будет вот такая. По нашей схеме получается вариант 45-49.

Теперь ваш выбор, пояснения пишите в комментариях. Весной посмотрим, кто прав.

Фото: East News/Scott Taetsch/Getty AFP, Darryl Dyck/The Canadian Press via AP; globallookpress.com/Justin Tang/Keystone Press Agency, Stupnikov Alexander/spartak.com, Peter Mccabe/Keystone Press Agency