Овечкин – сердце «Вашингтона». Мощно включился в третьем матче и убрал «Флориду»!

И Самсонов не подвел.
Знаете, какая самая большая ошибка в плей-офф НХЛ? Не верить в опытные команды, которые играют против громких сенсаций регулярного чемпионата.
«Флорида» наколотила больше всех шайб в этом сезоне, просто поражает своей атакой, а Сергей Бобровский вывел надежность на свой привычный уровень, и все закончилось Президентским кубком. Ну какие тут шансы у «Вашингтона», что играет фактически без вратарей и полагается на старое ядро лидеров?
Оказалось, шансы вполне реальны – настолько, что после трех матчей «Вашингтон» повел в серии против самой страшной атаки лиги, и в целом проваливается не очень часто.
Оказалось, что смотреть нужно не на виражи Дюклера, а на защитные метрики и регулярные провалы обороны – там «Флорида» выглядит обычной командой, которая к тому же чуть ли не больше всех позволяет наносить броски после добиваний.
После первого матча и победы «Кэпиталс» их рецепт выживания был понятен: вратарь должен поймать хоть что-то, защита – избегать потерь, которые приведут к контратакам, а нападение – бетонировать среднюю зону. План четко сработал в первой и третьей игре – «Вашингтон» не смог полностью выключить атаку соперника и лишить «Флориду» моментов, но максимально усложнил жизнь очень талантливому нападению.
Очень здорово вошел в серию Илья Самсонов, чья карьера напоминает качели – он то дает болельщикам надежду, то необъяснимо скатывается на очень посредственный уровень игры. Нестабильность – большая проблема для Ильи, но сегодня он отработал четко – забрал все более-менее опасное, что летело в створ. Фанаты оценили – скандировали его прозвище в концовке.
«Я чуть не заплакал, спасибо болельщикам за это», – сказал Илья после матча.
Защита тоже помогла: 14 блоков и всего 9 потерь (во второй игре их набралось аж 21).
Но главным мотором все же снова стал Александр Овечкин – он провел классный матч, даже если вынести за рамки 2 результативных действия. Когда Александр носится по площадке, роняет соперников и подбадривает своих, для «Вашингтона» вообще нет никаких преград – команда собирается и бьется в каждом микромоменте. Видимо, так и должен играть идеальный атлет даже в 36 лет – у «Флориды» сгустка эмоций и ярости среди Баркова, Юбердо и Жиру не нашлось.
Один из эффектных моментов – Овечкин роняет как раз Баркова у одного из бортов.
И к этому движению и борьбе Александр сегодня прикрутил и реализацию – первый гол «Вашингтона» пришел из его наброса, который подправил Ти Джей Оши.
А вот четвертый – это ритуальное самоубийство «Флориды», которая решила оставить офис-менеджера в офисе совсем одного. Наказание пришло в виде первой шайбы Овечкина в этой серии.
«Флориде» снова предстоит отыгрываться. Формально «пантеры» остаются фаворитами серии, но «Вашингтон» уже прочувствовал, как может побеждать – с таким Овечкиным проход во второй раунд выглядит более чем реальной задачей.
- Дата проведения
- 7 мая, 20.00, «Capital One Arena»
- 0:1 – 3 Юбердо (Экблад, Дюклер)
- 1:1 – 20 Оши (Карлсон, Овечкин)
- 2:1 – 30 Юханссон ( Бэкстрем, Манта)
- 3:1 – 39 ван Римсдайк ( Бэкстрем, Юханссон)
- 4:1 – 51 Овечкин (Манта, Шири)
- 5:1 – 56 Карлсон (Эллер)
- 6:1 – 60 Хэтэуэй (Дауд, Ларссон)
- Вратари: Самсонов 29/30 – Бобровский 25/30.
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Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports
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