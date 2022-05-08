Овечкин – сердце «Вашингтона». Мощно включился в третьем матче и убрал «Флориду»!

И Самсонов не подвел.

Знаете, какая самая большая ошибка в плей-офф НХЛ? Не верить в опытные команды, которые играют против громких сенсаций регулярного чемпионата.

«Флорида» наколотила больше всех шайб в этом сезоне, просто поражает своей атакой, а Сергей Бобровский вывел надежность на свой привычный уровень, и все закончилось Президентским кубком. Ну какие тут шансы у «Вашингтона», что играет фактически без вратарей и полагается на старое ядро лидеров?

Оказалось, шансы вполне реальны – настолько, что после трех матчей «Вашингтон» повел в серии против самой страшной атаки лиги, и в целом проваливается не очень часто.

Оказалось, что смотреть нужно не на виражи Дюклера, а на защитные метрики и регулярные провалы обороны – там «Флорида» выглядит обычной командой, которая к тому же чуть ли не больше всех позволяет наносить броски после добиваний.

После первого матча и победы «Кэпиталс» их рецепт выживания был понятен: вратарь должен поймать хоть что-то, защита – избегать потерь, которые приведут к контратакам, а нападение – бетонировать среднюю зону. План четко сработал в первой и третьей игре – «Вашингтон» не смог полностью выключить атаку соперника и лишить «Флориду» моментов, но максимально усложнил жизнь очень талантливому нападению.

Очень здорово вошел в серию Илья Самсонов, чья карьера напоминает качели – он то дает болельщикам надежду, то необъяснимо скатывается на очень посредственный уровень игры. Нестабильность – большая проблема для Ильи, но сегодня он отработал четко – забрал все более-менее опасное, что летело в створ. Фанаты оценили – скандировали его прозвище в концовке.

«Я чуть не заплакал, спасибо болельщикам за это», – сказал Илья после матча.

Защита тоже помогла: 14 блоков и всего 9 потерь (во второй игре их набралось аж 21).

Но главным мотором все же снова стал Александр Овечкин – он провел классный матч, даже если вынести за рамки 2 результативных действия. Когда Александр носится по площадке, роняет соперников и подбадривает своих, для «Вашингтона» вообще нет никаких преград – команда собирается и бьется в каждом микромоменте. Видимо, так и должен играть идеальный атлет даже в 36 лет – у «Флориды» сгустка эмоций и ярости среди Баркова, Юбердо и Жиру не нашлось.

Один из эффектных моментов – Овечкин роняет как раз Баркова у одного из бортов.

И к этому движению и борьбе Александр сегодня прикрутил и реализацию – первый гол «Вашингтона» пришел из его наброса, который подправил Ти Джей Оши.

А вот четвертый – это ритуальное самоубийство «Флориды», которая решила оставить офис-менеджера в офисе совсем одного. Наказание пришло в виде первой шайбы Овечкина в этой серии.

«Флориде» снова предстоит отыгрываться. Формально «пантеры» остаются фаворитами серии, но «Вашингтон» уже прочувствовал, как может побеждать – с таким Овечкиным проход во второй раунд выглядит более чем реальной задачей.

Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports