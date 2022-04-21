Наслаждаемся.

Александр Овечкин выбил очередной полтинник в регулярке – уже девятый за свою карьеру и вышел на первое место по этому показателю (пусть и приходится его делить с Гретцки и Босси). Свои 50 шайб нападающий выбил за 75 матчей – начиная со стартовой игры сезона с «Рейнджерс», где он показал, что умеет не только бросать, но и обыгрывать вратарей.

Вот все голы Овечкина в этой регулярке – c редкими повторами они укладываются всего в 7 минут.

А теперь чуть конкретнее – кому именно успел забросить Овечкин за 75 матчей. Забавно, что среди любимых команд у него одна из худших команд Востока и лучшая команда той же конференции.

Вообще Овечкин довольно милостив к вратарям – больше двух голов никому из них не забрасывал. Он против того, чтобы позорить киперов перед их партнерами, поэтому любит забрасывать в пустые ворота.

Если Овечкин забивает, то вероятность того, что «Вашингтон» выиграет, заметно повышается. Во всяком случае почти точно наберет очки. А еще ему совершенно плевать, где забивать – дома или в гостях.

Так выглядит расклад его 50 первых шайб в этом сезоне. Но ведь впереди еще 5 матчей – в том числе с «Торонто», которому Овечкин еще не забивал. Самое время исправляться!

Фото: REUTERS/Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports, Geoff Burke-USA TODAY Sports