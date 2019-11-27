Sports.ru и Joom доставляют интервью.

В конце октября мы вместе с маркетплейсом Joom спросили у вас, интервью с каким футболистом из прошлого вы хотели бы почитать, и получили больше 500 ответов (спасибо!). Самые заплюсованные комментарии пришлись, разумеется, на Василия Баранова, но с ним, как и все последние годы, по-прежнему невозможно связаться.

Среди других футболистов, которых вы вспомнили, – Эктор Бракамонте, патлатый аргентинец из вроде бы недавнего, но уже подзабытого прошлого: стадион Стрельцова с открытыми трибунами, футбольный клуб «Москва», билеты на футбол по 100 рублей и по 50 – на утренние сеансы в кино.

Бракамонте был в российском футболе все нулевые: сначала в «Торпедо-Металлурге», переименованном потом в «Москву», потом в «Тереке» и «Ростове». Почти 10 лет, за которые забил почти 50 голов, – с 2003-го по 2012-й. За него не платили десятки миллионов евро, он не переходил из России в «Манчестер Юнайтед», но он все равно стал одним из самых успешных – и уж точно одним из самых запоминающихся – легионеров в истории РПЛ.

Сейчас нападающему 41 год, живет в Буэнос-Айресе и с утра до ночи тренирует детей в «Боке Хуниорс». Эктор постоянно спешит, поэтому у него хватило времени лишь на три вопроса из России. Но мы постарались, чтобы он уместил в них всю свою жизнь после завершения карьеры в российских клубах.

Перед интервью напомним две вещи. Во-первых, Joom – это приложение и сайт, где можно купить огромное количество самых разных вещей. Теперь тут есть товары из России, которые доставляют быстро – от одного дня (то есть точно быстрее, чем выполнение заказа на интервью!). А еще есть тысячи товаров из Азии с бесплатной международной доставкой за 2-3 недели. На все это читателям Sports.ru скидка 10% до 31 декабря по промокоду SPORTS10.

Во-вторых, если вам придет в голову, с кем из футболистов, выступавших в РПЛ, поговорить еще – пишите в комментариях!

– Дорогой Эктор, мы очень скучали! Как ваши дела?

– Живу в Буэнос-Айресе с семьей – женой Фернандой и дочками Хулианой и Исабелой, которые все эти восемь лет были со мной и в России. Работаю в «Боке Хуниорс»: я тренер команды U20, а также координатор программы для более младших возрастов внутри клуба. Счастлив работать в том месте, которое люблю, где начинал играть футбол. «Бока» – это любовь!

До недавнего времени работал еще и на телевидении, в еженедельной футбольной программе @Arroban_FWTV, где перед чемпионатом мира много рассказывал о России, футболе, культуре, красивых местах, но пришлось уйти, потому что не смог совмещать обе работы.

А еще я продолжаю увлекаться музыкой – у меня своя группа.

(В Москве Бракамонте запомнился тем, что играл на гитаре, даже выступал на стадионе Эдуарда Стрельцова перед благотворительным матчем – Sports.ru).

– Как выглядит ваш обычный день и обычная неделя? Хотим знать все!

– В 6 утра я просыпаюсь, в 6:30 выезжаю в клуб, в 7 у нас встреча с тренерами, готовимся к тренировке, а в 8:30 – начало. В 11 тренировка заканчивается, через полчаса еще одно собрание, где мы общаемся на разные темы с представителями разных клубных департаментов: психологами, докторами, нутриционистами, администраторами, родителями игроков и самими футболистами.

В 14:00 все то же самое с младшими – ребятами до 16-17 лет.

В 17:30 возвращаюсь домой и занимаюсь семейными делами, работаю над следующей тренировкой – сажусь за компьютер и расписываю упражнения.

Вечером у меня развлекательная программа – в зависимости от дня недели.

В понедельник играю в падел (падел-теннис; вид игры ракетками через сетку, популярный в том числе в испаноязычных странах – Sports.ru) с друзьями, во вторник у нашей группы репетиция, в среду – футбол с друзьями, в четверг обычно дома, в пятницу и субботу всегда есть что поделать – театр, какие-то шоу, просто встречаемся с друзьями, а в воскресенье иду на матч основной «Боки».

В Буэнос-Айресе полно спектаклей – я люблю юмористические, в театрах Paseo La Plaza и Microteatro много залов, где каждый день крутятся какие-то шоу. Люблю театр, потому что он заставляет думать, смеяться, туда здорово ходить с любимой или друзьями, здоровый досуг, подпитывающий твое состояние.

– Расскажите о вашей группе. Как называется? Что играете? Где она вообще родилась?

– Со мной в группе играют бывшие аргентинские футболисты: Уго Ламадрид из «Расинга» и Рифе Пандолфи, игравший в «Боке» и «Велесе». Мы не только играем рок, но и занимаемся стендапом, читаем монологи, вставляем эти чтения в середину шоу. Делаем театральные постановки. Они тоже фанаты искусства и футбола. Обожаю формат «Джем-сейшен» – импровизация на заданную тему.

Наша группа называется Bracamonte Football Blues Band и родилась в Москве, где я по воскресеньям ходил в московский блюзовый клуб «Дом у дороги» и видел русских блюзменов. Многих их них я снова увидел, когда ездил на чемпионат мира в Россию. Тогда же, летом 2018-го, наша группа выступала в Москве и городах, где играла сборная Аргентины – Нижнем Новгороде и Петербурге.

Наша группа играет по воскресеньям в клубах вместе с другими музыкантами: я исполняю песни на испанском, английском и русском.

Вы обязательно послушайте, а мне надо бежать на тренировку. Большое спасибо и огромный привет всем болельщикам из России. Я вас помню и очень-очень ценю!

Adios!

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После интервью Бракамонте прислал три ссылки на свои выступления: вот общее представление его группы, вот – песня с посвящением Марадоне, а здесь послушайте, как аргентинский форвард поет по-русски:

Фото: Gettyimages.ru/Epsilon