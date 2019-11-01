Сделаем интервью с футболистами, о которых давно ничего не слышно. С кем – решать вам

Совместный проект Sports.ru и маркетплейса Joom.

Все очень просто: пишите в комментариях футболиста из прошлого, о ком вы давно не слышали и интервью с которым вам было бы интереснее всего прочитать. Мы постараемся связаться с героями самых популярных комментариев и сделать с ними интервью. Важное условие – очень желательно, чтобы герой был из стран СНГ, иначе шансы на успешный исход сильно падают.

Все интервью будут выходить при поддержке маркетплейса Joom. Это приложение для покупок (и сайт тоже!), где легко найти любой товар – от футбольного мяча и скакалок до автомобильных покрышек и надувных лодок, которые пригодятся тем, кто собрался на рыбалку. Доставка из Азии в Россию — за две-три недели. Кстати, если заказать сразу два товара или больше, то они могут доехать даже быстрее, чем один (это особенность логистики, а не рекламный трюк).

Для затравки мы попросили двух сотрудников Sports.ru, не работающих в редакции (у журналистов все проще: они и так могут взять интервью, у кого хотят), рассказать, кого бы хотели увидеть на сайте.

Соня Шевелева, заместитель коммерческого директора Sports.ru: Андрей Каряка

В детстве у меня было три кумира: Роберто Карлос, Андрей Тихонов и Андрей Каряка.

В общем, не сложно догадаться, в каком городе и когда я росла:)

После бронзового сезона – казалось, что самарский футбол завоюет как минимум мир. Но круче уже не случилось. Половина состава разъехалась по другим клубам, Анюкова проклинали фаны, а Каряку через сезон купила «Бенфика». Я уже не говорю о нескольких промоушенах команды в ФНЛ.

Недавно я узнала версию, почему у Каряки не сложилась карьера в Португалии: несколько неаккуратных слов за ужином и игрок провел половину сезона на банке.

Сейчас в «Крыльях» что-то отдаленно похожее на ренессанс: суперзвезда Соболев, тренер, который поджигает прямо на поле, Анюков вернулся к истокам. Хочется вспомнить вместе с кумиром детства лучшие времена. Нам всем нужно еще немного магии.

Саша Поливанов, медиадиректор Sports.ru: Алекс (да-да, я знаю, что он не из СНГ, но все равно)

Болельщикам «Спартака» сейчас срочно нужно что-то хорошее. Самое хорошее, что случалось со «Спартаком» от чемпионства-2001 до чемпионства-2017 – это Алекс, последний великий плеймейкер команды. Его гол «Ростову» – то, что можно пересматривать на репите десятки раз подряд.

Алекс уходил из «Спартака» не так, как обычно уходят легионеры – либо на повышение в европейский чемпионат, либо в небытие, рассорившись с клубом. Алекс уезжал в Бразилию из-за тяжело сложившейся беременности жены и, казалось, в «Спартаке» он еще не отыграл свое.

У Алекса не задалась карьера после России: путешествие в Катар, вылет во вторую лигу в Бразилии с «Интернасьоналом», затяжная депрессия. С помощью семьи и психиатра он выкарабкался – самое время спросить, как у него дела и какие впечатления о России у него остались.

А с кем бы вы почитали интервью? Пишите в комментариях!

Фото: Gettyimages.ru/Oleg Nikishin, /Dmitry Korotayev