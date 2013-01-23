Впиши себя в историю сборной России и сфотографируйся с игроком!

Компания Mondelez International запускает беспрецедентный всероссийский проект, победители которого смогут исполнить мечту – лично познакомиться с футболистами российской сборной по футболу, провести с ними целый день и даже попробовать свои силы на поле!

2018 год невозможно представить без футбола – он приковывает к себе всё внимание и становится неотъемлемой частью жизни россиян. Каждый так или иначе причастен к важнейшему спортивному событию года в стране, но большую часть времени мы остаемся лишь сторонними наблюдателями. Компания MONDELEZ меняет правила игры и совместно со сборной России запускает беспрецедентный проект «Кубок вкуса 2018», благодаря которому преданные болельщики смогут стать частью футбольной истории!

«Кубок вкуса 2018» – это череда масштабных акций, проходящих по всей России в крупнейших продуктовых сетях. Принять участие в проекте просто – необходимо лишь приобретать любимую продукцию брендов Alpen Gold, OREO, TUC, Dirol или Halls в магазинах-участниках, сохранять чеки – и получить заветные призы!

Первой всероссийской сетью, открывающей «Кубок вкуса 2018», становится «Дикси». С 26 февраля по 26 марта, делая покупки брендов MONDELEZ в магазинах сети, вы получаете возможность выиграть приз, за который точно стоит побороться – звание «Селфи-менеджера сборной России по футболу»! А именно – личную встречу, общение и памятную фотосессию с любимыми игроками в преддверии Чемпионата Мира. Подробные правила «Кубка вкуса 2018» с описанием всех призов вы найдёте по ссылке: http:// Промо2018.рф/