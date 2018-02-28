Обзор Евролиги

Групповой этап Евролиги заканчивается в начале апреля. На сегодняшний день командам осталось сыграть по 7 игр каждой. Турнирная таблица выглядит следующим образом:

Теперь предлагаю разделить 16 команд на условные группы и подумать, что нужно и на что претендуют клубы.

Неудачники(Эфес, Барселона, Милан)

Сюда я отнес команды, которым уже ничего не светит в розыграше Евролиги 2017/18 г. До зоны плей-офф всем трем минимум 5 побед, что почти нереально. Самый большой регресс у турков, которые в прошлом сезоне закончили регулярку 6-ми. Барселона возглавил Сито Алонсо, но все равно результата нет. Состав каталонцев не плохой: Ханга, Серафин, Рибас, Ориола, Клавер, Томич. А результата все нет и уже второй год одна с самих грозных команд Евролиги без плей-офф. Главной причиной провала считаю игру на выезде(1-10). Про Милан писать особо нечего - команда просто играет по квоте страны и уже много лет ничего серйозного с себя не представляет.

Претенденты (Валенсия, Црвена Звезда, Бамберг, Уникаха, Баскония, Маккаби)

Валенсия, Испания (8-15)

Осталось сыграть: Бамберг(дома), Баскония(д), Црвена Звезда(гостях), Реал М(д), Милан(в), Панатинаикос(в), Маккаби(д); (сейчас и дальше все в хронологичному порядку).

Валенсия действующий победитель чемпионата Испании. Тренер испанец Педро Мартинес. С игроков виделю Рафу Мартинеса, ван Россома, Антуан Дьо.

Дома Валенсия играет хорошо и даже в позапрошлом туре хлопнула ЦСКА 103-99. Если смотреть на календарь, то 4 с 7 игр с прямими конкурентами. Дома испанцам нужно брать 4 победы с 4-х, а в гостях цеплятся с сербами и итальянцами (Пао вряд-ли отдаст).

Црвена Звезда, Белград Сербия (9-14)

Осталось сыграть: Уникаха(д), Барселона(в), Валенсия(д), Пао(в), Фенербахче(д), Реал(д), ЦСКА(в)

Молодая сербская команда, в которой трудно выделить одного игрока. Как по мне, график довольно сложный и не факт, что те же ЦСКА отдадут в последнем туре игру. Плюсом можно считать не загруженность в тругих турнирах,так как в Адриатической Лиге почти все игры проходные Особо от Звезды ничего не жду, как и ее владельцы)

Бамберг, Германия (9-14)

Осталось сыграть: Валенсия(в), Оли(в), Эфес(д), Баскония(в), Уникаха(д), Милан(д), Реал М(в)

Чемпионы Германии, которые пока в чемпионате еле держатся около плей-офф. В январе-феврале немцев существенно подкосило отсутствия через болезнь итальянского тренера Тринкьяри. В составе много хорошых баскетболистов: Мелли, Стрельникс, Радошевич, беллорус Веремеенко. Главным минусом считаю психологию, которая явно похатнулась. Боюсь что немцы могут бросить играть, ведь есть еще чемпионат страны с почти непобедимой Баварией. А я напомню, что в Евролигу проходит от Германии чемпион. Календарь рабочий и кроме Реала и Оли со всеми можно пробывать играть.

Уникаха, Испания(10-13)

Осталось сыграть: Црвена Звезда(в), ЦСКА(в), Пао(д), Барселона(д), Бамберг(в), Оли(д), Фенербахче(в)

Уникаха дома дает бой абсолютно всем соперникам. Хотя имеет в Малаге только 7-5, но безвольно не сдается. С игроков можно отметить Диаса, Хендрикса, Кузминскаса и конечно мотора команды Недовича. Если смотреть на календарь, то шансы Уникахи на проход дальше очень маленькие: ЦСКА и Фенер на выезде почти без шансов, а с греками дома тоже прийдется повозится.

Баскония Испания (10-13)

Осталось сыграть: Химки(д), Валенсия(в), Жальгирис(д), Бамберг(д), Барселона(в), Маккаби(д), Эфес(д)

В составе выделяется грузин Шенгелия. Также присутствуют добротные Тимма, Дженнингс, Макрэй. Тот случай, когда почти все в руках испанцев, так как 5 с 7 игр дома и по сути ни одной игры с топами. А на выезде две игры с испанскими командами в которых зачастую все решает концовка.

Маккаби Тель-Авив Израиль(12-11)

Осталось сыграть: ЦСКА(д), Эфес(в), Химки(д), Фенербахче(в), Пао(д), Баскония(в), Валенсия(в)

Под руководством хорвата Невена Стахия Маккаби питается написать новую историю клуба, так как уже давненько не считается грандом европейского баскетбола. Одна с самих результативных и зрелищных команд лиги. В составе можно выделить Норриса Коула, Тайунса и Параховского. Календарь откровенно сложный, ведь дома ЦСКА, Химки и Пао.

Подводя итог, думаю что с 6-ки за плей-офф серйозно будут бороться Маккаби, Баскония и как ни странно Валенсия, а победу одержит Баскония.

Потенциальная домашняя площадка(Панатинаикос, Химки, Жальгирис, Реал М)

Представителей этой условной группы объединяет то, что им нужно сильно постаратся чтобы не попасть в плей-офф и каждый с них будет бороться за 4 строчку, которая дает преимущество своей площадки в играх на вылет.

Панатинаикос Афины Греция (14-9)

Осталось сыграть: Оли(д), Реал М(в), Уникаха(в), Црвена Звезда(д), Маккаби(в), Валенсия(д), Милан(в)

Греки под руководством Хави Паскуале проводят далеко не лучшый свой сезон и поражения в 17 очков в крайней игре с Химками тому подтверждения. Боюсь, что одиозный президент Манос Попадопулус может придумать какое-то наказания для игроков. Кстати с игроков можно виделить Хейнца, Радулицу, Диамантидиса, Папаяниса, ну и конечно вездесущено Ника Калатеса. Минусом греков считаю возростной состав. Да и календарь не айс - с Оли непредсказуемое дерби, Реал в гостях да и Маккаби на своей площадке не подарок.

Химки Подмосковья России(14-9)

Осталось сыграть: Баскония(в), Милан(д), Маккаби(в), Эфес(в),ЦСКА(д), Фенербахче(д), Барселона(в)

Как по мне одна с самих не реализованных по потенциалу команд лиги. Подопечные Барцокаса имеют огромный командный потенциал, который не используют. Ведь вся игра идет через Алексея Шведа. Очень редко на первый план выходит Энтони Гил или Маркович. Еще в команде есть отличные игроки Дженкинс, Тодорович, Зайцев, Вяльцев и травмированный Томасс Робинсон. Химки дома имеют 9-3, но с сожалению болельщиков, дома еще игры с армейцами и Фенером.

Жальгирис Каунас Литва (14-9)

Осталось сыграть: Барселона(д), Фенер(д), Баскония(в), Милан(д), Реал М(в), ЦСКА(д), Олимпиакос(в)

Литовцы очень сильно радуют в розыграше Евролиги 2017/18 года. Шарунас Ясикявичус сделал действительно тренерскую КОМАНДУ. Одиозный тренер кричит, волает, плюется, но делает свое дело. Дома литовцы наводят страх на всех и показатель 8-3 тому подтверждения. С игроков можно виделить Сейбутиса, Рендла, Липкявичуса. Календарь сложный, но играть можно. 4 с 7 игр дома и все в руках Жальгириса. Как минимум в плей-офф не на ЦСКА попадать не должны.

Реал Мадрид Испания (14-9)

Осталось сыграть: Фенер(д), Пао(д), Милан(в), Валенсия(в), Жальгирис(д), Црвена(в), Бамберг(д)

Подопечные Пабло Лассо для меня являются главным разочарованием Евролиги. Понятно, что в команды много травм на протяжение сезона Айон, Ллюлю, Кузмич. Но состав убойный: Руди Фернандес, Юста, Рейес, Рендольф и конечно Лука Дончич. Именно молодой словенец тащит команду и если б не он, около 8 места - вот место испанцев. Календарь не плохой для королей и кроме предстоящих двух игр проблем соперники не должны создавать. Хотя Реал такой Реал.

Подводя итог, считаю что именно Реал возьмет 4 место исключительно благодаря легкому графику. А остальные 3 команды будут бороться за то, чтобы не попасть на 8 место, ведь там встреча с ЦСКА.

ПАНТЕОН (Фенербахче, Олимпиакос, ЦСКА)

Трио безоговорочних лидеров сезона, которые своей игрой заслужывают победы не только в регулярном сезоне, но и во всем розыграше.

Фенербахче Стамбул Турция(16-7)

Осталось сыграть: Реал(в), Жальгирис(в), ЦСКА(д), Маккаби(д), Црвена Звезда(в), Химки(в), Уникаха(д)

Действующий победитель Евролиги. Главным козирем команды считаю тренера Желько Обрадовича, который умеет хорошо распределить силы по сезону. В составе кучу отличных игроков: Антич, Калинич, Датоме, Слукас и один первых пиков драфта 2010 года Ян Веселы. Команда стабильно играет дома и на выезде, что считаю очень хорошо в предверие игр на вылет.

Олимпиакос Пиреи Греция (16-7)

Осталось сыграть: Пао(в), Бамберг(д), Барселона(д), ЦСКА(в), Эфес(д), Уникаха(в), Жальгирис(д)

Команда очень опытная, что является плюсом.Главным преимуществом греков есть их домашняя площадка, на которой Оли имеет 10-1. В ростере Папапетру, Милутинов, Принтезис, Папаниколау, Хеккет и конечно супермен Спанулис. План на сезон у греков одинаковый - кое как доползти до финала четырех, там котироватся внизу, а потом обязательно выбить ЦСКА геройством Василиса Спанулиса;)

ЦСКА Москва Россия (18-5)

Осталось сыграть: Маккаби(в), Уникаха(д), Фенер(в), Оли(д), Химки(в), Жальгирис(в), Црвена Звезда(д)

Подопечные Итудиса самая сбалансированная команда лиги. Ростер просто отличный. Супер разыгрующие Нандо де Коло и Серхио Родригес. Также качественные Хайнс, Хиггинс, Фридзон, Клайберн, Хантер, Курбанов. Лучшая атака лиги и одна с самих качественных защит. И чисто от себя хочу добавить, что игра, которую показывают армейцы самая зрелищная в лиге. Проигрывают армейцы по больших праздниках и главная их задача не попасть в финале 4 на Спанулиса;)

Подводя итог, хочу сказать, что именно ЦСКА главный и безоговорочный кандидат на титул чемпиона регулярки. А потом уже много зависит от фарта и состояния команд именно на момент Финала 4.