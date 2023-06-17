Казахстан победил Сан-Марино в квалификации ЧЕ: сборная Адиева после третьего тура идет в лидерах группы
Выйдем на Евро?
В матче третьего раунда квалификации ЧЕ-2024 Казахстан без проблем обыграл не хватающую звезд с неба сборную Сан-Марино.
Магомед Адиев обошелся без сюрпризов в стартовом составе: по сравнению с матчем против Дании в команде было только два изменения. В старте отсутствовали Малый и Зайнудинов, а вместо них на поле вышли Марат Быстров и Исламбек Куат.
Этот матч стал особенным для гостей: впервые в истории Казахстан вышел на поле в новой эксклюзивной форма от Errea. Внешний вид экипировки разрабатывался с привлечением казахстанских дизайнеров, а особенностью футболок является то, что во всех видах форм присутствуют национальные казахские орнаменты.
Казахстан побывал в штрафной соперника уже на первой минуте, однако навес Оразова результатов не принес. Самый опасный момент у ворот гостей случился на 16-й минуте: грубо ошибается Шацкий и теряет мяч в своей штрафной, но ситуацию спас судья, указав на угловой.
Через пару минут Казахстан нанес первый удар в створ ворот. К мячу приложился Самородов – но удар получился не сильным, и голкипер хозяев Элиа Бенедеттини легко с ним справился.
За десять минут до конца первого тайма Марат Быстров начал атаку, Тагыберген подхватил мяч и радиоуправляемым пасом отправил мяч Вороговскому – защитник «Моленбека» отправил мяч вратарю между ног.
Следующий гол гости забили в середине второго тайма: после навеса Самородова мяч попал в руку защитника Сан-Марино. Арбитр после просмотра VAR назначил пенальти, и Тагыберген уверенно реализовал стандарт. Капитан сборной Казахстана забивает второй матч подряд: в прошлом туре от игрока «Ордабасы» пострадала сборная Дании.
Уже в компенсированное время Зайнутдинов остался без опеки в штрафной и точным ударов отправил мяч в левый нижний угол ворот. Этот гол стал для него двенадцатым за сборную: Бахтияр догнал в гонке бомбардиров Виктора Зубарева. До лучшего бомбардира сборной, Руслана Балтиева, остался один мяч.
Хавбек ЦСКА после матча оценил уровень игры соперника.
«Мы рады! Не стоит недооценивать Сан-Марино, действительно в первом тайме они показали — в первом тайме был напряг. Они хорошо обороняются, а нам было тяжело их вскрыть. В итоге вскрыли. Слава богу, выиграли. Ну, это две разные команды. Сейчас все умеют в футбол играть. Недооценки с нашей стороны не было, тренер нас настраивал на эту игру».
Портал Whoscored признал лучшим игроком матча Асхата Тагыбергена. Автор первого гола в ворота Сан-Марино Ян Вороговский получил оценку 7,74. Тройку лучших замыкает Александр Марочкин (7,5).
Это самое крупное поражение Сан Марино в этом отборочном цикле – сборные Словении и Северной Ирландии забили аутсайдеру группы по два мяча. Казахстан после победы занимает второе вместо в группе.
Следующий матч подопечные Адиева проведут против Северной Ирландии в Белфасте. Игра состоится в ночь с 19 на 20 июня в 00:45 по времени Астаны.
- Дата проведения
- 16 июня, 21.45, «Эннио Тардини»
- Голы:
- 0:1 – 37 Вороговский, 0:2 – 64, пенальти Тагыберген, 0:3 – 90 Зайнутдинов.
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Сан-Марино –
Бенедеттини, Баттистини, Ди Майо, Фаббри (Чеволи, 82), Росси, Този (Хирш, 65), Голинуччи, Капиккьони (Витайоли, 81), Ладзари, Берарди (Чеккароли, 65), Нанни (Баттистини, 80).
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Казахстан –
Шацкий, Габышев (Скворцов, 78), Быстров, Марочкин, Алип, Вороговский (Досмагамбетов, 78), Бейсебеков (Зайнутдинов, 57), Тагыберген (Кенесов, 71), Куат, Оразов, Самородов (Астанов, 71).
- Предупреждения:
- Капиккьони (67), Ладзари (70), Зайнутдинов (72), Куат (89).
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Фото: kff_team
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