Казахстан победил Сан-Марино в квалификации ЧЕ: сборная Адиева после третьего тура идет в лидерах группы

Выйдем на Евро?

В матче третьего раунда квалификации ЧЕ-2024 Казахстан без проблем обыграл не хватающую звезд с неба сборную Сан-Марино.

Магомед Адиев обошелся без сюрпризов в стартовом составе: по сравнению с матчем против Дании в команде было только два изменения. В старте отсутствовали Малый и Зайнудинов, а вместо них на поле вышли Марат Быстров и Исламбек Куат.

Этот матч стал особенным для гостей: впервые в истории Казахстан вышел на поле в новой эксклюзивной форма от Errea. Внешний вид экипировки разрабатывался с привлечением казахстанских дизайнеров, а особенностью футболок является то, что во всех видах форм присутствуют национальные казахские орнаменты.

Казахстан побывал в штрафной соперника уже на первой минуте, однако навес Оразова результатов не принес. Самый опасный момент у ворот гостей случился на 16-й минуте: грубо ошибается Шацкий и теряет мяч в своей штрафной, но ситуацию спас судья, указав на угловой.

Через пару минут Казахстан нанес первый удар в створ ворот. К мячу приложился Самородов – но удар получился не сильным, и голкипер хозяев Элиа Бенедеттини легко с ним справился.

За десять минут до конца первого тайма Марат Быстров начал атаку, Тагыберген подхватил мяч и радиоуправляемым пасом отправил мяч Вороговскому – защитник «Моленбека» отправил мяч вратарю между ног.

Следующий гол гости забили в середине второго тайма: после навеса Самородова мяч попал в руку защитника Сан-Марино. Арбитр после просмотра VAR назначил пенальти, и Тагыберген уверенно реализовал стандарт. Капитан сборной Казахстана забивает второй матч подряд: в прошлом туре от игрока «Ордабасы» пострадала сборная Дании.

Уже в компенсированное время Зайнутдинов остался без опеки в штрафной и точным ударов отправил мяч в левый нижний угол ворот. Этот гол стал для него двенадцатым за сборную: Бахтияр догнал в гонке бомбардиров Виктора Зубарева. До лучшего бомбардира сборной, Руслана Балтиева, остался один мяч.

Хавбек ЦСКА после матча оценил уровень игры соперника.

«Мы рады! Не стоит недооценивать Сан-Марино, действительно в первом тайме они показали — в первом тайме был напряг. Они хорошо обороняются, а нам было тяжело их вскрыть. В итоге вскрыли. Слава богу, выиграли. Ну, это две разные команды. Сейчас все умеют в футбол играть. Недооценки с нашей стороны не было, тренер нас настраивал на эту игру».

Портал Whoscored признал лучшим игроком матча Асхата Тагыбергена. Автор первого гола в ворота Сан-Марино Ян Вороговский получил оценку 7,74. Тройку лучших замыкает Александр Марочкин (7,5).

Это самое крупное поражение Сан Марино в этом отборочном цикле – сборные Словении и Северной Ирландии забили аутсайдеру группы по два мяча. Казахстан после победы занимает второе вместо в группе.

Следующий матч подопечные Адиева проведут против Северной Ирландии в Белфасте. Игра состоится в ночь с 19 на 20 июня в 00:45 по времени Астаны.

Фото: kff_team