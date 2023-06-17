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Казахстан победил Сан-Марино в квалификации ЧЕ: сборная Адиева после третьего тура идет в лидерах группы

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Выйдем на Евро?

В матче третьего раунда квалификации ЧЕ-2024 Казахстан без проблем обыграл не хватающую звезд с неба сборную Сан-Марино.

Магомед Адиев обошелся без сюрпризов в стартовом составе: по сравнению с матчем против Дании в команде было только два изменения. В старте отсутствовали Малый и Зайнудинов, а вместо них на поле вышли Марат Быстров и Исламбек Куат. 

Этот матч стал особенным для гостей: впервые в истории Казахстан вышел на поле в новой эксклюзивной форма от Errea. Внешний вид экипировки разрабатывался с привлечением казахстанских дизайнеров, а особенностью футболок является то, что во всех видах форм присутствуют национальные казахские орнаменты. 

Казахстан побывал в штрафной соперника уже на первой минуте, однако навес Оразова результатов не принес. Самый опасный момент у ворот гостей случился на 16-й минуте: грубо ошибается Шацкий и теряет мяч в своей штрафной, но ситуацию спас судья, указав на угловой. 

Через пару минут Казахстан нанес первый удар в створ ворот. К мячу приложился Самородов – но удар получился не сильным, и голкипер хозяев Элиа Бенедеттини легко с ним справился. 

За десять минут до конца первого тайма Марат Быстров начал атаку, Тагыберген подхватил мяч и радиоуправляемым пасом отправил мяч Вороговскому – защитник «Моленбека» отправил мяч вратарю между ног.

Следующий гол гости забили в середине второго тайма: после навеса Самородова мяч попал в руку защитника Сан-Марино. Арбитр после просмотра VAR назначил пенальти, и Тагыберген уверенно реализовал стандарт. Капитан сборной Казахстана забивает второй матч подряд: в прошлом туре от игрока «Ордабасы» пострадала сборная Дании. 

Уже в компенсированное время Зайнутдинов остался без опеки в штрафной и точным ударов отправил мяч в левый нижний угол ворот. Этот гол стал для него двенадцатым за сборную: Бахтияр догнал в гонке бомбардиров Виктора Зубарева. До лучшего бомбардира сборной, Руслана Балтиева, остался один мяч.

Хавбек ЦСКА после матча оценил уровень игры соперника.

«Мы рады! Не стоит недооценивать Сан-Марино, действительно в первом тайме они показали — в первом тайме был напряг. Они хорошо обороняются, а нам было тяжело их вскрыть. В итоге вскрыли. Слава богу, выиграли. Ну, это две разные команды. Сейчас все умеют в футбол играть. Недооценки с нашей стороны не было, тренер нас настраивал на эту игру». 

Портал Whoscored признал лучшим игроком матча Асхата Тагыбергена. Автор первого гола в ворота Сан-Марино Ян Вороговский получил оценку 7,74. Тройку лучших замыкает Александр Марочкин (7,5).

Это самое крупное поражение Сан Марино в этом отборочном цикле – сборные Словении и Северной Ирландии забили аутсайдеру группы по два мяча. Казахстан после победы занимает второе вместо в группе.

Следующий матч подопечные Адиева проведут против Северной Ирландии в Белфасте. Игра состоится в ночь с 19 на 20 июня в 00:45 по времени Астаны.

Сан-Марино – Казахстан 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
16 июня, 21.45, «Эннио Тардини»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 37 Вороговский, 0:2 – 64, пенальти Тагыберген, 0:3 – 90 Зайнутдинов.
Сан-МариноБенедеттини, Баттистини, Ди Майо, Фаббри (Чеволи, 82), Росси, Този (Хирш, 65), Голинуччи, Капиккьони (Витайоли, 81), Ладзари, Берарди (Чеккароли, 65), Нанни (Баттистини, 80).
КазахстанШацкий, Габышев (Скворцов, 78), Быстров, Марочкин, Алип, Вороговский (Досмагамбетов, 78), Бейсебеков (Зайнутдинов, 57), Тагыберген (Кенесов, 71), Куат, Оразов, Самородов (Астанов, 71).
Предупреждения:
Капиккьони (67), Ладзари (70), Зайнутдинов (72), Куат (89).

Таблицы квалификации Евро-2024

Статистика квалификации Евро-2024

Фото: kff_team

1 комментарий

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ДенКаз
Вперёд на Евро!
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