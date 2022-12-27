Мингиян Бевеев из «Урала» может быть заигран за Казахстан: по слухам, у защитника двойное гражданство

Усиление из Калмыкии.

27-летний защитник «Урала» Мингиян Бевеев рассматривает возможность выступления за сборную Казахстана. Как рассказал источник «Матч ТВ», Бевеев может выбрать сборную Казахстана и уже в следующем году провести за нее первый матч.

Что известно о ситуации прямо сейчас? Рассказываем.

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Бевеев родился в Калмыкии, и профессиональную карьеру начал в астраханском «Волгаре» в 2014 году. Большую часть времени защитник провел в ФНЛ и во Второй лиге России. Только в 2022-м он дебютировал в РПЛ. Мингиян перешел из «Енисея» в Урал, сразу став основным игроком екатеринбуржцев.

В текущем сезоне защитник провел в официальных турнирах 18 матчей, сделав голевую передачу в сентябрьской встрече с «Торпедо».

Ранее игрок попал в расширенный список сборной России на ноябрьский сбор и товарищеские матчи с командами Таджикистана и Узбекистана, но не в итоговый состав команды Карпина не вошел.

В интервью игрок говорил о том, что представлять Россию даже в товарищеских матчах – престижно.

– Как отреагировали на попадание в расширенный список?

– Да никак, в окончательный я же не попал. Приятно, конечно, не ожидал. Что говорит этот расширенный список? То, что я на правильном пути, что нужно развиваться и работать. Труд, терпение просто так не проходят, потому что все дает свои плоды, – сказал Бевеев «Матч ТВ».

– Мотивации расти дальше прибавилось?

– 100%, надо работать дальше!

– Но никто из сборной не звонил?

– Не, никто не звонил. Мне просто скинули фото (близкие) из Элисты, я подумал: «Что это такое? Фотошоп?». Затем зашел посмотреть на официальный сайт РФС, чтобы убедиться. Я не ждал, что попаду в окончательный состав. Ну не попал, надо работать дальше.

– Желание играть за сборную присутствует?

– Ну конечно, это же национальная команда, это мечта любого футболиста, причем с детства. Представлять Россию, пусть и в товарищеских матчах, все равно престижно, – сказал Бевеев.

По данным портала сайта transfermarkt.com, у футболиста двойное гражданство – России и Казахстана.

Глава Профессиональной футбольной лиги Казахстана Рохус Шох отметил, что решение по возможному включению игрока в состав национальной команды должен принять главный тренер казахстанцев.

– Бевеев? Чтобы решать, усилит ли команду футболист или нет, есть главный тренер сборной Казахстана. В первую очередь он смотрит, кем можно усилиться, в том числе за счет натурализации.

Новость о натурализации уже прокомментировал главный тренер сборной Казахстана, россиянин Магомед Адиев.

– Бевеев был вызван в сборную России, я не знаю, откуда такая информация. У футболиста нет казахстанского паспорта, как я могу его рассматривать? Не знаю об этом, если у игрока есть паспорт — мы рассмотрим, если нет паспорта, то не рассматриваем его. Как я понимаю, у него нет гражданства Казахстана, смысла нет об этом говорить.

Не остался в стороне президент «Урала» Григорий Иванов.

– Первый раз слышу. Он же не казах, он из Калмыкии. Но в любом случае ему решать, за какую сборную выступать, — сказал функционер в интервью «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что полузащитник подмосковных «Химок» Александр Зуев также ведет диалог с Казахстанской федерацией футбола на предмет игры за сборную. Однако если Зуев является воспитанником системы «Тобола», и может выступать за Казахстан, то по переходу Бевеева есть вопросы.

В Казахстане запрещено двойное гражданство: Бевееву придется отказаться от российского паспорта. К слову, гражданство РК могут получить лица, постоянно проживающие на территории страны не менее пяти лет или состоящие в браке с гражданами Казахстана не менее трех лет.

Однако в стране не раз обходили этот закон: не исключено, что игрок все же дебютирует за сборную.

Фото: «Урал»