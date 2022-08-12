Костанайцы в футболках «Зриньски» болели против «Тобола»: возможно, боснийцы заплатили фанам за поддержку своей команды

Чемпион Казахстана «Тобол» не смог преодолеть препятствие в виде «Зриньски» и покинул Лигу конференций. Костанайцы в ответной встрече показали неплохую игру, но проблемы в нападении и удаление Мокина помешали клубу пройти в следующий раунд.

Ответный матч состоялся на «Центральном», а боснийский клуб не остался без поддержки: на гостевой трибуне расположился небольшой десант болельщиков клуба.

Однако внимание привлекло не количество людей, а состав большинства фанов: они определенно были жителями Костаная. Почти каждый «ультрас» облачен в новенькую форму «Зриньски», а в руках держал флаг клуба.

Дальше самое интересное. По информации фанов «Тобола», за день до матча появились слухи о возможной «вербовке» боснийцами местных жителей: желающим поболеть на гостевой трибуне за «Зриньски» якобы выплачивается 5000 тенге, а бонусом идет клубная символика боснийцев.

Судя по комментариям в фанатской группе «Тобола», одним из новоявленных фанатов соперника может быть игрок академии костанайцев.

Однако тру-фаны боснийцев не приняли новоявленных коллег. Во время празднования местный фанат «Зриньски» бросился к новым кумирам, однако получил жесткий отпор от настоящих болельщиков гостей.

К слову, пресс-служба боснийцев опубликовала фото костанайских болельщиков «Зриньски», еще больше поддерживая местную фан-базу.

Болельщики «Кызыл-Жара» тоже не сидели без дела. Команда Али Алиева сыграла вничью в домашнем матче с кипрским АПОЭЛом и вылетела из еврокубков. Некоторые фаны петропавловцев пришли на стадион с турецкими флагами: пикантности ситуации в том, что Кипр и Турция находятся в давних территориальных спорах из-за Северного Кипра.

Ситуацию с флагами Турции на стадионе прокомментировал главный тренер АПОЭЛа Софронис Августи.

«Это позор. Мы не приемлем, чтобы кто-либо принижал нас как страну. Вот почему мы их игнорируем и как страна ничего не боимся».

Фото: instagram.com/hsk.zrinjski; instagram.com/wearetobol