Мбаппе – в «Реале». Он подтвердил

Сериал закончился: Килиан Мбаппе – игрок «Реала». В разговоре с Эмманюэлем Макроном Мбаппе подтвердил, что о переходе объявят сегодня, 3 июня.

Отвечаем на главные вопросы о сделке десятилетия.

Сколько «Реал» потратит на Мбаппе?

Формально Килиан приходит свободным агентом. Бесплатно. «ПСЖ» не получит ни евро.

Но есть личные условия. И тут Мбаппе не обидели.

● По информации Sky Sports, зарплата Мбаппе в «Мадриде» составит 15 млн евро в год после уплаты налогов + бонусы за выполнение отдельных пунктов: голы, трофеи и прочее. Подписной бонус – 50 млн евро, но выплаты разбиты на годы контракта.

Так Мбаппе станет третьим самым высокооплачиваемым игроком Ла Лиги после Френки Де Йонга и Роберта Левандовского.

● Рамон Альварес дает еще детали: за первый сезон Мбаппе получит 15 млн евро, за второй – 16,5 млн, за третий – 18 млн, за четвертый и пятый – 20 млн. Это предложение «Реала» гораздо ниже того, что было в 2022-м: тогда «Мадрид» давал 26 млн евро в год и 130 млн подписного бонуса.

И даже при таком мощном сокращении зарплаты Килиан – самый высокооплачиваемый футболист «Мадрида», но без сумасшедшего отрыва от остальных. Уходит Тони Кроос, он получал примерно 12 млн чистыми.

Ведомость свободна. Никаких проблем с правилами Ла Лиги.

Как Мбаппе уговорили на такие уступки?

Романо еще осенью 2022-го писал: Мбаппе и его мама извинились перед Флорентино Пересом за отказ перейти в «Мадрид», сильно жалеют о решении. Сторона Килиана считает, что он мог давно выиграть «Золотой мяч», если бы не остался в Париже.

В мае 2023-го контакты между сторонами возобновились. Они разрабатывали план по возможному переходу в 2023-м или 2024-м.

Marca добавляла: переговоры вели совершенно иначе, Мбаппе перестал быть необходимостью для «Реала» и стал просто целью. Более детально об этом высказался приближенный к клубу инсайдер Хосе Феликс Диас:

«Мбаппе может перейти в «Реал», но теперь ему не доверяют и требуют конкретных шагов. Один из таких – сокращение зарплаты. Только если Килиан покажет, что он действительно решил играть за «Мадрид», за ним вновь пойдут».

На некоторые уступки «Реал» согласился: например, в имиджевых правах. По версии El Chiringuito, от спонсорских контрактов, которые Мбаппе заключает в «Мадриде», он будет получать 80%. До него максимумом были 70% ради Криштиану Роналду.

Как раздевалка «Реала» встретит Мбаппе?

Похоже, все спокойно. Никто не переживает.

Как пишет Relevo, в раздевалке «Реала» верят, что Килиан легко вольется в коллектив. Многие хотят тепло поприветствовать Мбаппе. Французы в хороших отношениях с ним, Винисиус, Джуд и Родриго – тоже.

А вот L’Équipe не так оптимистичен: внутри раздевалки есть ощущение, что Мбаппе не очень-то и нужен «Мадриду», а из-за него придется перестраиваться. Особенно переживает Родриго, который вообще может потерять место в старте. Он даже думает уйти.

Но в остальном сигналы положительные. Профиль Мбаппе очень нравится Карло Анчелотти.

Мбаппе громко ушел из «ПСЖ»: не получил 80 млн евро и ругался с Аль-Хелайфи

Мбаппе решил порвать с «ПСЖ» еще летом 2023-го. Осенью подтвердил – не передумает. А в феврале The Athletic и Фабрицио Романо фиксировали: все решено, соглашение с «Реалом» достигнуто.

В мае Килиан официально объявил об уходе и записал для соцсетей четырехминутное видео. Потом организовал барбекю для ультрас, приехал и объяснил решение. Мбаппе проводили красивым перформансом.

«Хочу поблагодарить болельщиков, – прощальная речь Килиана. – Я не всегда оправдывал любовь, которую вы дарили на протяжении семи лет, но я никогда не хотел обманывать, всегда мечтал быть эффективным.

Этот клуб останется в памяти на всю жизнь. Я не буду за него играть, но буду смотреть матчи, потому что он всегда будет мне интересен. Со всеми качествами и недостатками старался показать лучшую версию себя эти семь лет.

Хочу сказать вам спасибо. Без вас я бы не смог испытать и половины эмоций, что получил. Надеюсь, закончим сезон с трофеем. Мы собираемся хорошо провести время. Все это останется в моем сердце навсегда. Прощайте».

Уйти совсем спокойно, правда, не вышло. По информации Le Parisien, перед прощальным домашним матчем с «Тулузой» француз разругался с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи: взбесило, что Мбаппе не поблагодарил Нассера в прощальном видео.

Еще деталь L’Equipe: «ПСЖ» не выплатил Мбаппе зарплату за апрель и премию за февраль, сэкономив 80 млн евро. Изначально планировали, что «Мадрид» компенсирует эти траты, но получили отказ и не стали платить сами.

Недавно Килиан выдал странный монолог о «тяжелом» решении в 2022-м: «Дело было в большем, чем просто остаться в «ПСЖ». Дело было в ЧМ-2022 в Катаре и во многих нюансах, связанных с этими вещами. Это было важное решение. Я ни о чем не жалею. Хочу запомнить хорошее. Ситуация была непростой, никому не пожелаю такого».

Начинается новая глава. В «Реале».

Фото: Gettyimages.ru /David Ramos, Alex Grimm