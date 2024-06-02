«Реал» – король финалов ЛЧ. Их невозможно обыграть уже больше 40 лет
✅15 из 18.
«Запомните: «Реал» не играет в финалах, он их выигрывает», – цитата Альфредо Ди Стефано, ставшая девизом «Мадрида».
«Реал» снова это сделал. Уже 15-й раз в истории взял Лигу чемпионов. Хотя по первому тайму все было не так очевидно: «Боруссия» давила, но испанская команда выстояла. А во втором забрала свое − буквально: за каждые пять побед кубок отдают клубу на вечное хранение.
«Реал» не проигрывает в решающих матчах турнира больше 40 лет – осечки не случилось и сегодня.
● «Реал» – триумфатор ЛЧ и первый по выигранным титулам. «Мадрид» лидирует и по общему числу финалов – аж 17 штук. В XXI веке уже семь: в 2002-м с «Байером», в 2014-м и 2016-м с «Атлетико», в 2017-м – «Ювентус», следующие два против «Ливерпуля». И вот с «Боруссией». «Реал» выиграл все.
● Фантастическая продуктивность «Реала» впечатляет даже на более длинном отрезке: 83,3% побед в решающих матчах – с отрывом лучшая разница в истории мирового футбола среди тех, кто поиграл в финале хотя бы три раза.
● У «Ноттингем Форест» и «Порту» 100% c двумя трофеями – но два финала. Поэтому «Реал» по праву может считаться королем ЛЧ.
Были какие-то сомнения?
Просто оцените весь этот список. В нем так много зеленых точек!
Вот все финалы, которые играл «Реал».
✅ 1956: «Реймс» – 4:3
✅ 1957: «Фиорентина» – 2:0
✅ 1958: «Милан» – 3:2
✅ 1959: «Реймс» – 2:0
✅ 1960: «Айнтрахт Франкфурт» – 7:3
❌ 1962: «Бенфика» – 3:5
❌ 1964: «Интер» – 1:3
✅ 1966: «Партизан» – 2:1
❌ 1981: «Ливерпуль» – 0:1
✅ 1998: «Ювентус» – 1:0
✅ 2002: «Байер» – 2:1
✅ 2014: «Атлетико» – 4:1
✅ 2016: «Атлетико» – 1:1 (6:4 пен)
✅ 2017 – «Ювентус» – 4:1
✅ 2018 – «Ливерпуль» – 3:1
✅ 2022 – «Ливерпуль» – 1:0
✅ 2024 – «Боруссия Д» – 2:0
Впечатляет.
Какие финалы «Реал» все-таки проиграл?
Пора заносить в красную книгу.
● Последнее поражение «Реала в финале ЛЧ – в далеком 1981-й: «Ливерпулю» в Париже (0:1). После этого «Мадрид» не выходил в финал 17 лет, потом выдал фантастическую серию. Девять финалов = девять побед подряд.
● Были и два поражения подряд, но раньше: 3:5 от «Бенфики» в 1962-м и 1:3 от «Интера» в 1964-м.
Ну вот как их остановить?
«Финал – самый важный матч. Но также и самый опасный. Нужно наслаждаться тем, что мы здесь, и мы это сделаем, но потом придет беспокойство, – объясняет психологию Анчелотти.
Ощущаешь, что победа близка. Возникает страх, что может ускользнуть. Каждый из нас переживает это по-своему и справляется с этим. Нужно сделать все очень хорошо, не опуская руки. С небольшой долей удачи. Когда преодолеваешь этот страх и выигрываешь, то счастье от победы становится еще больше.
– Что будете чувствовать при счете 0:1 на 85-й минуте в финале ЛЧ?
– Спокойствие. Со мной это случалось много раз. Может случиться снова, почему бы и нет?»
Получилось спокойно. Маэстро, можно выдохнуть.
«Реал» взял ЛЧ! Мы сомневались весь матч, а им все равно!
«Реал» – величайший! Побед в ЛЧ уже в два с лишним раза больше, чем у всех остальных
У Анчелотти – пять побед в Лиге чемпионов. Мировой лидер, теперь с отрывом!
Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse, Lars Baron
Для Боруссии в любом случае мего-успешный результат в этом розыгрыше ЛЧ, хотя им и обидно. Ну а Реал велик, статистика выше это подтверждает.
Пропустил финал 2000 года против Валенсии 3:0