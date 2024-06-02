«Реал» – король финалов ЛЧ. Их невозможно обыграть уже больше 40 лет

✅15 из 18.

«Запомните: «Реал» не играет в финалах, он их выигрывает», – цитата Альфредо Ди Стефано, ставшая девизом «Мадрида».

«Реал» снова это сделал. Уже 15-й раз в истории взял Лигу чемпионов. Хотя по первому тайму все было не так очевидно: «Боруссия» давила, но испанская команда выстояла. А во втором забрала свое − буквально: за каждые пять побед кубок отдают клубу на вечное хранение.

«Реал» не проигрывает в решающих матчах турнира больше 40 лет – осечки не случилось и сегодня.

● «Реал» – триумфатор ЛЧ и первый по выигранным титулам. «Мадрид» лидирует и по общему числу финалов – аж 17 штук. В XXI веке уже семь: в 2002-м с «Байером», в 2014-м и 2016-м с «Атлетико», в 2017-м – «Ювентус», следующие два против «Ливерпуля». И вот с «Боруссией». «Реал» выиграл все.

● Фантастическая продуктивность «Реала» впечатляет даже на более длинном отрезке: 83,3% побед в решающих матчах – с отрывом лучшая разница в истории мирового футбола среди тех, кто поиграл в финале хотя бы три раза.

● У «Ноттингем Форест» и «Порту» 100% c двумя трофеями – но два финала. Поэтому «Реал» по праву может считаться королем ЛЧ.

Были какие-то сомнения?

Просто оцените весь этот список. В нем так много зеленых точек!

Вот все финалы, которые играл «Реал».

✅ 1956: «Реймс» – 4:3

✅ 1957: «Фиорентина» – 2:0

✅ 1958: «Милан» – 3:2

✅ 1959: «Реймс» – 2:0

✅ 1960: «Айнтрахт Франкфурт» – 7:3

❌ 1962: «Бенфика» – 3:5

❌ 1964: «Интер» – 1:3

✅ 1966: «Партизан» – 2:1

❌ 1981: «Ливерпуль» – 0:1

✅ 1998: «Ювентус» – 1:0

✅ 2002: «Байер» – 2:1

✅ 2014: «Атлетико» – 4:1

✅ 2016: «Атлетико» – 1:1 (6:4 пен)

✅ 2017 – «Ювентус» – 4:1

✅ 2018 – «Ливерпуль» – 3:1

✅ 2022 – «Ливерпуль» – 1:0

✅ 2024 – «Боруссия Д» – 2:0

Впечатляет.

Какие финалы «Реал» все-таки проиграл?

Пора заносить в красную книгу.

● Последнее поражение «Реала в финале ЛЧ – в далеком 1981-й: «Ливерпулю» в Париже (0:1). После этого «Мадрид» не выходил в финал 17 лет, потом выдал фантастическую серию. Девять финалов = девять побед подряд.

● Были и два поражения подряд, но раньше: 3:5 от «Бенфики» в 1962-м и 1:3 от «Интера» в 1964-м.

Ну вот как их остановить?

«Финал – самый важный матч. Но также и самый опасный. Нужно наслаждаться тем, что мы здесь, и мы это сделаем, но потом придет беспокойство, – объясняет психологию Анчелотти.

Ощущаешь, что победа близка. Возникает страх, что может ускользнуть. Каждый из нас переживает это по-своему и справляется с этим. Нужно сделать все очень хорошо, не опуская руки. С небольшой долей удачи. Когда преодолеваешь этот страх и выигрываешь, то счастье от победы становится еще больше.

– Что будете чувствовать при счете 0:1 на 85-й минуте в финале ЛЧ?

– Спокойствие. Со мной это случалось много раз. Может случиться снова, почему бы и нет?»

Получилось спокойно. Маэстро, можно выдохнуть.

«Реал» взял ЛЧ! Мы сомневались весь матч, а им все равно!

«Реал» – величайший! Побед в ЛЧ уже в два с лишним раза больше, чем у всех остальных

У Анчелотти – пять побед в Лиге чемпионов. Мировой лидер, теперь с отрывом!

Фото: Gettyimages.ru /Ryan Pierse, Lars Baron